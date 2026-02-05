ETV Bharat / state

अगर कैमरा से है प्यार, तो सरकार देगी हजारों का इनाम, इस टॉपिक पर बनाएं शॉर्ट फिल्म

हिमाचल में शॉर्ट फिल्म की प्रतियोगिता के लिए इच्छुक व्यक्ति 15 फरवरी से पहले आवेदन कर लें.

Road Safety Film Festival 2026
सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव 2026 (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 1:39 PM IST

बिलासपुर: हिमाचल में आम लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक माह तक चले व्यापक सड़क सुरक्षा अभियान के बाद अब परिवहन निदेशालय शिमला द्वारा सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव-2026 का आयोजन किया जा रहा है. इस पहल के तहत परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी आधारित शॉर्ट फिल्मों के लिए प्रदेश भर से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं. परिवहन निदेशालय का उद्देश्य है कि रचनात्मक माध्यमों के जरिए विशेषकर युवाओं और बच्चों तक सड़क सुरक्षा का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए.

राजेश कौशल, आरटीओ बिलासपुर (ETV Bharat)

शॉर्ट फिल्म की समय अवधि और शर्तें

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) बिलासपुर राजेश कौशल ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शॉर्ट फिल्म की अधिकतम अवधि पांच मिनट निर्धारित की गई है. शॉर्ट फिल्म पूरी तरह से सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, ओवरस्पीडिंग, नशे में वाहन चलाने जैसी गंभीर समस्याओं पर केंद्रित होनी चाहिए. इसके अलावा शॉर्ट फिल्म का आइडिया पूरी तरह से ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से भी कॉपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंटेंट कॉपी पाया जाता है, तो शॉर्ट फिल्म का चयन नहीं किया जाएगा.

"परिवहन विभाग समय-समय पर सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाता रहता है, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. इन प्रयासों के चलते प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 8 से 10 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है." - राजेश कौशल, आरटीओ बिलासपुर

कब तक कर सकते हैं आवेदन ?

आरटीओ राजेश कौशल ने बताया कि सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव-2026 की प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिभागी हिस्सा ले सकते हैं, जिनमें बच्चे और 18 से 40 साल तक के प्रतिभागी शामिल हैं. प्रतियोगिता के लिए आवेदन की अवधि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक तय की गई है. इच्छुक प्रतिभागी अपनी शॉर्ट फिल्म सरकार की आधिकारिक वेबसाइट अथवा निर्धारित ई-मेल आईडी पर अपलोड कर सकते हैं.

जीतने पर नकद इनाम राशि

आरटीओ बिलासपुर ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म को राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी. इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में 20 अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे. वहीं 18 से 40 साल आयु वर्ग के चयनित प्रतिभागियों को पांच-पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा. ऐसे में युवाओं के पास अपनी रचनात्मक कला के जरिए सड़क सुरक्षा जागरूकता फैलाना और नकद इनाम राशि जीतने का सुनहरा मौका है.

"परिवहन विभाग का लक्ष्य भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को शून्य स्तर तक लाना है. इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है. लोगों से अपील है कि वे सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव-2026 में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और रचनात्मक माध्यम से समाज को सुरक्षित यातायात का संदेश दें." - राजेश कौशल, आरटीओ बिलासपुर

HIMACHAL TRANSPORT DEPARTMENT
ROAD SAFETY FILM FESTIVAL 2026
SHORT FILMS BASED ON ROAD SAFETY
सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव 2026
ROAD SAFETY SHORT FILM COMPETITION

संपादक की पसंद

