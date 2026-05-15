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शहरी निकाय चुनाव: हिमाचल के सभी बूथों पर 2340 कर्मचारियों की तैनाती, 1170 पुलिस जवान संभालेंगे सुरक्षा जिम्मा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव अब अपने निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 मई को होने वाले शहरी निकाय चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम पूरे कर लिए हैं. हिमाचल प्रदेश के 51 शहरी निकायों में होने जा रहे इन चुनावों को लेकर सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं. पोलिंग बूथों पर कर्मचारियों संग पुलिस जवानों की भी तैनाती की जाएगी.

2340 कर्मचारियों की तैनाती

आज शाम तक हिमाचल प्रदेश के सभी 585 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी. चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए 2340 कर्मचारियों की तैनाती की गई है. वहीं, 1170 पुलिस जवान पोलिंग पार्टियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 मतदान कर्मियों के साथ दो पुलिस जवान मौजूद रहेंगे. वहीं, संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे.

मैदान में 1147 उम्मीदवार

इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है. शहरी निकायों के 439 पदों के लिए कुल 1147 उम्मीदवार मैदान में हैं. खास बात यह है कि इनमें 195 महिला उम्मीदवार भी चुनावी रण में अपनी राजनीतिक ताकत आजमा रही हैं. प्रदेश के 17 मई को 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में रविवार सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान होगा. वहीं, शहरी निकाय के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब बंद हो चुका है. ऐसे में चुनाव क्षेत्र के 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के झंडे और पोस्टर लगाने सहित किसी भी मतदाता को प्रभावित करने या वोट मांगने पर पूरी तरह से मनाही है.

इन चीजों पर रहेगा पूर्ण बैन