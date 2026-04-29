हिमाचल शहरी निकाय चुनाव: उम्मीदवार आज से दाखिल करेंगे नामांकन, बरतनी होगी ये सावधानी
नगर परिषद, नगर पंचायत और शहरी निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवार आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर नामांकन दाखिल करेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 10:39 AM IST
शिमला/धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनावों को लेकर आज से हलचल तेज हो गई है. 51 शहरी निकायों में आज (बुधवार, 29 अप्रैल) से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है. उम्मीदवार सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय में जमा करवा सकते हैं. नामांकन के दौरान किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 29, 30 अप्रैल और 2 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है. इसके बाद 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रुटनी, छंटनी) की जाएगी. वहीं, उम्मीदवार 6 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे. इसके साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे. वहीं, मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न कराया जाएगा. नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनावों की मतगणना मतदान संपन्न के बाद 17 मई को ही की जाएगी. वोटों की गिनती पूरी होते ही चुनाव परिणाम भी घोषित होंगे. नगर निगम चुनाव के परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे.
नगर परिषद, नगर पंचायतों में चुनाव
- नामांकन दाखिल करने की तिथि: 29, 30 अप्रैल और 2 मई
- नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रुटनी): 4 मई
- नाम वापस लेने की तारीख: 6 मई
- मतदान की तारीख: 17 मई
- चुनाव परिणाम: 17 मई
हिमाचल में 4 नगर निगम में चुनाव
हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी के 64 वार्डों में चुनाव होने हैं. इसके अलावा 25 नगर परिषदों के 229 वार्ड और 22 नगर पंचायतों के 156 वार्डों में मतदान कराया जाएगा. इस तरह कुल 51 शहरी निकायों के 449 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं. राज्य और निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि इन शहरी निकायों में कुल 3,60,845 मतदाता पंजीकृत हैं. जिनमें 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला मतदाता शामिल हैं.
SDM कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन
कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला में नगर निगम चुनावों को लेकर 29 अप्रैल से उम्मीदवार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र एसडीएम कार्यालय में जमा करवा सकते हैं. धर्मशाला के एसडीएम मोहित रत्न ने बताया कि, "आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं. इस दौरान सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक एसडीएम कार्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी." एसडीएम ने नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा कि उम्मीदवार अपने साथ ज्यादा लोगों को न लाएं क्योंकि स्टेट इलेक्शन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जितने लोगों को कोर्ट रूम में जाने की इजाजत है, उन्हें ही जाने दिया जाएगा.
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