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हिमाचल में 'निर्विरोध लोकतंत्र' का सपना अधूरा, 1 करोड़ का दांव भी नहीं आया काम, जिला परिषद में एक भी सदस्य निर्विरोध नहीं

हिमाचल में पंचायतों में मिली सफलता, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समितियों में सरकार की प्रोत्साहन नीति बेअसर रही.

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हिमाचल में निर्विरोध चुनी गई पंचायतें (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 2:31 PM IST

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शिमला: हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को निर्विरोध बनाने के लिए सरकार ने इस बार बड़ा दांव खेला. वर्षों बाद प्रोत्साहन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए जिला परिषद के पूर्ण निर्विरोध गठन पर मिलने वाली राशि को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपए कर दिया गया. उम्मीद थी कि आर्थिक प्रोत्साहन लोकतांत्रिक सहमति को बढ़ावा देगा और गांवों से लेकर जिला स्तर तक निर्विरोध चुनावों की नई मिसाल कायम होगी, लेकिन नतीजे सरकार की अपेक्षाओं के बिल्कुल उलट सामने आए.

जिला परिषद में एक भी सदस्य निर्विरोध नहीं

स्थिति यह रही कि प्रदेशभर की 251 जिला परिषद सीटों में से एक भी जिला परिषद वार्ड सदस्य निर्विरोध नहीं चुना गया. यानी सरकार द्वारा घोषित 1 करोड़ रुपए की आकर्षक प्रोत्साहन राशि का असर जिला परिषद स्तर पर पूरी तरह फीका साबित हुआ. यही नहीं, पंचायत समितियों में भी तस्वीर बहुत उत्साहजनक नहीं रही. प्रदेश के 91 विकासखंडों में किसी भी पंचायत समिति का पूरा गठन निर्विरोध नहीं हो पाया, जिसके चलते इस बार भी किसी विकासखंड को 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी.

हालांकि पंचायत समिति स्तर पर 85 सदस्य निर्विरोध जरूर चुने गए हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक पुरस्कार तभी मिलता है जब संबंधित विकासखंड के अंतर्गत पूरी पंचायत समिति, उसके सभी सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हों. ऐसे में व्यक्तिगत स्तर पर निर्विरोध जीत दर्ज होने के बावजूद कोई भी पंचायत समिति इनाम की पात्र नहीं बन सकी.

राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी सहमति जरूरी

इसके उलट ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की यह नीति कुछ हद तक सफल होती दिखाई दी है. प्रदेश में इस बार 131 पंचायतें पूरी तरह निर्विरोध चुनी गई हैं, जिन्हें सरकार की ओर से कुल 32.75 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी. पंचायत स्तर पर निर्विरोध चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सहमति और सामाजिक संतुलन देखने को मिला, लेकिन उच्च स्तर की पंचायतीराज संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय समीकरण भारी पड़ गए.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के पंचायतीराज चुनावों के इतिहास में अब तक न तो कोई जिला परिषद पूरी तरह निर्विरोध चुनी गई है और न ही कोई पंचायत समिति ऐसी बन सकी है, जिसे सरकार की ओर से घोषित प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल पाया हो. यही कारण है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए घोषित करोड़ों रुपए के इनाम अब तक केवल सरकारी घोषणाओं तक ही सीमित रहे हैं. सरकार की मंशा ग्रामीण लोकतंत्र में सौहार्द और सहमति की राजनीति को बढ़ावा देने की रही है, लेकिन मौजूदा चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया है कि स्थानीय राजनीति में मुकाबले की परंपरा अभी भी बेहद मजबूत है.

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निर्विरोध जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत (ETV Bharat GFX)

'पंचायत समिति निर्विरोध चुनना काफी चुनौतीपूर्ण'

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अश्वनी शर्मा कहते हैं, "पंचायत की तुलना में जिला परिषद और पंचायत समिति का क्षेत्र अधिक बड़ा होता है. इसलिए इतने बड़े वार्डों में राजनीतिक प्रभाव भी अधिक रहता है. जिससे जिला परिषद और पंचायत समिति निर्विरोध चुनना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है. उनका कहना है कि ग्राम पंचायत में चार से पांच गांव या छोटा क्षेत्र होता है. इसलिए बहुत सी पंचायतों में लोगों के बीच आपसी सहमति बन सकती है."

