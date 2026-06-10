लाहौल में सैलानियों की पसंद बनी चंद्रताल झील, खराब सड़क के बावजूद पहुंच रहे पर्यटक
रोहतांग पास के साथ सैलानी बड़ी संख्या में लाहौल घाटी पहुंच रहे हैं, भारी ट्रैफिक जाम का भी करना पड़ रहा सामना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 3:25 PM IST
लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के स्पीति की चंद्रताल झील इन दिनों सैलानियों की पसंद बनी हुई है. लाहौल घाटी के कोकसर से चंद्रताल झील तक हालांकि सड़क की हालत कई जगह पर खराब है, लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना 1500 से ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल यहां पहुंच रहे हैं. ऐसे में यहां पर सैलानियों की बढ़ती संख्या से यहां के पर्यावरण को भी आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सैलानियों की भीड़ लगातार चंद्रताल का रुख कर रही है.
रोहतांग पास के साथ लाहौल घाटी पहुंच रहे सैलानी
जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली इस दिनों सैलानियों से सराबोर हो गई है. सैलानी रोहतांग दर्रा के साथ-साथ लाहौल घाटी के विभिन्न इलाकों का भी रुख कर रहे हैं. जिसमें चंद्र ताल झील भी प्रमुख है. लाहौल घाटी के कोकसर से आगे लोसर तक कई जगह पर सड़क खराब है और सड़क पर नालों का पानी भी बह रहा है. ऐसे में कई बार गाड़ियां यहां पर फंस रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सैलानियों का उत्साह बिल्कुल कम होता नजर नहीं आ रहा है. रोजाना 1500 से ज्यादा गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं.
"यहां पर प्रशासन द्वारा सैलानियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है. लाहौल घाटी में सैलानियों की संख्या बढ़ी है. जिससे यहां के पर्यटन कारोबारी को भी फायदा हो रहा है. जगह-जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है." - किरण भढ़ाना, डीसी, लाहौल-स्पीति
सैलानियों के आने से बढ़ा कार्बन उत्सर्जन
लाहौल घाटी के स्थानीय पर्यटन कारोबारी रतन कटोच का कहना है कि इतनी संख्या में सैलानियों के आने से यहां पर कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ा है. जो आने वाले समय में यहां के पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वह यहां पर सैलानियों के लिए कूड़ेदान सहित शौचालय की व्यवस्था करें, ताकि यहां पर गंदगी न फैल सके और सैलानियों को भी सभी प्रकार की सुविधा मिल सके.