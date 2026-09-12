हिमाचल में कैबिनेट मंत्री ही नहीं, ये पांच बड़े पद भी हैं खाली, हाईकोर्ट ने भी लगाई है फटकार
हिमाचल प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त सहित पांच बड़े पर खाली है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 12, 2026 at 5:26 PM IST
शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था संभालने वाले पांच बड़े अहम पद खाली पड़े हैं. ताजा घटनाक्रम ये है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का पद संभाल रहे कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर अब रिटायर हो गए हैं. इस तरह युवाओं से जुड़ी सबसे अहम संस्था में मुखिया का पद खाली हो गया है. यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी खाली है. ऐसे में प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं के मुखिया का पद खाली होने से व्यवस्था रूपी ढांचा कमजोर हो गया है.
ऐसा नहीं है कि ये बड़े पद इससे पहले कभी लंबे समय तक खाली नहीं रहे. पूर्व में वीरभद्र सिंह सरकार के समय में भी ये पद खाली रहे हैं. वीरभद्र सिंह सरकार के समय ही वर्ष 2016 में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की कुर्सी भी काफी समय तक खाली रही है. उसी दौरान मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी डेढ़ साल तक खाली रह चुकी है. पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त भीमसेन के रिटायर होने के बाद वर्ष 2017 में डेढ़ साल बाद ये पद भरा गया था और सीनियर आईएएस नरेंद्र चौहान इस कुर्सी पर आए थे. नरेंद्र चौहान भी रिटायर हो गए, लेकिन अब जून 2025 से सीआईसी की कुर्सी खाली है. यहां पूर्व में नरेंद्र चौहान के बाद मुख्य सचिव रहे आरडी धीमान को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्हें बाद में रियल एस्टेट अथॉरिटी यानी रेरा का चेयरमैन बनाया गया. ऐसे में कुर्सी फिर से खाली हो गई.
अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त, इन दोनों खाली पदों को भरने के लिए सख्त हिदायत दी है. हाईकोर्ट ने इसके लिए 14 सितंबर की समयसीमा तय करते हुए आगामी सुनवाई 22 सितंबर को रखी है. आखिर, क्यों सरकार इन पदों को भरने में इतना समय लेती है, इसकी पड़ताल जरूरी है. आम जनता और सियासी गलियारों में अमूमन यही चर्चा होती है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद लंबे अरसे से खाली है. कैबिनेट मंत्री की हॉट सीट भरने को लेकर अकसर मीडिया व सोशल मीडिया में सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन पांच बड़े प्रभावशाली पद भी खाली हैं, इन पर किसी मंच पर कोई हलचल नहीं दिखती.
सूचना के युग में सीआईसी व आईसी की कुर्सी ही खाली
सूचना के इस युग में अगर किसी राज्य और वो भी हिमाचल जैसे अत्याधिक साक्षरता दर वाले प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त का पद खाली हो तो ये विडंबना ही है. हिमाचल प्रदेश में सरकार के कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2026 को नए सिरे से सीआईसी व आईसी के पद के लिए आवेदन मंगवाए थे. इससे पहले नवंबर 2025 को भी राज्य सरकार ने इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे. फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में है और अदालती सख्ती के बाद सरकार ने कमेटी का गठन किया है. देखना है कि ये दोनों पद 14 सितंबर या फिर 22 सितंबर तक भरते हैं या नहीं अथवा राज्य सरकार फिर से कोर्ट में देरी को लेकर कोई दलील देगी?
हिमाचल प्रदेश में पूर्व में सीनियर आईएएस भीमसेन 24 मार्च 2016 को सीआईसी के पद से रिटायर हुए थे. उनके समय में प्रियंका वाड्रा का जमीन सौदा चर्चित रहा था, जिसमें आरटीआई आवेदन पर मांगी गई जानकारी को लेकर मामला हाईकोर्ट तक चला गया और वहां भीमसेन व सूचना आयुक्त को माफी मांगनी पड़ी थी. खैर, विषयांतर न करते हुए मूल मसले पर आते हैं. भीमसेन के रिटायर होने के बाद जून 2017 में सीनियर आईएएस नरेंद्र चौहान ने कुर्सी संभाली. वे जून 2022 में रिटायर हुए. उनके बाद जनवरी 2023 को पूर्व सीएस आरडी धीमान इस कुर्सी पर आए. जून 2025 में आरडी धीमान सीआईसी के पद से हटे और एचपी रेरा के चेयरमैन बने. इस तरह से जून 2025 से सीआईसी की कुर्सी खाली है.
तीन साल से बिना मुखिया के निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग
हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में निजी शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं. उनकी फीस व अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर निगरानी रखने का और उनका नियामन करने का काम उक्त आयोग का होता है. आलम ये है कि यह आयोग भी बिना मुखिया के है और हां, खाली कुर्सी की अवधि कोई छोटी-मोटी नहीं, ये तीन साल से रिक्त पड़ी है. पूर्व में नियामक आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी भारतीय सेना के बड़े ऑफिसर मेजर जनरल (रि.) अतुल कौशिक के पास थी. वे अगस्त 2023 में पद से रिटायर हो गए. अलबत्ता मई 2025 में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आयोग में विजय पाल सिंह के रूप में मेंबर की नियुक्ति जरूर की है. बिना मुखिया के चल रहे आयोग में अभी दो मेंबर्स हैं. यदि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस व अन्य समस्याओं की बात हो तो बिना चेयरमैन फैसला कौन करेगा? जुलाई 2026 में राज्य सरकार ने आखिरी बार इस पद को भरने के लिए आवेदन मंगवाए हैं. इससे पहले वर्ष 2024 में पहली बार आवेदन मंगवाए गए थे. सिरमौर जिला के नाहन के रहने वाले मेजर जनरल अतुल कौशिक अगस्त 2020 में तीन साल के लिए नियुक्त हुए थे. वर्ष 2023 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ और तब से ये कुर्सी खाली है.
