कांग्रेस के 'रत्न' साबित हुए संजय रत्न, 9 में से 7 वार्डों में लहराया जीत का परचम
ज्वालामुखी नगर परिषद के चुनावों में विधायक संजय रत्न का जादू चला है. यहां कांग्रेस ने 7 वार्डों में जीत हासिल की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 8:55 PM IST
ज्वालामुखी: हिमाचल प्रदेश में आज शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदान हुआ और इसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है. इसी कड़ी में ज्वालामुखी नगर परिषद के चुनावों का भी रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. ज्वालामुखी नगर परिषद के चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस विधायक संजय रत्न का जादू चला है. कुल 9 वार्डों में से कांग्रेस ने 7 वार्ड जीतकर अपना परचम लहराया है, जबकि भाजपा को मात्र 2 वार्ड जीतकर ही संतुष्ट होना पड़ा है. ज्वालामुखी नगर परिषद में कांग्रेस ने वार्ड नंबर 1, 4, 5, 6, 7 और 8 में जीत का परचम लहराया है, जबकि भाजपा वार्ड नंबर 3 और 9 में ही अपनी सीट जीत पाई है. वहीं, वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी सोमेश कुमार चुनाव से पहले ही निर्विरोध अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं.
संजय रत्न के वार्ड में इतने वोटों से जीती कांग्रेस
गौरतलब है कि वार्ड नंबर 1, जो कि विधायक संजय रत्न का खुद का वार्ड है में भाजपा प्रत्याशी कमला देवी को 335 वोट मिले हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने 407 वोटों के साथ जीत हासिल की है और भाजपा 72 वोटों से इस सीट से पिछड़ी है. हालांकि ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे में कांग्रेस को आने वाले समय में अपने ही वार्ड में मेहनत करने की जरूरत है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है.
ये रहे ज्वालामुखी नगर परिषद के चुनाव परिणाम
- वार्ड-1 में कांग्रेस प्रत्याशी सोम किरण को 407 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी कमला देवी को 335 वोट पड़े. यहां जीत का अंतर 72 वोटों का रहा.
- वार्ड-3 में कांग्रेस प्रत्याशी रीता देवी को 231 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी भावना सूद को 345 वोट पड़े. यहां जीत का अंतर 114 वोटों का रहा.
- वार्ड-4 में कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति शर्मा को 232 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी पूजा डोगरा को 153 वोट पड़े. यहां जीत का अंतर 79 वोटों का रहा.
- वार्ड-5 में कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा को 279 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुखविंदर सिंह को 186 वोट पड़े. यहां जीत का अंतर 93 वोटों का रहा.
- वार्ड-6 में कांग्रेस प्रत्याशी सुमन कुमारी शर्मा को 193 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रीति सिहोल को 191 वोट पड़े. यहां जीत का अंतर 2 वोटों का रहा.
- वार्ड-7 में कांग्रेस प्रत्याशी पवन गोस्वामी को 231 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी अजय कुमार को 102 वोट पड़े. यहां जीत का अंतर 129 वोटों का रहा.
- वार्ड-8 में कांग्रेस प्रत्याशी सुनील कुमार को 249 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी अजय कुमार को 95 वोट, आजाद उम्मीदवार राजेंद्र कौशल को 173 वोट पड़े.
- वार्ड-9 में कांग्रेस प्रत्याशी रजनी को 249 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनिल प्रभा को 497 वोट, आजाद उम्मीदवार अनीता कुमारी को 63 वोट पड़े.
वार्ड-6 का मुकाबला रहा बेहद रोचक
गौरतलब है कि इस बार वार्ड-6 का मुकाबला बहुत ही रोचक निकाला, यहां भाजपा को मात्र 2 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. यहां कांग्रेस प्रत्याशी सुमन कुमारी शर्मा को 193 वोट मिले हैं. वहीं, भाजपा प्रत्याशी प्रीति सिहोल को 191 वोट पड़े. ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां 2 वोटों के साथ जीत हासिल की है. वहीं, वार्ड-8 में तीन प्रत्याशी मैदान में उतरे थे. इनमें कांग्रेस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा 249 वोट, आजाद प्रत्याशी को 173 वोट और भाजपा प्रत्याशी को सबसे कम 95 वोट पड़े हैं. वार्ड-9 में भी तीन ही प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे थे. जिनमें से भाजपा प्रत्याशी को सबसे ज्यादा 497 वोट, कांग्रेस प्रत्याशी को 249 और आजाद उम्मीदवार को सबसे कम 63 वोट मिले हैं.