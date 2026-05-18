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हिमाचल में 32 शहरी निकाय में कांग्रेस की जीत, सीएम सुक्खू ने किया दावा, भाजपा को घेरा

सीएम सुक्खू ने कहा, 'जनता ने उन नीतियों को समर्थन दिया है, जिनका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक विकास और राहत पहुंचाना है. प्रदेश के 47 नगर निकायों में हुए चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों में विजय हासिल कर यह साबित कर दिया है कि जनता का कांग्रेस सरकार की नीतियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर पूरा विश्वास है'.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले फैसलों की जीत बताया है. वहीं, शहरी निकाय चुनावों में कांग्रेस की शानदार जीत पर सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को बधाई दी.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सियासत में शहरी निकाय चुनावों के नतीजों ने नया राजनीतिक संदेश दिया है. हिमाचल प्रदेश के 47 नगर निकायों में हुए चुनावों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों की जीत ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है. जबकि भाजपा के लिए यह परिणाम राजनीतिक चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 32 शहरी निकायों में जीत दर्ज कर जनता के विश्वास पर मुहर लगा दी है. चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश की राजनीति में उत्साह और आरोप-प्रत्यारोप दोनों तेज हो गए हैं.

'भाजपा करती है धर्म और जाति की राजनीति'

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को व्यापक जनसमर्थन मिला है, जिसके लिए उन्होंने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि जनता का यह भरोसा कांग्रेस सरकार को और अधिक निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है. राज्य सरकार भविष्य में भी जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर लोगों तक उनका लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी. कांग्रेस पार्टी समानता, संतुलित विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण की विचारधारा में विश्वास रखती है और यही सिद्धांत राज्य सरकार की कार्यशैली का आधार है. वहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म और जाति के आधार पर समाज को विभाजित करने की राजनीति करती है.

सरकार के पूरे किए गए वादों पर लगी मुहर

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा किया है और गारंटियों से आगे बढ़कर कार्य किया है. महिलाओं, मजदूरों और समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया गया है. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं.

प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करें जनप्रतिनिधि

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि दूध के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है. इसके अलावा प्राकृतिक रूप से उगाई जाने वाली मक्की, गेहूं, जौ, कच्ची हल्दी और अदरक को भी समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है. प्रदेश में किसान आयोग का गठन किया गया है, जबकि सेब बागवानों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू की गई है. इन निर्णयों से किसानों और बागवानों को सीधा लाभ मिला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है.

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