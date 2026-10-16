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हिमाचल में नर्सरी से यूकेजी तक दाखिले के नियम बदले, ज्यादा उम्र होने पर भी मिलेगा एडमिशन

हिमाचल के स्कूलों में उम्र ज्यादा होने पर भी नहीं रुकेगा दाखिला ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों में अब नर्सरी से पहली कक्षा तक दाखिले के लिए उम्र की बाध्यता नहीं होगी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब बालवाटिका-1 (नर्सरी) में प्रवेश के लिए तीन साल, बालवाटिका-2 (एलकेजी) के लिए चार साल, बालवाटिका-3 (यूकेजी) के लिए पांच साल और पहली कक्षा में दाखिले के लिए छह साल की उम्र पूरी होना अनिवार्य होगा. बच्चे की उम्र संबंधित शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर तक पूरी होनी चाहिए. यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा.

ज्यादा उम्र होने पर भी नहीं रोक सकेंगे दाखिला