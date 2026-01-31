सुरक्षित पर्यटन की ओर सरकार का बड़ा कदम, 218 युवाओं को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी
इन युवाओं का चयन पर्यटन स्वयंसेवी योजना 2025 के तहत हुआ है. योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है.
January 31, 2026
शिमला: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को सुरक्षित, जिम्मेदार और व्यवस्थित बनाने की दिशा में सरकार ने पर्यटन स्वयंसेवी योजना-2025 को गति दे दी है. इस योजना के तहत प्रदेशभर से 218 युवाओं का चयन किया गया है, जिन्हें विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा. चयनित स्वयंसेवी पर्यटकों की सहायता, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में प्रशासन का सहयोग करेंगे.
पर्यटन स्वयंसेवी योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है. स्वयंसेवी पर्यटकों को सही जानकारी देने, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था सुधारने और आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे. इसके साथ ही ये युवा स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग के बीच सेतु का कार्य भी करेंगे.
इस रेंज से सबसे अधिक चयन
चयनित स्वयंसेवियों में सेंट्रल, साउदर्न और नॉर्दर्न रेंज के युवा शामिल हैं. सेंट्रल रेंज में बिलासपुर से 15, हमीरपुर से 20, कुल्लू से 11, लाहौल-स्पीति से 3 और मंडी से 6 स्वयंसेवी चुने गए हैं. साउदर्न रेंज में सोलन से 19, सिरमौर से 11 और औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से 16 स्वयंसेवियों का चयन हुआ है. नॉर्दर्न रेंज में कांगड़ा जिले से सबसे अधिक 65 युवाओं का चयन किया गया है. इसके अलावा चंबा से 11, ऊना से 14, नूरपुर से 3, देहरा से 14 और किन्नौर से 10 युवाओं को योजना में शामिल किया गया है.
सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी. योजना के तहत चयनित स्वयंसेवियों को पर्यटन व्यवहार, प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन, पर्यटक सहायता और स्थानीय संस्कृति से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे युवाओं को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और भविष्य में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे.
पर्यटन के साथ सुरक्षा पर फोकस
पर्यटन स्वयंसेवी योजना-2025 को प्रदेश की पर्यटन छवि मजबूत करने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है. विभाग का कहना है कि आने वाले समय में स्वयंसेवियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी, ताकि हर प्रमुख पर्यटन स्थल पर प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध हो सके.
