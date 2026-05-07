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छोटे को बचाने खड्ड में कूद पड़ा मूक-बधिर बड़ा भाई, एक साथ बुझ गए परिवार के दो चिराग, अंतिम विदाई में रोया पूरा गांव

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर की नौहराधार तहसील के देवामानल गांव में गुरुवार को हुए दर्दनाक हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दीं. सुबह तक जिस घर के आंगन में दो मासूम भाइयों की हंसी और शरारतें गूंज रही थीं, चंद घंटों बाद उसी घर में मातम और चीख-पुकार मच गई. मां की गोद एक साथ दोनों बेटों को खोने से सूनी हो गई, पिता से दोनों बेटों का सहारा छिन गया और दादा-दादी की आंखों के सामने उनका आंगन उजड़ गया.

स्थानीय निवासी एवं संगड़ाह बीडीसी के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पुंडीर ने बताया, 'देवामानल गांव निवासी प्रवीण कुमार और ललिता देवी के केवल दो ही बच्चे थे. एक 8 वर्षीय आयन और दूसरा 9 वर्षीय अभिनव था. दोनों बच्चों की खड्ड में डूबने से मौत हो गई. ऐसा दर्दनाक मंजर गांव में पहले कभी नहीं देखा गया. हादसे के बाद पूरा गांव गमगीन है और हर व्यक्ति सदमे में है'.

पिता बकरियों को संभालने गए, पीछे से उजड़ गई दुनिया

विजय सिंह पुंडीर के अनुसार, दोनों बच्चे गुरुवार सुबह अपने पिता के साथ पशु चराने गए थे. इसी दौरान कुछ बकरियां घटनास्थल से दूर चली गईं, जिन्हें संभालने के लिए पिता करीब 300 मीटर दूर चले गए. जब वह वापस लौटे तो दोनों बच्चे वहां दिखाई नहीं दिए. पास में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे ग्रामीणों से उन्होंने पूछताछ की. इसके बाद खड्ड की तरफ देखा तो दोनों बच्चे पानी में अचेत अवस्था में दिखाई दिए. ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया और तुरंत नौहराधार अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मूक-बधिर था अभिनव, फिर भी भाई को बचाने कूद पड़ा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, खेलते समय 8 वर्षीय आयन का पैर फिसल गया और वह खड्ड में गिर गया. छोटे भाई को डूबता देख 9 वर्षीय अभिनव बिना कुछ सोचे-समझे पानी में कूद पड़ा. पुंडीर ने बताया, 'अभिनव बचपन से ही बोलने और सुनने में असमर्थ था, लेकिन बेहद समझदार और संवेदनशील था. गांव के लोगों के अनुसार दोनों भाइयों में गहरा लगाव था और बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई का ख्याल रखता था. गुरुवार को भी उसने अपने भाई को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी'.