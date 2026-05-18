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जयराम ठाकुर ने क्यों कहा- 'ममता बनर्जी जैसी हो गई है सीएम सुक्खू की स्थिति'

"कांग्रेस कई महत्वपूर्ण और बड़े नगर परिषदों में हार गई है. जो परिणाम आए उसे तो स्वीकार करो. ये तो ममता दीदी वाली सोच है कि चुनाव परिणाम घोषित हो गए और अब कह रही है कि त्याग पत्र नहीं देगीं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी ऐसी हालत हो गई है. आगे नगर निगम, पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव परिणाम सामने आएंगे, तो इनकी हालत और खराब होगी." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस हार रही है. पंचायतों के इलेक्शन में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ट्वीट सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से है, सीएम की बातों का भरोसा तो उनके खुद के मंत्री नहीं करते हैं. जयराम ने कहा कि कांग्रेस ऊना में हार गई, बिलासपुर में हार गई, मनाली में हार गई और सुंदरनगर, सरकाघाट में बुरी तरह से हार गई है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 17 मई को शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसका परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिया गया है. वहीं, नगर निगम और नगर परिषदों के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी और कांगड़ा की जनता का खासतौर पर आभार जताया है. सीएम ने कहा कि कांगड़ा और मंडी की जनता ने फिर से कांग्रेस सरकार के विकास, विश्वास और जनसेवा की राजनीति में अपना भरोसा दोहराया है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि इनकी हालत पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जैसी हो गई है.

'हिमाचल में कांग्रेस की उलटी गिनती शुरू'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले मुख्यमंत्री चुनाव करवाने से डर रहे थे, उनका डर भी सही साबित हुआ, चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया कि हिमाचल में उनकी उलटी गिनती शुरू हो गई है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद ये चुनाव हुए हैं. कांग्रेस जानती थी कि अगर चुनाव हुआ तो नतीजे उनके खिलाफ होंगे, जो कि हुए भी हैं. जयराम ने कहा कि 25 नगर परिषदों में से 18 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते हैं. 22 नगर पंचायतों में से 12 पर भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हुई है. मनाली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री तो बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन उनका भरोसा कौन करता है.

"जब से चुनाव नतीजे आए हैं, मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों, विधायकों और मंत्रियों को आदेश दिया है कि जीते हुए भाजपा समर्थित उम्मीदवारों पर दबाव डालिए, उन्हें तोड़कर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, लेकिन भाजपा इसके खिलाफ लड़ेगी. अगर सीएम दबाव और प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें वे एक्सपोज होंगे." - जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष

जयराम के गृह जिले में कांग्रेस की सेंध

बता दें कि शहरी निकाय चुनावों में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह जिले में कांग्रेस ने सेंध लगाई है. मंडी जिले के 6 शहरी निकायों के कुल 48 वार्डों में से कांग्रेस के 23 उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया है, जबकि भाजपा को 19 सीटों पर ही सिमटना पड़ा. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सुक्खू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "मंडी जिले की जनता ने कांग्रेस सरकार की जनसेवा, विकास और जन-कल्याण की राजनीति में अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है. जिले के 6 शहरी निकायों में से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 4 निकायों में शानदार जीत दर्ज की है. कांग्रेस ने नेरचौक, रिवालसर, करसोग और सरकाघाट में एक प्रभावशाली जनादेश हासिल किया है, जो जनता के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है."

कांगड़ा की जनता का सीएम ने जताया आभार

वहीं, बात करें कांगड़ा जिले की तो कांग्रेस ने सभी 6 नगर परिषदों पर जीत हासिल की है. सीएम ने मतदाताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जीत की बधाई देते और आभार व्यक्त करते हुए अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया, "कांगड़ा जिले के लोगों ने एक बार फिर विकास, विश्वास और जनसेवा की राजनीति में अपना भरोसा जताया है. कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने सभी 6 नगर परिषदों और नगर पंचायतों, जिसमें देहरा, नूरपुर, कांगड़ा, ज्वालामुखी, शाहपुर और नगरोटा बगवां शामिल हैं में निर्णायक जीत हासिल की है, जबकि भाजपा सिर्फ एक सीट ही जीत पाई. यह जबरदस्त जनादेश कांग्रेस पार्टी की जन-हितैषी नीतियों और हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है."