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निकाय चुनाव में तेज हुई रफ्तार, दूसरे दिन 535 नामांकन दाखिल, अब 2 मई पर टिकी सबकी नजर

शिमला: हिमाचल में शहरी निकाय चुनावों को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन ही बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान में ताल ठोकी. चुनावी प्रक्रिया के तहत अब मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. राज्य में दूसरे दिन कुल 535 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जबकि पहले दिन 155 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था. इस तरह अब तक 51 शहरी निकायों में 449 पदों के लिए कुल 690 नामांकन जमा हो चुके हैं. बढ़ती संख्या यह संकेत दे रही है कि इस बार चुनावी मुकाबला कड़ा और बहुकोणीय हो सकता है.

2 मई को नामांकन का अंतिम दिन

नामांकन प्रक्रिया के बीच बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक दिन का अवकाश रहेगा. इसके बाद 2 मई को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होगा. इस दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही उम्मीदवार अपने नामांकन जमा कर सकेंगे. इसी दिन के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में हैं.

6 मई के बाद साफ होगी तस्वीर