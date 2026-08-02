हिमाचल में क्यों घट रहा पर्यटन कारोबार? पहाड़ों पर थमे सैलानियों के कदम, 40% पर सिमटी होटलों में ऑक्युपेंसी
हिमाचल में पर्यटन सीजन के दौरान जहां पहाड़ सैलानियों से गुलजार रहे, वहीं जुलाई महीने सैलानियों की अवाजाही में कमी आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 1:25 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में बारिश का दौर जारी है. ऐसे में आए दिन नदी-नालों में बाढ़ आ रही है. इसके अलावा कई जगहों पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, बादल फटने और फ्लैश फ्लड के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में बरसात के मौसम में प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी खासा प्रभावित हो रहा है. अप्रैल, मई और जून के महीने में जहां लाखों सैलानियों ने हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख किया. वहीं, जुलाई महीने में यह पर्यटन कारोबार आधे से भी कम रह गया है. जुलाई महीने में होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे खाली चल रहे हैं. ऐसे में बरसात के डर के चलते हिमाचल का पर्यटन कारोबार भी काफी धीमा हो गया है. अब पर्यटन कारोबारी को उम्मीद है कि सितंबर महीने में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने पर फिर से सैलानी पहाड़ों का रुख करेंगे, जिससे यहां के पर्यटन कारोबार में तेजी आएगी.
इस साल और पिछले साल पर्यटक वाहनों का आंकड़ा
जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली की अगर बात करें तो तो इस साल के अप्रैल, मई और जून के महीने में 1 लाख 94 हजार पर्यटक वाहन विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है. जिला कुल्लू पर्यटन विभाग के अनुसार इस साल 2026 में अप्रैल महीने में 35,123 गाड़ियां, मई महीने में 66,826 और जून महीने में 92,100 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं. जबकि बीते साल 2025 में अप्रैल महीने में 41,271 पर्यटक वाहन, मई महीने में 41,768 और जून महीने में 81,770 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे थे, जो कि बीते सालों की तुलना में काफी अच्छे आंकड़े रहे हैं.
|पर्यटक वाहनों का आंकड़ा
|साल
|अप्रैल
|मई
|जून
|2025
|41,271
|41,768
|81,770
|2026
|35,123
|66,826
|92,100
"अप्रैल, मई और जून महीने में जिला कल्लू के सभी पर्यटन स्थलों पर रौनक बनी रही, लेकिन बरसात के मौसम में सैलानियों की संख्या में काफी कमी आई है. होटल में 40% तक ही ऑक्युपेंसी है. बरसात के मौसम के बाद फिर से सैलानियों की आवाजाही शुरू हो जाएगी." - रोहित शर्मा, पर्यटन विकास अधिकारी, कुल्लू
आधा रह गया पर्यटक वाहनों का आंकड़ा
पर्यटन विभाग कुल्लू के मुताबिक इस साल जुलाई महीने की बात करें तो अब पर्यटक वाहनों का आंकड़ा आधा रह गया है. पर्यटन सीजन के दौरान जहां बाहरी राज्यों से रोजाना 100 से ज्यादा वोल्वो बसें आ रही थी. वहीं, अब जुलाई महीने में उनका आंकड़ा 30 से 45 बसों का ही रह गया है. ग्रीन टैक्स बैरियर से भी रोजाना 700 से लेकर 1200 पर्यटक वाहन ही मनाली का रुख कर रहे हैं. कुल्लू पर्यटन विभाग के अनुसार आए दिन सड़कों पर हो रहे लैंडस्लाइड और नदी-नालों में आई बाढ़ के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसका सीधा असर कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है.
"बरसात के मौसम में हर साल पर्यटन कारोबार काफी धीमा हो जाता है और 20 सितंबर के बाद ही सैलानी फिर से कुल्लू मनाली का रुख करते हैं. इस साल पर्यटन सीजन काफी अच्छा रहा है, लेकिन भारी बारिश के चलते जुलाई और अगस्त महीने में पर्यटन कारोबार काफी धीमा हो जाता है. 15 सितंबर के बाद जिला कुल्लू में साहसिक गतिविधियां भी शुरू हो जाएगी. ऐसे में उम्मीद है कि 20 सितंबर के बाद सैलानी फिर से पहाड़ों का रुख करेंगे." - जसवंत ठाकुर, पर्यटन कारोबारी, मनाली