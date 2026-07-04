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मौत को दावत देती सेल्फी! ब्यास में बही बच्ची, पार्वती नदी में डूबा पर्यटक, नियमों को ठेंगा दिखा रहे सैलानी

हिमाचल में ब्यास और पार्वती नदी किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में टूरिस्ट बह रहे है. मनाली पुलिस ने 21 सैलानियों का काटा चालान.

नदी किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में कई टूरिस्टों की गई जान
नदी किनारे सेल्फी लेने के चक्कर में कई टूरिस्टों की गई जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 3:37 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में अपनी छुट्टियों का मजा लेने के लिए आए पर्यटक इन दिनों अपनी जान जोखिम में डालकर नदी और नाले के किनारे उतर रहे हैं. हालांकि, कुल्लू प्रशासन और पुलिस की ओर से जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगाए गए है, लेकिन प्रशासन के सख्त निर्देश जारी करने के बावजूद रायसन से मनाली, कसोल-मणिकर्ण और तीर्थन घाटी तक बड़ी संख्या में पर्यटक ब्यास, पार्वती और तीर्थन नदी के किनारों पर सेल्फी, फोटोग्राफी और मौज-मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं. सैलानियों की इस गलती से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. इसके बावजूद कई पर्यटक चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं.

गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने पहले के हादसों को देखते हुए नदी-नालों के किनारे जाने पर रोक संबंधी आदेश जारी किए हैं. ऐसे में पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आठ दिन तक की जेल तथा एक हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रविधान भी है. इसके बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है.

नदी किनारे सेल्फी का शौक ले रही जान!
नदी किनारे सेल्फी का शौक ले रही जान! (ETV Bharat)

स्थानीय ग्रामीण ओम बौद्ध का कहना है, "जिला कुल्लू में नदी किनारे लगे चेतावनी बोर्डों की अनदेखी हो रही है. ऐसे में संवेदनशील स्थलों पर पुलिस की नियमित निगरानी बढ़ाने, नदी किनारे जाने वाले रास्तों को अस्थायी रूप से बंद करने और पर्यटकों को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता है. ताकि बरसात के मौसम में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके".

कही ब्यास में बही बच्ची तो कही पार्वती नदी में डूबा टूरिस्ट
कही ब्यास में बही बच्ची तो कही पार्वती नदी में डूबा टूरिस्ट (ETV Bharat)

बता दें कि मनाली पुलिस के द्वारा नदी किनारे गश्त की गई और 21 सैलानियों के चालान भी काटे गए. पुलिस के द्वारा सैलानियों को चेतावनी भी दी गई कि अगर वह फिर से नियमों की अनदेखी करते हैं तो उन्हें जुर्माने के साथ-साथ 8 दिन की जेल भी भुगतनी पड़ सकती है. पुलिस के द्वारा 1000 से लेकर 5000 हजार रूपये तक चालान काटने का नियमों के तहत प्रावधान किया गया है. ऐसे में पुलिस अब शक्ति से करवाई तो कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी सैलानी नदी किनारे जाने से बाज नहीं आ रहे हैं. बीते दिन मनाली में भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली 14 साल की बच्ची फोटो खींचने के चक्कर में नाले में बह गई. इसके अलावा मणिकर्ण घाटी के जयनाला में भी पंजाब के एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई.

पुलिस कर रही चालान फिर भी नहीं मान रहे सैलानी
पुलिस कर रही चालान फिर भी नहीं मान रहे सैलानी (ETV Bharat)

जिला कुल्लू में ब्यास नदी और अन्य नाले के किनारे जाने वाले पर्यटकों व स्थानीय लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. लोगों से आग्रह है कि पर्यटक या स्थानीय लोग नदी किनारे फोटोग्राफी करने की सूचना तुरंत पुलिस को दें:- मदन लाल कौशल, पुलिस अधीक्षक कुल्लू

जिला कुल्लू में नदी किनारे हुए प्रमुख हादसे

  • 29 जून 2026: मनाली के मनालसु नाला में पैर फिसलने से 15 साल की लड़की की डूबकर हुई मौत
  • 8 जून 2026: लाहुल स्पीति में चंद्रा नदी में फिसले पर्यटक का रेस्क्यू
  • 7 जून 2026: मणिकर्ण घाटी की पार्वती नदी में तीन पर्यटक बह गए थे
  • 6 जून 2026: भुंतर में दोस्त को बचाने उतरा युवक नदी में बहा, मौत
  • 18 मई 2015: पनारसा के पास ब्यास नदी में बहने से युवक की मौत
  • 4 जून 2015: गुजरात के पर्यटक की नदी में डूबने से मौत
  • 8 जून 2014: लारजी डैम से पानी छोड़े जाने पर ब्यास नदी में 24 इंजीनियरिंग छात्र-छात्राओं की दर्दनाक मौत
कई पर्यटकों की ब्यास और पार्वती नदी में डूबने से गई जान
कई पर्यटकों की ब्यास और पार्वती नदी में डूबने से गई जान (ETV Bharat)

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