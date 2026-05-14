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हिमाचल में दो दिनों का ड्राई-डे, जानें कहां-कहां बंद रहेंगे शराब के ठेके?

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है.

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हिमाचल में बंद रहेंगे शराब के ठेके (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 8:05 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं. पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर शहरों तक चुनावी माहौल तेज है और हर जगह राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं. मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी है. इसी बीच प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही सख्त नियम भी लागू किए जा रहे हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके.

चुनाव आयोग का सख्त फैसला

चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान से पहले 48 घंटे का ड्राई डे लागू किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह की शराब बिक्री या वितरण से चुनाव प्रभावित न हो सके. प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह कदम चुनावी माहौल को नियंत्रण में रखने और मतदाताओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जरूरी माना जा रहा है.

ड्राई डे का समय और नियम

चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, प्रदेश में 15 मई की शाम 3 बजे से लेकर 17 मई को मतदान समाप्त होने तक ड्राई डे लागू रहेगा. इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे. नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक टीमें लगातार निगरानी करेंगी. अगर कोई नियम तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, भंडारण या वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

चुनाव के दौरान मादक पदार्थों पर रोक के नियम के अनुसार, चुनाव समाप्ति के लिए तय समय से 48 घंटे पहले की अवधि से लेकर मतदान के दिन और मतगणना के दिन तक किसी भी प्रकार की शराब, स्पिरिटयुक्त या किण्वित मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक रहती है. इस समयावधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर आने वाले किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, खानपान घर, सार्वजनिक स्थल या किसी भी प्राइवेट स्थान पर शराब या अन्य नशीले पदार्थ बेचना, किसी को देना या मुफ्त में बांटना पूरी तरह से गैर-कानूनी और प्रतिबंधित है.

जिलों में कहां-कहां बंद रहेंगे शराब के ठेके ?

  • बिलासपुर जिला: बिलासपुर जिले में म्युनिसिपल काउंसिल बिलासपुर, घुमारवीं, श्री नैना देवी जी और नगर पंचायत तलाई में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे.
  • चंबा जिला: चंबा, डलहौजी म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत चौरी में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
  • हमीरपुर जिला: सुजानपुर-टिहरा म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत भोटा में शराब के ठेके बंद रहेंगे.
  • कांगड़ा जिला: धर्मशाला, पालमपुर नगर निगम, कांगड़ा, नूरपुर, नगरोटा-बंगवां, देहरा, ज्वालामुखी और शाहपुर सहित सभी शहरी निकायों में शराब बिक्री पर रोक रहेगी.
  • कुल्लू जिला: कुल्लू, मनाली म्युनिसिपल काउंसिल, भुंतर, निरमंड और बंजार में शराब के ठेके बंद रहेंगे.
  • मंडी जिला: मंडी नगर निगम, सरकाघाट, सुंदरनगर, नेरचौक, जोगिंदरनगर, रिवालसर और करसोग क्षेत्रों में शराब बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी.
  • शिमला जिला: रामपुर, ठियोग, सुन्नी, चौपाल, कोटखाई, जुब्बल, चिरगांव और नेरवा में सभी ठेके बंद रहेंगे.
  • सोलन जिला: सोलन नगर निगम, परवाणू, नालागढ़, अर्की और कंडाघाट में शराब की दुकानें बंद रहेंगी.
  • सिरमौर जिला: नाहन, पांवटा साहिब और राजगढ़ में शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी.
  • ऊना जिला: संतोखगढ़, मैहतपुर-बसदेहड़ा, गगरेट, दौलतपुर चौक, टाहलीवाल और अंब क्षेत्र में शराब के ठेके बंद रहेंगे.

पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार निरीक्षण करेंगी ताकि कोई नियमों का उल्लंघन न हो सके. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन की स्थिति में लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाने में सहयोग करें और नियमों का पालन करें. ड्राई डे का उद्देश्य केवल सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना है ताकि लोकतंत्र की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके.

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