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हिमाचल में 22 शहरी निकायों के चुनाव पर लटकी तलवार, दिसंबर में वोटिंग होगी या फिर बढ़ेगा इंतजार?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों की सत्ता की चाबी इस बार मतदाताओं के हाथों में समय पर पहुंचेगी या फिर उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? दिसंबर 2026 में प्रस्तावित 22 शहरी निकायों के चुनाव से पहले यही सवाल खड़ा हो गया है. प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव की तैयारियों को गति देने वाले राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया का पद दो महीने से ज्यादा समय से खाली पड़ा है. ऐसे में चुनावी प्रक्रिया कब रफ्तार पकड़ेगी और निर्धारित समय पर मतदान हो पाएगा या नहीं, इस पर अनिश्चितता बनी हुई है.

शहरी निकायों के चुनाव के लिए आमतौर पर मतदान से पांच से छह महीने पहले मतदाता सूचियों, वार्डों से जुड़ी व्यवस्थाओं और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं पर काम शुरू कर दिया जाता है. इसके बाद चुनाव कार्यक्रम, मतदान केंद्रों और मतदान से संबंधित दूसरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में राज्य निर्वाचन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने से तैयारियों को आगे बढ़ाने में देरी की आशंका है. अगर नियुक्ति और चुनावी प्रक्रिया शुरू होने में और समय लगता है तो दिसंबर तक सभी औपचारिकताएं पूरी करना मुश्किल हो सकता है. हालांकि, चुनाव में देरी होगी या नहीं, इस पर अभी अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है.

"जैसे ही मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होगी, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू की जाएगी." - शिल्पी बेक्टा, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग

चुनाव केवल पार्षद चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शहरों और कस्बों में सड़क, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग और स्थानीय विकास जैसे मुद्दों पर जनता की आवाज को प्रतिनिधित्व देने का जरिया है. ऐसे में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में देरी ने चुनावी कैलेंडर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार कब नए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करती है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की औपचारिक तैयारियों को कितनी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है.

पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची 5 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए थे, लेकिन 13 अक्टूबर तक नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है. ऐसे में दिसंबर में चुनाव कराने के लिए जरूरी तैयारियों को समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. प्रदेश के 22 शहरी निकायों में चुनाव की तस्वीर इसलिए भी अहम है, क्योंकि इसके तहत 16 नगर पंचायतों, तीन नगर निगमों और तीन नगर परिषदों में कुल 194 पार्षद पदों के लिए मतदान होना है. इसके अलावा कुछ निकायों में 2 से 3 सीटों पर उपचुनाव भी प्रस्तावित हैं.

मई में भी तैयार था चुनाव का रास्ता, फिर क्यों नहीं हुए मतदान?

इन 22 शहरी निकायों के चुनाव की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग ने मई में भी की थीं, लेकिन उस समय सरकार की ओर से आरक्षण रोस्टर जारी नहीं किया गया. इसके अलावा नए गठित शहरी निकायों में दो साल के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया और इसके लिए कानून में बदलाव किया गया. इन परिस्थितियों के चलते मई में चुनाव नहीं हो पाए. अब दिसंबर में प्रस्तावित चुनावों से पहले निर्वाचन आयुक्त का पद खाली होने के कारण तैयारियों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं. इससे पहले प्रदेश में पंचायतों और 52 शहरी निकायों के चुनाव भी हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लगभग चार महीने की देरी से करवाए गए थे. ऐसे में इस बार समय पर चुनाव करवाने के लिए आयोग की तैयारियों और सरकार की ओर से नियुक्ति के फैसले पर विशेष नजर रहेगी.

3 नगर निगमों के चुनाव पर रहेगी राजनीतिक नजर

इन चुनावों में तीन नगर निगमों के नतीजों पर राजनीतिक दलों की भी नजर रहेगी, क्योंकि नगर निगमों के चुनाव पार्टी चुनाव चिह्न पर होते हैं. दिसंबर 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले ये नतीजे सत्तारूढ़ कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के लिए स्थानीय स्तर पर जनसमर्थन का आकलन करने का अवसर होंगे. हालांकि, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल चुनावी मुकाबले से ज्यादा इस बात का है कि मतदान निर्धारित समय पर हो पाएगा या नहीं.

एडमिनिस्ट्रेटर संभाल रहे कामकाज, कब चुने जाएंगे प्रतिनिधि?

वर्तमान में संबंधित शहरी निकायों का कामकाज एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए संचालित हो रहा है. अगर चुनाव तय समय पर नहीं होते हैं तो इन निकायों में प्रशासकीय व्यवस्था आगे भी जारी रह सकती है. ऐसी स्थिति में वार्डों के मतदाताओं को अपने पार्षद चुनने के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है. स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं को उठाने, विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका भी प्रभावित हो सकती है. सड़क की मरम्मत, सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, भवन नक्शों और अन्य स्थानीय मुद्दों पर जनता की समस्याएं निर्वाचित पार्षदों के जरिए निकायों तक पहुंचती हैं. चुनाव में देरी होने पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के जरिए स्थानीय जवाबदेही की व्यवस्था बहाल होने में भी समय लग सकता है.

नियुक्ति के बाद ही आगे बढ़ेगी चुनावी प्रक्रिया

राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद आयोग को मतदाता सूचियों, वार्डों से संबंधित व्यवस्थाओं, चुनाव कार्यक्रम, मतदान केंद्रों और अन्य जरूरी औपचारिकताओं को आगे बढ़ाना होगा. दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित होने के कारण अब उपलब्ध समय में इन तैयारियों को पूरा करना अहम होगा. अगर प्रक्रिया शुरू होने में और देरी होती है तो निर्धारित समय पर चुनाव करवाने की चुनौती बढ़ सकती है. फिलहाल 22 शहरी निकायों के चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है. राज्य सरकार की ओर से नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कब की जाती है और उसके बाद चुनावी तैयारियां किस गति से आगे बढ़ती हैं, इसी से तय होगा कि दिसंबर में प्रस्तावित चुनाव अपने तय कार्यक्रम के अनुसार हो पाएंगे या शहरी निकायों में चुनाव के लिए इंतजार और लंबा होगा.