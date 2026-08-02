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हिमाचल में क्यों घट रहा पर्यटन कारोबार? पहाड़ों पर थमे सैलानियों के कदम, 40% पर सिमटी होटलों में ऑक्युपेंसी

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में बारिश का दौर जारी है. ऐसे में आए दिन नदी-नालों में बाढ़ आ रही है. इसके अलावा कई जगहों पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में बरसात के मौसम में प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी खासा प्रभावित हो रहा है. अप्रैल, मई और जून के महीने में जहां लाखों सैलानियों ने हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया. वहीं, जुलाई महीने में यह पर्यटन कारोबार आधे से भी कम रह गया है. जुलाई महीने में होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे खाली चल रहे हैं. ऐसे में बरसात के डर के चलते हिमाचल का पर्यटन कारोबार भी काफी धीमा हो गया है. अब पर्यटन कारोबारी को उम्मीद है कि सितंबर महीने में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने पर फिर से सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे, जिससे यहां के पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी.

इस साल और पिछले साल पर्यटक वाहनों का आंकड़ा

जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली की अगर बात करें तो तो इस साल के अप्रैल, मई और जून के महीने में 1 लाख 94 हजार पर्यटक वाहन विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है. जिला कुल्लू पर्यटन विभाग के अनुसार इस साल 2026 में अप्रैल महीने में 35,123 गाड़ियां, मई महीने में 66,826 और जून महीने में 92,100 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं. जबकि बीते साल 2025 में अप्रैल महीने में 41,271 पर्यटक वाहन, मई महीने में 41,768 और जून महीने में 81,770 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे थे, जो कि बीते सालों की तुलना में काफी अच्छे आंकड़े रहे हैं.