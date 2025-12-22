ETV Bharat / state

'पहाड़ों की रानी' शिमला में 'जश्न-ए-विंटर', क्रिसमस और नए साल के लिए सजकर तैयार हिमाचल

राजधानी शिमला में पर्यटकों के स्वागत और सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन ने 'फुल प्रूफ' प्लान तैयार किया है.

Shimla Winter Celebrations
पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार 'पहाड़ों की रानी' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 11:57 AM IST

|

Updated : December 22, 2025 at 1:55 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: दिसंबर का महीना खत्म होने के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. इसके साथ ही शुरू होने वाला है खुशियों का वह सिलसिला जिसका इंतजार साल भर पर्यटकों को रहता है. पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर 'क्रिसमस' और नववर्ष के जश्न के लिए पूरी तरह सज-धज कर तैयार है. रिज मैदान से लेकर मालरोड की रौनक और कुफरी की बर्फीली हवाएं सैलानियों को अपनी ओर खींच रही हैं, लेकिन इस बार का जश्न सिर्फ मौज-मस्ती तक सीमित नहीं है. प्रशासन और पुलिस ने इसे सुरक्षित बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने स्पष्ट कर दिया है कि "शिमला पहुंचने वाले हजारों पर्यटकों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रशासन का मानना है कि उत्सव के माहौल में किसी भी प्रकार की कोताही जानमाल के लिए भारी पड़ सकती है."

अस्थायी चेकपोस्ट और चिकित्सा सुविधा

डीसी शिमला ने निर्देश दिए हैं कि शोघी और तारादेवी के बीच संवेदनशील स्थानों पर अस्थायी चेकपोस्ट स्थापित किए जाएंगे. ये चेकपोस्ट न सिर्फ निगरानी का केंद्र होंगे, बल्कि यहां 24 घंटे एंबुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर किसी भी हादसे की स्थिति में पर्यटकों को तुरंत मेडिकल हेल्प मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है.

'स्मार्ट ट्रैफिक' और 'सेक्टर प्लान'

शिमला पुलिस के लिए क्रिसमस और न्यू ईयर किसी चुनौती से कम नहीं होते. इस बार एक हाई-टेक सुरक्षा योजना तैयार की है.

  • 400 जवान और 5 सेक्टर
  • पूरे शिमला शहर को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टरों में विभाजित किया गया है.
  • हर सेक्टर की कमान एएसपी और डीएसपी स्तर के अनुभवी अधिकारियों को सौंपी गई है.
  • शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 400 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की जा रही है.
Shimla Winter Celebrations
हिमाचल की राजधानी शिमला (ETV Bharat)

'इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट' और 'वन मिनट रूल'

यातायात को सुचारू रखने के लिए पुलिस इस बार आधुनिक तकनीक का सहारा ले रही है.

  • वन मिनट रूल: 24 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच सर्कुलर रोड पर किसी भी गाड़ी को 1 मिनट से ज्यादा समय तक रुकने की अनुमति नहीं होगी.
  • सीसीटीवी और ड्रोन: एसएसपी शिमला अपने कार्यालय से सीसीटीवी कैमरों के जरिए शहर की नब्ज पर नजर रखेंगे और फील्ड में तैनात जवानों को रीयल-टाइम निर्देश देंगे.
  • स्पीड कंट्रोल: ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए ओक ओवर, चौड़ा मैदान, नवबहार, बीसीएस और टूटीकंडी जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर डिजिटल स्पीड मीटर लगाए गए हैं.

हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर

  • रिज मैदान और मालरोड पर जश्न के दौरान माहौल खराब करने वाले 'हुड़दंगियों' से निपटने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस तैनात रहेगी.
  • कालका-शिमला हाईवे पर अतिरिक्त 60 जवानों की तैनाती की गई है, ताकि पर्यटकों को जाम की समस्या न झेलनी पड़े.

पुलिस ने बनाए 4 मेन पॉइंट्स

पुलिस ने शहर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए चार विशेष पॉइंट्स बनाए हैं.

  • कोर पॉइंट्स (Day & Night): रिज, सीटीओ, टूटीकंडी जैसे स्थानों पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी.
  • पीक ऑवर्स पॉइंट्स: उन जगहों की पहचान की गई है, जहां कार्यालय और स्कूल के समय जाम लगता है. वहां अतिरिक्त स्टाफ रहेगा.
  • होल्डिंग पॉइंट्स: अगर शहर में गाड़ियों की संख्या क्षमता से ज्यादा हो जाती है, तो गाड़ियों को शहर के बाहर 'होल्डिंग पॉइंट्स' पर कुछ समय के लिए रोका जाएगा.
  • हेल्प डेस्क: पर्यटकों की सुविधा के लिए शोघी और रिज मैदान पर हेल्प डेस्क होंगे, जो पार्किंग की उपलब्धता की सटीक जानकारी देंगे.

