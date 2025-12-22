ETV Bharat / state

'पहाड़ों की रानी' शिमला में 'जश्न-ए-विंटर', क्रिसमस और नए साल के लिए सजकर तैयार हिमाचल

शिमला: दिसंबर का महीना खत्म होने के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. इसके साथ ही शुरू होने वाला है खुशियों का वह सिलसिला जिसका इंतजार साल भर पर्यटकों को रहता है. पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर 'क्रिसमस' और नववर्ष के जश्न के लिए पूरी तरह सज-धज कर तैयार है. रिज मैदान से लेकर मालरोड की रौनक और कुफरी की बर्फीली हवाएं सैलानियों को अपनी ओर खींच रही हैं, लेकिन इस बार का जश्न सिर्फ मौज-मस्ती तक सीमित नहीं है. प्रशासन और पुलिस ने इसे सुरक्षित बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने स्पष्ट कर दिया है कि "शिमला पहुंचने वाले हजारों पर्यटकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रशासन का मानना है कि उत्सव के माहौल में किसी भी प्रकार की कोताही जानमाल के लिए भारी पड़ सकती है."

अस्थायी चेकपोस्ट और चिकित्सा सुविधा

डीसी शिमला ने निर्देश दिए हैं कि शोघी और तारादेवी के बीच संवेदनशील स्थानों पर अस्थायी चेकपोस्ट स्थापित किए जाएंगे. ये चेकपोस्ट न सिर्फ निगरानी का केंद्र होंगे, बल्कि यहां 24 घंटे एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर किसी भी हादसे की स्थिति में पर्यटकों को तुरंत मेडिकल हेल्प मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

'स्मार्ट ट्रैफिक' और 'सेक्टर प्लान'

शिमला पुलिस के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर किसी चुनौती से कम नहीं होते. इस बार एक हाई-टेक सुरक्षा योजना तैयार की है.

400 जवान और 5 सेक्टर

पूरे शिमला शहर को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टरों में विभाजित किया गया है.

हर सेक्टर की कमान एएसपी और डीएसपी स्तर के अनुभवी अधिकारियों को सौंपी गई है.

शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 400 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की जा रही है.

'इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट' और 'वन मिनट रूल'

यातायात को सुचारू रखने के लिए पुलिस इस बार आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है.