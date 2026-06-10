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लाहौल में सैलानियों की पसंद बनी चंद्रताल झील, खराब सड़क के बावजूद पहुंच रहे पर्यटक

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के स्पीति की चंद्रताल झील इन दिनों सैलानियों की पसंद बनी हुई है. लाहौल घाटी के कोकसर से चंद्रताल झील तक हालांकि सड़क की हालत कई जगह पर खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना 1500 से ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल यहां पहुंच रहे हैं. ऐसे में यहां पर सैलानियों की बढ़ती संख्या से यहां के पर्यावरण को भी आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सैलानियों की भीड़ लगातार चंद्रताल का रुख कर रही है.

रोहतांग पास के साथ लाहौल घाटी पहुंच रहे सैलानी

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली इस दिनों सैलानियों से सराबोर हो गई है. सैलानी रोहतांग दर्रा के साथ-साथ लाहौल घाटी के विभिन्न इलाकों का भी रुख कर रहे हैं. जिसमें चंद्र ताल झील भी प्रमुख है. लाहौल घाटी के कोकसर से आगे लोसर तक कई जगह पर सड़क खराब है और सड़क पर नालों का पानी भी बह रहा है. ऐसे में कई बार गाड़ियां यहां पर फंस रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सैलानियों का उत्साह बिल्कुल कम होता नजर नहीं आ रहा है. रोजाना 1500 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं.