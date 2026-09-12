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हिमाचल में कैबिनेट मंत्री ही नहीं, ये पांच बड़े पद भी हैं खाली, हाईकोर्ट ने भी लगाई है फटकार

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था संभालने वाले पांच बड़े अहम पद खाली पड़े हैं. ताजा घटनाक्रम ये है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का पद संभाल रहे कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर अब रिटायर हो गए हैं. इस तरह युवाओं से जुड़ी सबसे अहम संस्था में मुखिया का पद खाली हो गया है. यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी खाली है. ऐसे में प्रमुख संवैधानिक संस्थाओं के मुखिया का पद खाली होने से व्यवस्था रूपी ढांचा कमजोर हो गया है.

ऐसा नहीं है कि ये बड़े पद इससे पहले कभी लंबे समय तक खाली नहीं रहे. पूर्व में वीरभद्र सिंह सरकार के समय में भी ये पद खाली रहे हैं. वीरभद्र सिंह सरकार के समय ही वर्ष 2016 में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की कुर्सी भी काफी समय तक खाली रही है. उसी दौरान मुख्य सूचना आयुक्त की कुर्सी डेढ़ साल तक खाली रह चुकी है. पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त भीमसेन के रिटायर होने के बाद वर्ष 2017 में डेढ़ साल बाद ये पद भरा गया था और सीनियर आईएएस नरेंद्र चौहान इस कुर्सी पर आए थे. नरेंद्र चौहान भी रिटायर हो गए, लेकिन अब जून 2025 से सीआईसी की कुर्सी खाली है. यहां पूर्व में नरेंद्र चौहान के बाद मुख्य सचिव रहे आरडी धीमान को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्हें बाद में रियल एस्टेट अथॉरिटी यानी रेरा का चेयरमैन बनाया गया. ऐसे में कुर्सी फिर से खाली हो गई.

हिमाचल मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर मांगे गए आवेदन (Notification)

अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त, इन दोनों खाली पदों को भरने के लिए सख्त हिदायत दी है. हाईकोर्ट ने इसके लिए 14 सितंबर की समयसीमा तय करते हुए आगामी सुनवाई 22 सितंबर को रखी है. आखिर, क्यों सरकार इन पदों को भरने में इतना समय लेती है, इसकी पड़ताल जरूरी है. आम जनता और सियासी गलियारों में अमूमन यही चर्चा होती है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का पद लंबे अरसे से खाली है. कैबिनेट मंत्री की हॉट सीट भरने को लेकर अकसर मीडिया व सोशल मीडिया में सुर्खियां बनती रहती हैं, लेकिन पांच बड़े प्रभावशाली पद भी खाली हैं, इन पर किसी मंच पर कोई हलचल नहीं दिखती.

सूचना के युग में सीआईसी व आईसी की कुर्सी ही खाली

सूचना के इस युग में अगर किसी राज्य और वो भी हिमाचल जैसे अत्याधिक साक्षरता दर वाले प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त का पद खाली हो तो ये विडंबना ही है. हिमाचल प्रदेश में सरकार के कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2026 को नए सिरे से सीआईसी व आईसी के पद के लिए आवेदन मंगवाए थे. इससे पहले नवंबर 2025 को भी राज्य सरकार ने इन पदों के लिए आवेदन मांगे थे. फिलहाल ये मामला हाईकोर्ट में है और अदालती सख्ती के बाद सरकार ने कमेटी का गठन किया है. देखना है कि ये दोनों पद 14 सितंबर या फिर 22 सितंबर तक भरते हैं या नहीं अथवा राज्य सरकार फिर से कोर्ट में देरी को लेकर कोई दलील देगी?

हिमाचल प्रदेश में पूर्व में सीनियर आईएएस भीमसेन 24 मार्च 2016 को सीआईसी के पद से रिटायर हुए थे. उनके समय में प्रियंका वाड्रा का जमीन सौदा चर्चित रहा था, जिसमें आरटीआई आवेदन पर मांगी गई जानकारी को लेकर मामला हाईकोर्ट तक चला गया और वहां भीमसेन व सूचना आयुक्त को माफी मांगनी पड़ी थी. खैर, विषयांतर न करते हुए मूल मसले पर आते हैं. भीमसेन के रिटायर होने के बाद जून 2017 में सीनियर आईएएस नरेंद्र चौहान ने कुर्सी संभाली. वे जून 2022 में रिटायर हुए. उनके बाद जनवरी 2023 को पूर्व सीएस आरडी धीमान इस कुर्सी पर आए. जून 2025 में आरडी धीमान सीआईसी के पद से हटे और एचपी रेरा के चेयरमैन बने. इस तरह से जून 2025 से सीआईसी की कुर्सी खाली है.

तीन साल से बिना मुखिया के निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग

हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में निजी शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं. उनकी फीस व अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर निगरानी रखने का और उनका नियामन करने का काम उक्त आयोग का होता है. आलम ये है कि यह आयोग भी बिना मुखिया के है और हां, खाली कुर्सी की अवधि कोई छोटी-मोटी नहीं, ये तीन साल से रिक्त पड़ी है. पूर्व में नियामक आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी भारतीय सेना के बड़े ऑफिसर मेजर जनरल (रि.) अतुल कौशिक के पास थी. वे अगस्त 2023 में पद से रिटायर हो गए. अलबत्ता मई 2025 में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आयोग में विजय पाल सिंह के रूप में मेंबर की नियुक्ति जरूर की है. बिना मुखिया के चल रहे आयोग में अभी दो मेंबर्स हैं. यदि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस व अन्य समस्याओं की बात हो तो बिना चेयरमैन फैसला कौन करेगा? जुलाई 2026 में राज्य सरकार ने आखिरी बार इस पद को भरने के लिए आवेदन मंगवाए हैं. इससे पहले वर्ष 2024 में पहली बार आवेदन मंगवाए गए थे. सिरमौर जिला के नाहन के रहने वाले मेजर जनरल अतुल कौशिक अगस्त 2020 में तीन साल के लिए नियुक्त हुए थे. वर्ष 2023 में उनका कार्यकाल पूरा हुआ और तब से ये कुर्सी खाली है.