महिला पुलिस कांस्टेबल को बातों में उलझाकर चेन-अंगूठी ले उड़ा था चोर, 25 दिन बाद UP से आरोपी गिरफ्तार
गिरफ्तार आरोपी ऐसे गिरोह से जुड़ा है, जो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 9:40 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 10:19 PM IST
ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना में महिला पुलिस कांस्टेबल की सोने की चेन और अंगूठी चोरी करने के मामले पुलिस ने करीब 25 दिन बाद एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मेरठ निवासी इमरान खान उर्फ राजा के रूप में हुई है. गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया. पुलिस अब आरोपी से उसके साथियों और चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी के लिए पूछताछ कर रही है.
बातों में उलझाकर दिया था वारदात को अंजाम
यह वारदात 12 सितंबर की सुबह ऊना के अरविंद मार्केट में हुई थी. सदर थाना ऊना में तैनात महिला आरक्षी किसी काम से मार्केट गई थीं. इसी दौरान दो अज्ञात लोगों ने उन्हें बातचीत में उलझा लिया. आरोपियों ने महिला आरक्षी का इस तरह विश्वास जीत लिया कि उन्हें किसी तरह का शक नहीं हुआ. बातचीत के दौरान आरोपियों ने महिला आरक्षी से सोने की चेन और अंगूठी ले ली और मौके से फरार हो गए. घटना के बाद महिला आरक्षी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अरविंद मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली.
पंजाब से यूपी तक पुलिस ने की तलाश
मामले की गंभीरता को देखते हुए ऊना पुलिस की अलग-अलग टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गईं. पुलिस टीमों ने करीब 25 दिनों तक पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के अलग-अलग इलाकों में आरोपियों की तलाश की. जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस मेरठ पहुंची. पुलिस ने मेरठ में दबिश देकर इमरान खान उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला आरक्षी से लिए गए सोने के आभूषण कहां हैं. साथ ही वारदात में उसके साथ कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है.
दूसरे आरोपी की तलाश जारी
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी ऐसे गिरोह से जुड़ा है, जो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर उनका विश्वास जीतता है और मौका मिलते ही उनके सोने के आभूषण लेकर फरार हो जाता है. पुलिस के अनुसार, इस गिरोह के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में कई मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है. अब पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और पूर्व में की गई वारदातों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. मामले में दूसरे आरोपी की तलाश जारी है.
ऊना के पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया, "महिला आरक्षी से आभूषण लेकर फरार होने के मामले में एक आरोपी को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है. दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस छीने गए सोने के आभूषण बरामद करने के प्रयास कर रही है और मामले की जांच जारी है."
ये भी पढ़ें: पत्नी से लड़ाई, शराब पी और मंदिर में तोड़ दी मूर्तियां, पुलिस ने 10 घंटे में आरोपी को दबोचा
ये भी पढ़ें: 60 हजार की रिश्वत मांगना पड़ा भारी, पूर्व चौकी प्रभारी को 4 साल की जेल, दो चरस तस्करों को भी 8 साल की सजा