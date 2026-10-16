हिमाचल में नर्सरी से यूकेजी तक दाखिले के नियम बदले, ज्यादा उम्र होने पर भी मिलेगा एडमिशन
शिक्षा विभाग ने इस बारे स्पष्टीकरण जारी कर सभी संबंधित स्कूलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 7:00 PM IST
शिमला: हिमाचल सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों में अब नर्सरी से पहली कक्षा तक दाखिले के लिए उम्र की बाध्यता नहीं होगी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब बालवाटिका-1 (नर्सरी) में प्रवेश के लिए तीन साल, बालवाटिका-2 (एलकेजी) के लिए चार साल, बालवाटिका-3 (यूकेजी) के लिए पांच साल और पहली कक्षा में दाखिले के लिए छह साल की उम्र पूरी होना अनिवार्य होगा. बच्चे की उम्र संबंधित शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर तक पूरी होनी चाहिए. यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा.
ज्यादा उम्र होने पर भी नहीं रोक सकेंगे दाखिला
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित उम्र प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु है, अधिकतम नहीं. यानी यदि कोई बच्चा चार साल की उम्र पूरी कर चुका है, तो अभिभावक की इच्छा पर उसे नर्सरी में दाखिला दिया जा सकता है. इसी तरह पांच साल की उम्र पूरी कर चुका बच्चा एलकेजी और छह साल की उम्र पूरी कर चुका बच्चा यूकेजी में प्रवेश ले सकता है. स्कूल केवल इस आधार पर दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकेंगे कि बच्चे की उम्र निर्धारित न्यूनतम आयु से अधिक हो गई है.
सभी स्कूलों को निर्देश जारी
शिक्षा विभाग ने इस बारे स्पष्टीकरण जारी कर सभी संबंधित स्कूलों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट), हिमाचल प्रदेश आरटीई नियम, 2025 और अन्य संबंधित निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित आयु प्रवेश की न्यूनतम सीमा है, अधिकतम नहीं. ऐसे में अभिभावक चाहें तो निर्धारित न्यूनतम उम्र से अधिक आयु वाले बच्चे का भी बालवाटिका की संबंधित कक्षा में दाखिला करवा सकते हैं. स्कूलों को इन निर्देशों का पालन करना होगा.
30 सितंबर तक उम्र पूरी करने वाले बच्चों को मिलेगा प्रवेश
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नर्सरी से पहली कक्षा तक दाखिले को लेकर शिक्षा विभाग ने बीते मार्च में ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी. नए निर्देशों के मुताबिक, संबंधित शैक्षणिक सत्र में 30 सितंबर तक निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी करने वाले बच्चों को संबंधित कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र माना जाएगा. स्कूल केवल इस आधार पर दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकेंगे कि बच्चे ने प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के समय तक निर्धारित उम्र पूरी नहीं की थी. ये नियम प्रदेश के सरकारी और निजी, दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होते है. नियम लागू होने के बावजूद लोगों में स्पष्टता ना होने के कारण शिक्षा विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है, ताकि सभी पात्र छात्र स्कूलों में दाखिला ले सके.
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