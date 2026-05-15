शहरी निकाय चुनाव: हिमाचल के सभी बूथों पर 2340 कर्मचारियों की तैनाती, 1170 पुलिस जवान संभालेंगे सुरक्षा जिम्मा
हिमाचल प्रदेश में 17 मई को 439 पदों पर शहरी निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 5:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव अब अपने निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग ने 17 मई को होने वाले शहरी निकाय चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम पूरे कर लिए हैं. हिमाचल प्रदेश के 51 शहरी निकायों में होने जा रहे इन चुनावों को लेकर सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अभूतपूर्व तैयारियां की गई हैं. पोलिंग बूथों पर कर्मचारियों संग पुलिस जवानों की भी तैनाती की जाएगी.
2340 कर्मचारियों की तैनाती
आज शाम तक हिमाचल प्रदेश के सभी 585 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी. चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए 2340 कर्मचारियों की तैनाती की गई है. वहीं, 1170 पुलिस जवान पोलिंग पार्टियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 मतदान कर्मियों के साथ दो पुलिस जवान मौजूद रहेंगे. वहीं, संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएंगे.
मैदान में 1147 उम्मीदवार
इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है. शहरी निकायों के 439 पदों के लिए कुल 1147 उम्मीदवार मैदान में हैं. खास बात यह है कि इनमें 195 महिला उम्मीदवार भी चुनावी रण में अपनी राजनीतिक ताकत आजमा रही हैं. प्रदेश के 17 मई को 4 नगर निगम, 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में रविवार सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान होगा. वहीं, शहरी निकाय के चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अब बंद हो चुका है. ऐसे में चुनाव क्षेत्र के 100 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के झंडे और पोस्टर लगाने सहित किसी भी मतदाता को प्रभावित करने या वोट मांगने पर पूरी तरह से मनाही है.
इन चीजों पर रहेगा पूर्ण बैन
राज्य में मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, नुक्कड़ सभा, मनोरंजन कार्यक्रम अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रचार-प्रसार, मत मांगने और चुनाव संबंधी गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. इसके अलावा बूथों के आसपास लाउडस्पीकर, मेगाफोन और नारेबाजी जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेगी.
मादक पदार्थों की बिक्री बंद
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के मद्देनजर मतदान का परिणाम घोषित होने तक शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं वितरण पर भी रोक लगा दी है. इस अवधि में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, शराब के ठेके और अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर शराब परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
585 मतदान केंद्र स्थापित
हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय के चुनावों के लिए राज्य में 585 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. शहरी निकायों के चुनाव के लिए करीब 1300 ईवीएम के माध्यम से यह चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न करवाई जाएगी. प्रदेश भर में 3,60,859 लाख मतदाता अब 439 वार्डों में अपना मतदान करेंगे. इनमें 1,80,963 पुरुष मतदाता और 1,79,882 महिला मतदाता शामिल हैं. वहीं, इन चुनावों में 1808 मतदाता पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करेंगे.