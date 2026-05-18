हिमाचल में यहां पति-पत्नी जीते नगर पंचायत चुनाव, सास-बहू के सिर भी सजा जीत का ताज
नगर पंचायत में पति-पत्नी की ये जोड़ी पहले भी अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, अब अध्यक्ष पद पर कांग्रेस-भाजपा की नजर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 6:59 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में 17 मई को शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान हुआ और शाम के समय इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया. जिला कुल्लू की नगर पंचायत भुंतर में कांग्रेस ने जहां 4 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं, भाजपा ने यहां 3 सीटों पर जीती है. ऐसे में अबकी बार यहां कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है. वहीं, पूर्व में अध्यक्ष रहे करण सिंह ने एक बार फिर से वार्ड नंबर 4 से जीत हासिल की है, तो उनकी पत्नी मीना ठाकुर ने भी फिर से वार्ड नंबर 2 की सीट से जीती है. ऐसे में पति-पत्नी दोनों एक बार फिर से नगर पंचायत के चुनाव में एक-साथ विजय हुए हैं. मीना ठाकुर और करण सिंह दोनों ही पूर्व में नगर पंचायत भुंतर के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं.
यहां हुई सास-बहु की जीत
वहीं, नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 7 की बात करें तो पूर्व में अध्यक्ष रही रविंद्रा डोगरा ने यहां से जीत हासिल की है. इसके अलावा रविंद्रा डोगरा ने अपनी बहू सोनिया डोगरा को पहली बार वार्ड नंबर 5 से चुनावी मैदान में उतारा था और सोनिया डोगरा भी मात्र एक वोट से विजयी हुई है. ऐसे में नगर पंचायत भुंतर में पति-पत्नी की जीत के बाद सास और बहू की भी जीत हुई है और सास और बहू दोनों कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थी. अब देखना यह होगा कि नगर पंचायत भुंतर में कौन अध्यक्ष पद पर कब्जा करता है?
पति-पत्नी ने जताया जनता का आभार
नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 2 से विजयी मीना ठाकुर ने कहा कि यहां पर पहले भी शहर के विकास को लेकर कई कार्य किए गए हैं. ऐसे में वह वार्ड की जनता का आभार व्यक्त करती है और उन्होंने जो भी बात वार्ड के विकास को लेकर बातें कही हैं, वो सभी आगामी 5 साल में पूरी की जाएगी. वहीं, नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 4 से विजेता करण सिंह ने कहा कि जब वह पहले अध्यक्ष पद पर काबिज थे, तो सभी वार्डों का एक समान विकास करवाया था. अबकी बार भी कोशिश रहेगी कि नगर पंचायत भुंतर में भाजपा समर्थित उम्मीदवार ही अध्यक्ष पद पर काबिज हो.
सास-बहू ने दिया विकास का आश्वासन
नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 5 से विजेता सोनिया डोगरा ने बताया कि उन्हें वार्ड की जनता का आशीर्वाद मिला और वह जीत कर नगर पंचायत में पहुंची है. उन्होंने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहेगा कि वह स्थानीय लोगों को साथ लेकर चले और वार्ड के विकास को लेकर कार्य करें. वहीं, नगर पंचायत भुंतर के वार्ड नंबर 7 से विजेता रविंद्रा डोगरा ने बताया कि पूर्व में वह अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकी है और उस दौरान भी नगर पंचायत में बेहतरीन कार्य किए गए हैं. अब वार्ड नंबर 7 में जो भी समस्याएं होंगी, वो सभी प्रशासन के साथ मिलकर सुलझाई जाएगी.