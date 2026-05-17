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कांग्रेस के 'रत्न' साबित हुए संजय रत्न, 9 में से 7 वार्डों में लहराया जीत का परचम

ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश में आज शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान हुआ और इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है. इसी कड़ी में ज्वालामुखी नगर परिषद के चुनावों का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. ज्वालामुखी नगर परिषद के चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस विधायक संजय रत्न का जादू चला है. कुल 9 वार्डों में से कांग्रेस ने 7 वार्ड जीतकर अपना परचम लहराया है, जबकि भाजपा को मात्र 2 वार्ड जीतकर ही संतुष्ट होना पड़ा है. ज्वालामुखी नगर परिषद में कांग्रेस ने वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7 और 8 में जीत का परचम लहराया है, जबकि भाजपा वार्ड नंबर 3 और 9 में ही अपनी सीट जीत पाई है. वहीं, वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी सोमेश कुमार चुनाव से पहले ही निर्विरोध अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं.

संजय रत्न के वार्ड में इतने वोटों से जीती कांग्रेस

गौरतलब है कि वार्ड नंबर 1, जो कि विधायक संजय रत्न का खुद का वार्ड है में भाजपा प्रत्याशी कमला देवी को 335 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने 407 वोटों के साथ जीत हासिल की है और भाजपा 72 वोटों से इस सीट से पिछड़ी है. हालांकि ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में कांग्रेस को आने वाले समय में अपने ही वार्ड में मेहनत करने की जरूरत है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है.