होटल इंडस्ट्री: ऑफर, व्यंजन और एडवांस बुकिंग की धूम

होटल कारोबारियों के चेहरे पर इस बार रौनक है. शिमला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा के अनुसार, विंटर कार्निवल और न्यू ईयर के लिए एडवांस बुकिंग की प्रक्रिया तेज हो गई है.

क्या है होटलों की स्थिति?

  • 40-60% बुकिंग फुल: अभी क्रिसमस में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन शहर के प्रमुख होटलों के 40 से 60 प्रतिशत कमरे बुक हो चुके हैं.
  • HPTDC के होटल्स: हिमाचल पर्यटन विकास निगम के तीन बड़े होटल- पीटरहॉफ, होलीडे होम और विलीज पार्क अपनी वेबसाइट के जरिए पर्यटकों को विशेष सुविधाएं दे रहे हैं.

पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण

होटलों ने पर्यटकों को लुभाने के लिए इस बार 'हिमाचली तड़का' लगाया है.

  1. डाइन एंड डांस: लाइव म्यूजिक और डीजे नाइट्स के साथ न्यू ईयर ईव की पार्टियां.
  2. हिमाचली धाम और सिड्डू: पर्यटकों को पहाड़ों के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद चखने को मिलेगा.
  3. न्यू ईयर क्वीन: कई होटलों में ब्यूटी कॉन्टेस्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.
  4. बोन फायर: कड़ाके की ठंड के बीच बोन फायर और म्यूजिक का लुत्फ सैलानियों के लिए खास रहेगा.

बिना बुकिंग के शिमला आने वाले पर्यटकों को रहने की समस्या हो सकती है, इसलिए प्रशासन और एसोसिएशन ने अग्रिम बुकिंग की सलाह दी है.

Shimla Winter Celebrations
क्रिसमस और नए साल के लिए तैयार शिमला (ETV Bharat)

पर्यटकों के लिए ट्रैवल गाइड: शिमला कैसे पहुंचे और कहां घूमें ?

अगर आप पहली बार शिमला आ रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है:

कैसे पहुंचे ?

  • ट्रेन (टॉय ट्रेन): कालका से शिमला के बीच चलने वाली यह ट्रेन यूनेस्को हेरिटेज है और रास्तों के खूबसूरत नजारे दिखाती है.
  • बस सेवा: चंडीगढ़ और दिल्ली से नियमित बसें उपलब्ध हैं. नए बस अड्डे (ISBT) से शहर के मुख्य केंद्रों के लिए शटल बसें चलती हैं.
  • निजी वाहन: अपनी गाड़ी से आने वाले पर्यटकों को सलाह है कि वे 'लिफ्ट पार्किंग' या 'टूटीकंडी पार्किंग' का उपयोग करें.

मुख्य पर्यटन स्थल

  • माल रोड व रिज: पैदल घूमने और शॉपिंग के लिए.
  • जाखू मंदिर: भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा और शानदार व्यू के लिए.
  • कुफरी व फागू: घुड़सवारी और अगर किस्मत रही तो बर्फ के दीदार के लिए.
  • नारकंडा: शांत वातावरण के लिए.

नियमों का पालन है अनिवार्य

  1. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उत्सव का मतलब कानून हाथ में लेना नहीं है.
  2. नेशनल हाईवे के किनारे गाड़ी खड़ी करने पर गाड़ी जब्त की जा सकती है.
  3. शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति रहेगी.
  4. सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने या प्लास्टिक का उपयोग करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.

शिमला का प्रशासन, पुलिस और होटल व्यवसायी सभी एक ही लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं कि पर्यटकों का अनुभव यादगार रहे. पहाड़ों की सुंदरता, हिमाचली मेहमाननवाजी और प्रशासन की चौकसी के साथ शिमला इस बार एक शानदार उत्सव के लिए तैयार है, तो आप भी अपना बैग पैक कीजिए, लेकिन ध्यान रहे, बुकिंग पहले करवा लें.

ये भी पढ़ें: शिमला में "नकली बर्फ" के साथ फोटो खींचा कर संतोष कर रहे सैलानी, ड्राई स्पेल से कार्निवल का रंग पड़ा फीका

ये भी पढ़ें: हिमाचल आने से पहले जान लें ये खबर, वरना 'स्नोलैंड' घूमने का सपना रह जाएगा अधूरा!

ये भी पढ़ें: दिल्ली की 'घुटन' से राहत के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे पर्यटक, कुल्लू-मनाली में बढ़ी भीड़

Last Updated : December 22, 2025 at 1:55 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL TOURISM
CHRISTMAS AND NEW YEAR PREPARATION
SHIMLA TOURIST PLACES
HOW TO REACH SHIMLA
SHIMLA WINTER CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.