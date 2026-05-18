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Himachal ULB Election Results: एक क्लिक में जानें कहां किस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीते, देखें पूरी लिस्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों ने प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है. इन चुनावों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था और अब आए परिणामों ने भाजपा को बड़ी राजनीतिक बढ़त दे दी है. भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के बेहतर प्रदर्शन से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल है, जबकि कांग्रेस को कई क्षेत्रों में उम्मीद से कमजोर प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन नतीजों का असर 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर भी साफ दिखाई देगा.

भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कुल 177 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 158 सीटें मिली हैं. इसके अलावा 42 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर राजनीतिक समीकरणों को और दिलचस्प बना दिया है. प्रदेशभर की कुल 377 सीटों पर हुए चुनावों में भाजपा कांग्रेस से 19 सीटें ज्यादा जीतने में सफल रही. यही वजह है कि भाजपा अब इन नतीजों को अपने पक्ष में बड़ा जनादेश बताने में जुट गई है.

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव पर टिकी नजरें

भाजपा अब निर्दलीय उम्मीदवारों को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर कब्जा किया जा सके. पार्टी नेताओं का मानना है कि यदि शहरी निकायों में संगठनात्मक पकड़ मजबूत होती है तो इसका सीधा फायदा 2027 विधानसभा चुनावों में मिल सकता है. वहीं कांग्रेस भी निर्दलीय उम्मीदवारों के जरिए कई निकायों में समीकरण बदलने की कोशिश में जुटी हुई है.

कहां कैसा रहा परिणाम?

नगर परिषदों के नतीजों पर नजर डालें तो कई क्षेत्रों में भाजपा ने मजबूत प्रदर्शन किया. बिलासपुर में भाजपा समर्थित 9 उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलीं. घुमारवीं में भाजपा ने 5 सीटें जीतीं और कांग्रेस को 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा. श्री नयनादेवी में भाजपा ने 5 सीटें जीतकर बढ़त बनाई. डलहौजी में भाजपा ने 8 सीटें जीतकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, जहां कांग्रेस केवल 1 सीट ही जीत सकी.

नगर निकाय चुनाव 2026 (ETV BHARAT GFX)

हालांकि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस ने भी दमदार प्रदर्शन किया. कांगड़ा नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित 8 उम्मीदवार विजयी रहे जबकि भाजपा केवल 1 सीट जीत पाई. नूरपुर में कांग्रेस को 6 सीटें मिलीं और भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली. ज्वालामुखी में कांग्रेस ने 7 सीटें जीतकर भाजपा को पीछे छोड़ दियायनेरचौक में भी कांग्रेस ने 8 सीटें जीतकर भाजपा के लिए चिंता बढ़ा दी.