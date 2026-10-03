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लॉन्ग वीकेंड पर उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, लंबे जाम ने छुड़ाए सैलानियों और शहरवासियों के पसीने

शिमला: हिमाचल में बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम सुहावना हो गया है. पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. ऐसे में लॉन्ग वीकेंड के चलते शिमला में बड़ी संख्या में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है. बाहरी राज्यों से घूमने के लिए आए पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं. पर्यटकों के आने से शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है. शहर में जाम लगने से लोग और पर्यटक परेशान नजर आए. खास कर तारा देवी से शिमला तक वाहनों की लंबी-लंबी कतारें नजर आ रही है.

शनिवार को हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली से बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचे हैं. इसके चलते शहर के कई हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है. हालात यह हैं कि करीब तीन किलोमीटर का सफर तय करने में भी लोगों को एक घंटे तक का समय लग रहा है. शहर की सभी प्रमुख पार्किंग फुल हो चुकी हैं. ऐसे में सैलानियों को गाड़ी पार्क करने के लिए जगह तलाशने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

वहीं, पर्यटकों की बढ़ी आवाजाही से प्रदेश में ठंडे पड़े पर्यटन कारोबार को भी रफ्तार मिली है. होटल, रेस्तरां और अन्य पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों को लॉन्ग वीकेंड पर अच्छी आवाजाही से राहत मिली है. हालांकि, भारी ट्रैफिक जाम के कारण स्थानीय लोगों और सैलानियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में जहां राजधानी सैलानियों से गुलजार हुई है. वहीं, शहर के लोग ट्रैफिक से परेशान हो रहे हैं.

शिमला शहर में लगा लंबा ट्रैफिक जाम (ETV Bharat)

हर हफ्ते इतनी गाड़ियों की आवाजाही

शिमला के डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि शिमला में हर हफ्ते 80 हजार से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही हो रही है. बीते 24 घंटे में ही 17 हजार से ज्यादा गाड़ियों की आवाजाही दर्ज की गई है. इनमें 7 हजार से ज्यादा गाड़ियां सैलानियों की हैं. उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात तक गाड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है. उन्होंने बताया कि शहर में अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती कर दी है और जाम न लगे ये सुनिश्चित किया जा रहा है.

लॉन्ग वीकेंड पर उमड़ा पर्यटकों का सैलाब (ETV Bharat)

'मैदानों में गर्मी, लेकिन पहाड़ों में मौसम सुहावना'

वहीं, शिमला घूमने पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि लॉन्ग वीकेंड के चलते छुट्टियां मनाने शिमला आए हैं और यहां का मौसम काफी अच्छा है. मैदानों में अभी भी गर्मी है, लेकिन यहां मौसम काफी सुहावना बना हुआ है. पर्यटकों का कहना है कि यहां जाम की वजह से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. वे लोग जाम में काफी समय फंसे रहे और पहुंचने के बाद गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह नहीं मिली, क्योंकि सभी पार्किंग फुल है.