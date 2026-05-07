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छोटे को बचाने खड्ड में कूद पड़ा मूक-बधिर बड़ा भाई, एक साथ बुझ गए परिवार के दो चिराग, अंतिम विदाई में रोया पूरा गांव

सिरमौर जिले से एक बड़ा ही दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां खड्ड में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई.

सिरमौर में दो भाइयों की डूबने से मौत
सिरमौर में दो भाइयों की डूबने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 9:36 PM IST

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Updated : May 7, 2026 at 10:10 PM IST

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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की नौहराधार तहसील के देवामानल गांव में गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दीं. सुबह तक जिस घर के आंगन में दो मासूम भाइयों की हंसी और शरारतें गूंज रही थीं, चंद घंटों बाद उसी घर में मातम और चीख-पुकार मच गई. मां की गोद एक साथ दोनों बेटों को खोने से सूनी हो गई, पिता से दोनों बेटों का सहारा छिन गया और दादा-दादी की आंखों के सामने उनका आंगन उजड़ गया.

स्थानीय निवासी एवं संगड़ाह बीडीसी के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पुंडीर ने बताया, 'देवामानल गांव निवासी प्रवीण कुमार और ललिता देवी के केवल दो ही बच्चे थे. एक 8 वर्षीय आयन और दूसरा 9 वर्षीय अभिनव था. दोनों बच्चों की खड्ड में डूबने से मौत हो गई. ऐसा दर्दनाक मंजर गांव में पहले कभी नहीं देखा गया. हादसे के बाद पूरा गांव गमगीन है और हर व्यक्ति सदमे में है'.

पिता बकरियों को संभालने गए, पीछे से उजड़ गई दुनिया

विजय सिंह पुंडीर के अनुसार, दोनों बच्चे गुरुवार सुबह अपने पिता के साथ पशु चराने गए थे. इसी दौरान कुछ बकरियां घटनास्थल से दूर चली गईं, जिन्हें संभालने के लिए पिता करीब 300 मीटर दूर चले गए. जब वह वापस लौटे तो दोनों बच्चे वहां दिखाई नहीं दिए. पास में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे ग्रामीणों से उन्होंने पूछताछ की. इसके बाद खड्ड की तरफ देखा तो दोनों बच्चे पानी में अचेत अवस्था में दिखाई दिए. ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया और तुरंत नौहराधार अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मूक-बधिर था अभिनव, फिर भी भाई को बचाने कूद पड़ा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, खेलते समय 8 वर्षीय आयन का पैर फिसल गया और वह खड्ड में गिर गया. छोटे भाई को डूबता देख 9 वर्षीय अभिनव बिना कुछ सोचे-समझे पानी में कूद पड़ा. पुंडीर ने बताया, 'अभिनव बचपन से ही बोलने और सुनने में असमर्थ था, लेकिन बेहद समझदार और संवेदनशील था. गांव के लोगों के अनुसार दोनों भाइयों में गहरा लगाव था और बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई का ख्याल रखता था. गुरुवार को भी उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी'.

मां-बाप और दादा-दादी का रो-रोकर बुरा हाल

ग्रामीणों के मुताबिक दोनों बच्चों की मौत ने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ दिया है. अस्पताल में बच्चों को मृत घोषित किए जाने के बाद माता-पिता बेसुध हो गए. गांव की महिलाएं और रिश्तेदार उन्हें संभालते नजर आए.
घर में बच्चों के दादा-दादी भी साथ रहते हैं. सुबह तक दोनों पोते उनके आसपास खेल रहे थे, लेकिन शाम होते-होते घर में ऐसा सन्नाटा पसरा कि हर कोई सिहर उठा. बुजुर्गों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे.

अंतिम विदाई में रो पड़ा पूरा गांव

राजगढ़ सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चों के शव गांव लाए गए. शाम के समय जब दोनों भाइयों को अंतिम विदाई दी गई तो देवामानल गांव का माहौल बेहद गमगीन हो गया. नम आंखों के बीच दोनों बच्चों को धरती मां की गोद में सुलाया गया. इस दौरान गांव की महिलाएं फूट-फूट कर रोती नजर आईं. जबकि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं.

प्रशासन ने दी 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत

नौहराधार तहसीलदार विनोद कुमार ने बताया, 'प्रशासन की ओर से दोनों बच्चों के परिजनों को 25-25 हजार रुपये की फौरी राहत प्रदान की गई है. इस दुखद हादसे के बाद प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है'.

ये भी पढ़ें: सिरमौर में दर्दनाक हादसा, छोटे भाई को बचाने खड्ड में कूदा बड़ा भाई, दोनों की मौत

Last Updated : May 7, 2026 at 10:10 PM IST

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