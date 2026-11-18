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भारत में टॉप पर हिमाचल का पीटीआर, फिर भी स्कूलों में खाली हैं अध्यापकों के 14754 पद

हिमाचल के स्कूलों में शिक्षकों की कमी ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पीटीआर यानी प्यूपिल-टीचर्स रेशो देश में सर्वाधिक है. इस चमकदार आंकड़े के साथ ही एक पहलू ये भी है कि प्रदेश में प्राइमरी, मिडल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों के 14754 पद खाली हैं. इन सभी स्कूलों में अध्यापकों के 82564 पद मंजूर हैं। इन पदों में से 14754 पद रिक्त पड़े हुए हैं. हिमाचल में पीटीआर का आंकड़ा देखें तो प्राइमरी स्कूलों में प्रति 12 छात्रों पर एक अध्यापक है. मिडल स्कूलों में ये रेशो 11 बच्चों पर एक टीचर के तौर पर है. इसी तरह हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ये रेशो प्रति 10 छात्रों पर एक अध्यापक है.

ये अहम जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सेशन में बुधवार को सामने आई. सेशन के तीसरे दिन इस संदर्भ में चुराह से भाजपा विधायक हंसराज ने सवाल किया था. हंसराज जानना चाहते थे कि प्रदेश के सरकारी प्राइमरी, मिडल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद मंजूर हैं और कितने खाली हैं? उन्होंने चंबा के स्कूलों की जानकारी भी चाही थी. इस सवाल का शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की तरफ से लिखित में विस्तार से जवाब दिया गया.