एचपी विद्युत नियामक आयोग में भी सन्नाटा
हिमाचल प्रदेश में बिजली से जुड़े मामलों को रेगुलेट करने के लिए स्थापित विद्युत नियामक आयोग भी बिना मुखिया के चल रहा है. ये कुर्सी सितंबर 2025 से खाली है. यानी एक साल से आयोग बिना मुखिया के चल रहा है. यहां डीके शर्मा चेयरमैन थे, जो एक साल पहले अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. ये कुर्सी भी काफी पावरफुल है और इसके लिए बड़े नौकरशाह लालायित रहते हैं. सुक्खू सरकार ने इस आयोग के मुखिया की पोस्ट के लिए आवेदन मंगवाए थे, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है. अगस्त 2025 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे. फिर 30 सितंबर 2025 को राज्यपाल ने नियुक्ति प्रक्रिया कैंसिल कर दी थी. अभी सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया है. आलम ये है कि राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव और सीनियर आईएएस रामसुभग सिंह को अपना उर्जा सलाहकार बनाया है और रिटायर मुख्य सचिव संजय गुप्ता बाद में पंजाब सरकार के विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन बनकर हिमाचल से चले गए.
देश के टॉप ब्यूरोक्रेट में शामिल खाची भी रिटायर
हिमाचल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और देश के पचास टॉप के ब्यूरोक्रेट्स में शामिल अनिल खाची के रिटायर होने के बाद राज्य में निर्वाचन आयोग के मुखिया का पद खाली है. अनिल खाची अगस्त 2026 में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद से सेवानिवृत हो गए. उनके बाद ये कुर्सी खाली है. वे अगस्त 2021 में इस पद पर आए थे और तब हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी. हालांकि अनिल खाची अपने कार्यकाल के दौरान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवा गए हैं, लेकिन अब आने वाले समय में विधानसभा चुनाव की हलचल होगी. ये महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है. इसके लिए टॉप ब्यूरोक्रेट्स लॉबिंग करते हैं. इस पद पर राज्यपाल नियुक्ति करते हैं.
पांच साल तक खाली रहा लोकायुक्त का पद
हिमाचल प्रदेश में इस समय बेशक लोकायुक्त के पद पर न्यायमूर्ति सीबी बारोवालिया विराजमान हैं, लेकिन उनसे पहले पांच साल तक ये पद खाली रहा. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हिमाचल के रहने वाले न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा इससे पहले लोकायुक्त थे. उनका कार्यकाल फरवरी 2017 में पूरा हो गया था. उसके बाद ये पद करीब पांच साल तक खाली रहा. बाद में नवंबर 2022 को न्यायमूर्ति सीबी बारोवालिया को इस पद की जिम्मेदारी दी गई. पूर्व में जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में ये पद लंबे अरसे तक खाली रहा था.
वरिष्ठ मीडिया कर्मी और लेखक-संपादक नवनीत शर्मा का कहना है, "ये संवैधानिक पद गरिमायुक्त होते हैं. ऐसी संस्थाओं की उपयोगिता को लेकर कुछ पहलुओं को दरकिनार कर दिया जाए तो ये पद लंबे अरसे तक खाली नहीं रहने चाहिए. जैसे निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग और लोक सेवा आयोग के मुखिया का पद है, ये सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं. विडंबना ही कही जाएगी कि जब राज्य में मुख्य सचिव कार्यवाहक हों और डीजीपी भी, तब ऐसे संवैधानिक आयोगों के पद खाली रहना अच्छा नहीं है. इन्हें जल्द और योग्य लोगों से भरा जाना चाहिए".
वरिष्ठ मीडिया कर्मी धनंजय शर्मा का कहना है कि "सरकार कोई भी हो, ऐसे पद खाली नहीं रहने चाहिए, लेकिन एक दशक का अनुभव ये बताता है कि सरकारें इन पदों को भरने में देरी लगाती हैं. वीरभद्र सिंह से लेकर जयराम ठाकुर और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की बात करें तो आयोग में पद अकसर खाली ही रहते आए हैं. हैरत की बात है कि लोकायुक्त का पद तो पांच साल तक खाली रहा है. खैर, सरकार को सबसे पहले तो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का पद भरने की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहिए".
पूर्व आईएएस और झंडूता सीट से भाजपा टिकट पर दूसरी बार विधायक बने जेआर कटवाल का कहना है कि इन वैधानिक व संवैधानिक बॉडीज में अहम पदों का खाली रहना सरकार की नाकामी है. जैसे विद्युत नियामक आयोग की बात करें तो ये टैरिफ स्ट्रक्चर आदि को रेगुलेट करती है. इन संवैधानिक संस्थाओं का किसी न किसी रूप में आम जनता के हितों से संबंध है. ऐसे में इनका खाली रहना कोई अच्छा मैसेज नहीं देता. सरकार को जल्द इन महत्वपूर्ण पदों को भरना चाहिए. मौजूदा सरकार ने अपने चहेतों को कई पद बांटे हैं, लेकिन जो सबसे अहम पद हैं, वे खाली पड़े हुए हैं. खैर, अब सीआईसी व आईसी के पद को लेकर हाईकोर्ट पर नजरें हैं और लोक सेवा आयोग के मुखिया के अहम पद को भरने के लिए तय प्रक्रिया शुरू करने का इंतजार है.
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