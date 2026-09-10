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हर वाहन की अलग तय होगी टैक्स देनदारी, फ्लीट का टैक्स अब रूट और सीटों पर, हिमाचल परिवहन विभाग का बड़ा मसौदा

फ्लीट का हिस्सा बनने वाले हर वाहन की टैक्स देनदारी रूट की लंबाई और वाहन की सीट क्षमता के आधार पर होगी निर्धारित.

Himachal Transport Department Motor Vehicles Rules draft amendments
हिमाचल परिवहन विभाग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 10:51 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटरों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े वाहन मालिकों के लिए अहम बदलाव की तैयारी है. प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी करते हुए 'व्हीकल फ्लीट' की स्पष्ट परिभाषा तय करने और फ्लीट में शामिल हर वाहन की टैक्स देनदारी को उसके वास्तविक संचालन के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है. यानी एक ही मालिक के नाम पर चलने वाले वाहनों के पूरे बेड़े को एक साथ देखने के बजाय हर वाहन की वास्तविक भूमिका, संचालित रूट की लंबाई और उसकी सीट क्षमता को टैक्स निर्धारण का आधार बनाया जाएगा. सरकार का यह प्रस्ताव खास तौर पर उन वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनके पास एक से अधिक स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज या अन्य परिवहन श्रेणी के वाहन हैं.

परिवहन विभाग की ओर से 22 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल रूल्स, 1999 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है. यह संशोधन हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल (सेकंड अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के नाम से प्रस्तावित है. अधिसूचना के मुताबिक नए नियम राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे. हालांकि, इसे अंतिम रूप देने से पहले आम लोगों और इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से 30 दिन के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं.

Draft amendments to Motor Vehicle Rules have been released
मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी (NotiFication)

क्या है व्हीकल फ्लीट की नई परिभाषा?

व्हीकल फ्लीट का अर्थ वाहनों का एक ऐसा समूह है, जिसका स्वामित्व या प्रबंधन किसी व्यवसाय, कंपनी, सरकारी एजेंसी या फिर संगठन के पास होता है. प्रस्तावित संशोधन के तहत 'व्हीकल फ्लीट' का अर्थ दो या उससे अधिक मोटर वाहनों का ऐसा समूह होगा, जो एक ही श्रेणी और प्रकृति के हों और एक ही पंजीकृत मालिक के नाम पर पंजीकृत हों. इन वाहनों का संचालन किसी निर्धारित या परिचालन रूट पर किया जाना भी प्रस्तावित परिभाषा का हिस्सा है. यह वर्गीकरण स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज या सरकार की ओर से अधिसूचित अन्य परिवहन श्रेणी के वाहनों पर भी लागू हो सकेगा.

सबसे अहम बदलाव हर वाहन की अलग तय होगी टैक्स देनदारी

प्रस्तावित नियमों में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान टैक्स को लेकर है. सरकार ने नियम 73 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत फ्लीट का हिस्सा बनने वाले हर वाहन की टैक्स देनदारी उस वाहन द्वारा वास्तव में संचालित रूट की लंबाई और उस विशेष वाहन की सीट क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी. इसका मतलब यह है कि फ्लीट में शामिल वाहनों की टैक्स देनदारी तय करते समय केवल यह नहीं देखा जाएगा कि सभी वाहन एक ही मालिक के नाम पर हैं या एक ही फ्लीट का हिस्सा हैं, बल्कि कौन-सा वाहन कितनी दूरी के रूट पर वास्तव में संचालित हो रहा है और उसमें कितनी सीटें हैं, इसे भी आधार बनाया जाएगा.

30 दिन में दे सकते हैं आपत्ति और सुझाव

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित नियमों से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार, आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला-2 को लिखित रूप में भेज सकता है. ये आपत्तियां या सुझाव राजपत्र में ड्राफ्ट नियम प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के भीतर भेजने होंगे. निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद ही सरकार इन संशोधनों को अंतिम रूप देगी.

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