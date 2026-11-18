भारत में टॉप पर हिमाचल का पीटीआर, फिर भी स्कूलों में खाली हैं अध्यापकों के 14754 पद
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पीटीआर यानी प्यूपिल-टीचर्स रेशो देश में सर्वाधिक है. इस चमकदार आंकड़े के साथ ही एक पहलू ये भी है कि प्रदेश में प्राइमरी, मिडल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों के 14754 पद खाली हैं. इन सभी स्कूलों में अध्यापकों के 82564 पद मंजूर हैं। इन पदों में से 14754 पद रिक्त पड़े हुए हैं. हिमाचल में पीटीआर का आंकड़ा देखें तो प्राइमरी स्कूलों में प्रति 12 छात्रों पर एक अध्यापक है. मिडल स्कूलों में ये रेशो 11 बच्चों पर एक टीचर के तौर पर है. इसी तरह हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ये रेशो प्रति 10 छात्रों पर एक अध्यापक है.
ये अहम जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सेशन में बुधवार को सामने आई. सेशन के तीसरे दिन इस संदर्भ में चुराह से भाजपा विधायक हंसराज ने सवाल किया था. हंसराज जानना चाहते थे कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी, मिडल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद मंजूर हैं और कितने खाली हैं? उन्होंने चंबा के स्कूलों की जानकारी भी चाही थी. इस सवाल का शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की तरफ से लिखित में विस्तार से जवाब दिया गया.
सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार नवंबर 2026 तक राज्य में सरकारी प्राइमरी, मिडल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सभी श्रेणी के अध्यापकों के 82564 पद मंजूर हैं. इनमें से 14754 पद खाली चल रहे हैं. शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों की कमी समस्या नहीं है, बल्कि दिक्कत ये है कि कम बच्चों वाले स्कूलों की संख्या बहुत अधिक है. यानी स्कूलों की संख्या अधिक है और छात्रों की संख्या कम है. यही कारण है कि विभाग में उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं हो पा रहा है. शिक्षण संस्थानों का युक्तिकरण इस समस्या का समाधान हो सकता है.
भाजपा सदस्य हंसराज के सवाल के दूसरे हिस्से के लिखित जवाब में ये जानकारी सामने आई है कि चंबा जिला में अध्यापकों के 1620 पद खाली चल रहे हैं. जिला चंबा में प्राइमरी, मिडल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों के 7828 पद मंजूर हैं.
जेबीटी के सबसे अधिक 4008 पद खाली
हिमाचल प्रदेश में यदि शिक्षकों के खाली पदों का आंकड़ा देखा जाए तो जेबीटी के सबसे अधिक 4008 पद खाली हैं. इस वर्ग के कुल मंजूर पदों की संख्या 20116 है. वहीं, शारीरिक शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 1232 है. इसी तरह प्राइमरी स्कूलों में मुख्य शिक्षक के 827 पद रिक्त हैं. प्रवक्ता आईपी वर्ग में 976 पद खाली हैं. हिमाचल में लोक प्रशासन के प्रवक्ताओं के कुल 10 पद मंजूर हैं और वे सभी भरे हुए हैं. अकेले जिला चंबा की बात की जाए जिला भर में जेबीटी के 660 पद खाली हैं. इस संदर्भ में संपूर्ण जानकारी के लिए ईटीवी भारत की इस खबर के साथ अध्यापकों के राज्य भर के स्वीकृत पदों की संख्या व खाली पदों की संख्या वाला टेबुल दिया जा रहा है.
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