वहीं, पंचायत समिति और जिला परिषद कई पंचायतों को मिलाकर एक वार्ड बना होता है, जिसमें सभी वार्ड के तहत सभी पंचायतों के लोगों के बीच आपसी सहमति बन पाना मुश्किल होता है. उनका कहना है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए इनाम राशि के अतिरिक्त सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी व्यापक सहमति बननी भी जरूरी है.

'निर्विरोध लोकतंत्र' का सपना अधूरा!

  1. 251 जिला परिषद सीटों में से एक भी जिला परिषद वार्ड सदस्य निर्विरोध नहीं चुना गया.
  2. सरकार का 1 करोड़ का दांव भी नहीं आया काम.
  3. हिमाचल के 91 विकासखंडों में किसी भी पंचायत समिति का पूरा गठन निर्विरोध नहीं.
  4. इस बार भी किसी विकासखंड को ₹50 लाख की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी.

प्रदेश में 10,854 पदाधिकारी निर्विरोध

हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज चुनावों की सरगर्मियों के बीच लोकतंत्र का एक दिलचस्प और शांत चेहरा भी सामने आया है. मतदान से पहले ही 10,854 उम्मीदवारों ने बिना मुकाबले के ही जीत दर्ज कर की है. इसमें सबसे अधिक 10,307 पंचायत वार्ड सदस्य बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के चुने गए हैं. इसके अलावा 286 उपप्रधान, 176 प्रधान और 85 पंचायत समिति सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. इस तरह से प्रदेश में अब 26,28 और 30 मई को तीन चरणों में होने वाले चुनाव में 10,854 पदों पर मतदान नहीं होगा.

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हिमाचल में कब कितनी पंचायतें चुनी गई निर्विरोध? (ETV Bharat GFX)

इस जिला में सबसे अधिक पंचायतें निर्विरोध

हिमाचल में कुल 131 पंचायतें निर्विरोध चुन ली गई हैं. इसमें शिमला जिला में सबसे अधिक 42 पंचायतों में बिना मुकाबले के ही जनप्रतिनिधियों को चुन लिया है. इसी तरह से सिरमौर जिले में 22, किन्नौर जिले में 18, मंडी जिले में 17, सोलन जिले में 13, ऊना जिले में 5, लाहौल स्पीति जिले में 5, कुल्लू जिले में 5, कांगड़ा जिले में 2, बिलासपुर जिले में 1 और चंबा जिले में 1 पंचायत को निर्विरोध चुना गया है.

इन पंचायतों में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार
जिलानिर्विरोध पंचायतों की संख्या
शिमला 42
सिरमौर 22
किन्नौर 18
मंडी 17
सोलन 13
ऊना5
लाहौल स्पीति5
कुल्लू 5
कांगड़ा 2
बिलासपुर1
चंबा1
कुल131

निर्विरोध पंचायतों पर बरसेगा 32.75 करोड़

पहाड़ों की राजनीति में पंचायतें हमेशा लोकतंत्र की पहली पाठशाला मानी जाती रही हैं, लेकिन अब हिमाचल की पंचायतें विकास और सामाजिक एकता का नया मॉडल बनने जा रही हैं. गांवों में चुनावी टकराव, गुटबाजी और लंबे चुनावी खर्च के बीच अगर कोई पंचायत आपसी सहमति से निर्विरोध प्रतिनिधि चुनती है तो इन्हें बड़ा इनाम भी दिया जाता है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार ने प्रदेश की निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है. यही राशि पिछले चुनाव में 10-10 लाख रुपए थी. ऐसे में सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब प्रदेश की 131 पंचायतों को कुल 32.75 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी, जिसे गांवों के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा.

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