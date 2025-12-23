ETV Bharat / state

कुल्लू में चल रही 50 से ज्यादा जिप लाइन, सिर्फ 7 रजिस्टर, पर्यटकों की सेफ्टी से खिलवाड़

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में हर साल हजारों-लाखों सैलानी घूमने आते हैं. इनमें कई सैलानी एडवेंचर के शौकीन होते हैं. जो कि प्रदेश की खूबसूरत वादियों में घूमने के साथ-साथ रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और जिप लाइन जैसी एडवेंचर एक्टिविटी में भी हिस्सा लेते हैं. वहीं, कई बार सैलानी दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाते हैं. ऐसे में सैलानियों के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो और उनकी सुरक्षा के मध्यनजर पर्यटन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है. पर्यटन विभाग द्वारा इसके लिए अब आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

जिप लाइन संचालन पर पर्यटन विभाग की कार्रवाई

बात करें कुल्लू जिले की तो यहां विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ती है. यहां पर सैलानी रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग के साथ-साथ जिप लाइन जैसी साहसिक गतिविधियों का भी मजा लेते हैं, लेकिन कई बार थोड़ी सी लापरवाही सैलानियों की जान पर भी भारी पड़ जाती है. ऐसे में पर्यटन विभाग की टीम द्वारा कुल्लू जिले में चल रहे जिप लाइनों का निरीक्षण किया जा रहा है. साथ ही सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करने के भी सलाह दी जा रही है. कुल्लू जिले में जो जिप लाइन चलाई जा रही हैं, उन्हें पंजीकृत करने का भी काम किया जा रहा है, ताकि सैलानी पंजीकृत और सुरक्षित जिप लाइन में ही साहसिक गतिविधियों का मजा ले सकें.

कुल्लू में सिर्फ 7 जिप लाइन रजिस्टर

जिला कुल्लू में सबसे ज्यादा जिप लाइन कुल्लू और मनाली में चलाई जाती हैं. इसके अलावा बंजार क्षेत्र में भी दो जिप लाइन चल रही हैं. पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले में 50 से ज्यादा जीप लाइन अवैध तरीके से चलाई जा रही हैं. जिन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए विभाग ने नोटिस भी जारी किए हैं. दरअसल बीते दिनों पर्यटन विभाग की टीम द्वारा इन सभी जिप लाइनों की जांच की गई थी. तब ये पाया गया था कि यहां पर सिर्फ 7 जिप लाइन ही पर्यटन विभाग के पास रजिस्टर हैं. जिसके बाद विभाग ने सभी जिप लाइन संचालकों से अपनी साइट को रजिस्टर करने के निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में अब तक 17 जिप लाइन संचालकों ने अपने आवेदन पर्यटन विभाग में जमा करवा दिए हैं, ताकि ये सभी जिप लाइन यहां पर कानूनी रूप से संचालित हो सके.