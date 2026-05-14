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हिमाचल में दो दिनों का ड्राई-डे, जानें कहां-कहां बंद रहेंगे शराब के ठेके?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं. पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर शहरों तक चुनावी माहौल तेज है और हर जगह राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं. मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी है. इसी बीच प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही सख्त नियम भी लागू किए जा रहे हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके.

चुनाव आयोग का सख्त फैसला

चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदान से पहले 48 घंटे का ड्राई डे लागू किया जाएगा. इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह की शराब बिक्री या वितरण से चुनाव प्रभावित न हो सके. प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह कदम चुनावी माहौल को नियंत्रण में रखने और मतदाताओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए जरूरी माना जा रहा है.

ड्राई डे का समय और नियम

चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार, प्रदेश में 15 मई की शाम 3 बजे से लेकर 17 मई को मतदान समाप्त होने तक ड्राई डे लागू रहेगा. इस दौरान संबंधित क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके पूरी तरह बंद रहेंगे. नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक टीमें लगातार निगरानी करेंगी. अगर कोई नियम तोड़ता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री, भंडारण या वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.