निकाय चुनाव में तेज हुई रफ्तार, दूसरे दिन 535 नामांकन दाखिल, अब 2 मई पर टिकी सबकी नजर
बुद्ध पूर्णिमा के अवकाश के चलते अब 2 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है. वहीं, 6 मई को अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 9:30 PM IST
शिमला: हिमाचल में शहरी निकाय चुनावों को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन ही बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी. चुनावी प्रक्रिया के तहत अब मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. राज्य में दूसरे दिन कुल 535 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जबकि पहले दिन 155 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था. इस तरह अब तक 51 शहरी निकायों में 449 पदों के लिए कुल 690 नामांकन जमा हो चुके हैं. बढ़ती संख्या यह संकेत दे रही है कि इस बार चुनावी मुकाबला कड़ा और बहुकोणीय हो सकता है.
2 मई को नामांकन का अंतिम दिन
नामांकन प्रक्रिया के बीच बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक दिन का अवकाश रहेगा. इसके बाद 2 मई को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होगा. इस दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही उम्मीदवार अपने नामांकन जमा कर सकेंगे. इसी दिन के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में हैं.
6 मई के बाद साफ होगी तस्वीर
नामांकन पत्रों की जांच और वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 6 मई को अंतिम स्थिति स्पष्ट होगी. इसी दिन तय होगा कि चुनावी मैदान में कितने उम्मीदवार रहेंगे. इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और प्रचार अभियान पूरी तरह तेज हो जाएगा.
कांगड़ा में सबसे ज्यादा नामांकन
जिलावार आंकड़ों की बात करें तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा 98 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है. वहीं हमीरपुर में सबसे कम 27 नामांकन दाखिल हुए हैं. इसके अलावा बिलासपुर में 36, चंबा में 39, कुल्लू में 32, मंडी में 70, शिमला में 63, सिरमौर में 44, सोलन में 76 और ऊना में 43 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं.
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