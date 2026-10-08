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महिला पुलिस कांस्टेबल को बातों में उलझाकर चेन-अंगूठी ले उड़ा था चोर, 25 दिन बाद UP से आरोपी गिरफ्तार

मेरठ से गिरफ्तार चोरी का आरोपी ( @UNA-POLICE )

ऊना: हिमाचल प्रदेश के ऊना में महिला पुलिस कांस्टेबल की सोने की चेन और अंगूठी चोरी करने के मामले पुलिस ने करीब 25 दिन बाद एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मेरठ निवासी इमरान खान उर्फ राजा के रूप में हुई है. गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया. पुलिस अब आरोपी से उसके साथियों और चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी के लिए पूछताछ कर रही है.

बातों में उलझाकर दिया था वारदात को अंजाम