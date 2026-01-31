ETV Bharat / state

सुरक्षित पर्यटन की ओर सरकार का बड़ा कदम, 218 युवाओं को मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को सुरक्षित, जिम्मेदार और व्यवस्थित बनाने की दिशा में सरकार ने पर्यटन स्वयंसेवी योजना-2025 को गति दे दी है. इस योजना के तहत प्रदेशभर से 218 युवाओं का चयन किया गया है, जिन्हें विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा. चयनित स्वयंसेवी पर्यटकों की सहायता, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में प्रशासन का सहयोग करेंगे.

पर्यटन स्वयंसेवी योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन स्थलों पर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है. स्वयंसेवी पर्यटकों को सही जानकारी देने, भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था सुधारने और आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध करवाने में अहम भूमिका निभाएंगे. इसके साथ ही ये युवा स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग के बीच सेतु का कार्य भी करेंगे.

इस रेंज से सबसे अधिक चयन

चयनित स्वयंसेवियों में सेंट्रल, साउदर्न और नॉर्दर्न रेंज के युवा शामिल हैं. सेंट्रल रेंज में बिलासपुर से 15, हमीरपुर से 20, कुल्लू से 11, लाहौल-स्पीति से 3 और मंडी से 6 स्वयंसेवी चुने गए हैं. साउदर्न रेंज में सोलन से 19, सिरमौर से 11 और औद्योगिक क्षेत्र बद्दी से 16 स्वयंसेवियों का चयन हुआ है. नॉर्दर्न रेंज में कांगड़ा जिले से सबसे अधिक 65 युवाओं का चयन किया गया है. इसके अलावा चंबा से 11, ऊना से 14, नूरपुर से 3, देहरा से 14 और किन्नौर से 10 युवाओं को योजना में शामिल किया गया है.