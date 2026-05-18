ETV Bharat / state

हिमाचल में यहां पति-पत्नी जीते नगर पंचायत चुनाव, सास-बहू के सिर भी सजा जीत का ताज

नगर पंचायत में पति-पत्नी की ये जोड़ी पहले भी अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, अब अध्यक्ष पद पर कांग्रेस-भाजपा की नजर.

Bhuntar Nagar Panchayat Election Result 2026
भुंतर नगर पंचायत चुनाव परिणाम 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 6:59 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में 17 मई को शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान हुआ और शाम के समय इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया. जिला कुल्लू की नगर पंचायत भुंतर में कांग्रेस ने जहां 4 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं, भाजपा ने यहां 3 सीटों पर जीती है. ऐसे में अबकी बार यहां कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है. वहीं, पूर्व में अध्यक्ष रहे करण सिंह ने एक बार फिर से वार्ड नंबर 4 से जीत हासिल की है, तो उनकी पत्नी मीना ठाकुर ने भी फिर से वार्ड नंबर 2 की सीट से जीती है. ऐसे में पति-पत्नी दोनों एक बार फिर से नगर पंचायत के चुनाव में एक-साथ विजय हुए हैं. मीना ठाकुर और करण सिंह दोनों ही पूर्व में नगर पंचायत भुंतर के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं.

यहां हुई सास-बहु की जीत

वहीं, नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 7 की बात करें तो पूर्व में अध्यक्ष रही रविंद्रा डोगरा ने यहां से जीत हासिल की है. इसके अलावा रविंद्रा डोगरा ने अपनी बहू सोनिया डोगरा को पहली बार वार्ड नंबर 5 से चुनावी मैदान में उतारा था और सोनिया डोगरा भी मात्र एक वोट से विजयी हुई है. ऐसे में नगर पंचायत भुंतर में पति-पत्नी की जीत के बाद सास और बहू की भी जीत हुई है और सास और बहू दोनों कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी. अब देखना यह होगा कि नगर पंचायत भुंतर में कौन अध्यक्ष पद पर कब्जा करता है?

Bhuntar Nagar Panchayat Election Result 2026
सास-बहू ने नगर पंचायत भुंतर में की जीत हासिल (ETV Bharat)

पति-पत्नी ने जताया जनता का आभार

नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 2 से विजयी मीना ठाकुर ने कहा कि यहां पर पहले भी शहर के विकास को लेकर कई कार्य किए गए हैं. ऐसे में वह वार्ड की जनता का आभार व्यक्त करती है और उन्होंने जो भी बात वार्ड के विकास को लेकर बातें कही हैं, वो सभी आगामी 5 साल में पूरी की जाएगी. वहीं, नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 4 से विजेता करण सिंह ने कहा कि जब वह पहले अध्यक्ष पद पर काबिज थे, तो सभी वार्डों का एक समान विकास करवाया था. अबकी बार भी कोशिश रहेगी कि नगर पंचायत भुंतर में भाजपा समर्थित उम्मीदवार ही अध्यक्ष पद पर काबिज हो.

सास-बहू ने दिया विकास का आश्वासन

नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 5 से विजेता सोनिया डोगरा ने बताया कि उन्हें वार्ड की जनता का आशीर्वाद मिला और वह जीत कर नगर पंचायत में पहुंची है. उन्होंने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहेगा कि वह स्थानीय लोगों को साथ लेकर चले और वार्ड के विकास को लेकर कार्य करें. वहीं, नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 7 से विजेता रविंद्रा डोगरा ने बताया कि पूर्व में वह अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकी है और उस दौरान भी नगर पंचायत में बेहतरीन कार्य किए गए हैं. अब वार्ड नंबर 7 में जो भी समस्याएं होंगी, वो सभी प्रशासन के साथ मिलकर सुलझाई जाएगी.

ये भी पढ़ें: नगर परिषद कुल्लू में 'निर्दलीय' बने किंगमेकर, BJP-कांग्रेस दोनों को झटका, अध्यक्ष की कुर्सी पर बढ़ा सस्पेंस

ये भी पढ़ें: नगर निकाय चुनाव: जेपी नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में कैसा रहा परिणाम? इस पार्टी को बड़ा झटका

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू के गृह जिले में कैसा रहा कांग्रेस का हाल, एक जगह तो खाता भी नहीं खोल पाई पार्टी

ये भी पढ़ें: जयराम ठाकुर ने क्यों कहा- 'ममता बनर्जी जैसी हो गई है सीएम सुक्खू की स्थिति'

ये भी पढ़ें: Himachal ULB Election Results: एक क्लिक में जानें कहां किस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीते, देखें पूरी लिस्ट

ये भी पढ़ें: जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर सांड का हमला, उठा-उठाकर पटका, कई घायल, मीडियाकर्मी भी माइक कैमरे छोड़ भागे

ये भी पढ़ें: कांग्रेस के सबसे पुराने और मजबूत किले में भाजपा की सेंध, पहली बार खिला 'कमल', विक्रमादित्य सिंह को झटका

ये भी पढ़ें: डिप्टी सीएम के गढ़ में बीजेपी का परचम, ऊना में भाजपा का 6 में 4 निकायों पर कब्जा

ये भी पढ़ें: जयराम ठाकुर के गृह जिले में कांग्रेस ने लगाई सेंध, नगर पंचायतों में क्लीन स्वीप किया, नगर परिषदों में भी जीते

ये भी पढ़ें: ULB ELECTION RESULT HIMACHAL: यहां प्रत्याशियों को मिले बराबर वोट, फिर ऐसे हुआ हार-जीत का फैसला

ये भी पढ़ें: Himachal ULB Election: जयराम ठाकुर ने कहा चुनाव में हिस्सा लो पर रिश्तेदारी ना टूटे, सीएम सुक्खू बोले बीजेपी का झूठ नहीं चलेगा, जानें क्यों

TAGGED:

HIMACHAL ULB ELECTIONS RESULT 2026
HUSBAND WIFE WIN IN BHUNTAR
BHUNTAR NAGAR PANCHAYAT IN KULLU
नगर पंचायत भुंतर
BHUNTAR NAGAR PANCHAYAT RESULT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.