हिमाचल में गांव के मुकाबले शहरी लोग गुटखा-खैनी पर ज्यादा पैसे करते हैं खर्च, मुंह-गले का नहीं ये कैंसर देवभूमि के लिए बना खतरा
IGMC में 90% पुरुष मरीज स्मोकर, तंबाकू खपत में शहरी आबादी आगे. (रिपोर्ट: विनोद पाठक)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 3:22 PM IST
शिमला: तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और नशीले पदार्थों का सेवन आज गंभीर समस्या बन चुका है. तंबाकू के सेवन के कारण लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. तंबाकू का सेवन आने वाले सालों में आपदा या भयानक त्रासदी बन सकती है. केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य रिपोर्ट्स और कई सर्वे भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6, 2023–24) से लेकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES 2023-24) तक के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि तंबाकू का प्रसार न केवल जनस्वास्थ्य के लिए चुनौती बन चुका है, बल्कि ये कई परिवारों को भी बर्बाद कर चुका है. हिमाचल की आब ओ हवा तो ठीक है, लेकिन तंबाकू यहां के लोगों को बीमार कर रहा है.
जब इन राष्ट्रीय आंकड़ों और राज्यों के आंकड़ों की तुलना हिमाचल प्रदेश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला की स्थिति से की जाती है, तो पहाड़ी राज्य के लिए एक अत्यंत भयावह तस्वीर उभरकर सामने आती है.
NFHS-6 (2023-24) रिपोर्ट
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS-6 (2023-24) की नई रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 28.9% पुरुष किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं. शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 24.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 29.5% दर्ज किया गया है. NFHS-5 (2019-21) के 32.2% की तुलना में इसमें थोड़ी गिरावट आई है. राज्य में 1.9% महिलाएं (शहरी: 1.0%, ग्रामीण: 2.0%) तंबाकू का सेवन करती हैं, जो NFHS-5 के 1.7% से थोड़ा अधिक है. राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 30.2% पुरुष (शहरी: 27.6%, ग्रामीण: 30.6%) और 0.6% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं.
आईजीएमसी शिमला के आंकड़े
हिमाचल प्रदेश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान आईजीएमसी शिमला के कैंसर वॉर्ड में मरीजों की संख्या तंबाकू के कारण बढ़ रही है. आईजीएमसी शिमला में हर साल 2200 से 2500 नए कैंसर मरीज पंजीकृत होते हैं, जिनमें फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर) सबसे शीर्ष पर है.
आईजीएमसी में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मुनीश ने 'कैंसर ओपीडी में आने वाले कुल मरीजों में से लगभग 60% (हर 10 में से 6 मरीज) की तंबाकू या धूम्रपान की हिस्ट्री पाई जाती है. फेफड़ों के कैंसर के कुल 350 से 400 मामले सीधे तौर पर धूम्रपान से जुड़े हैं. इनमें लगभग 90% पुरुष और 10% महिलाएं हैं. देश के कई राज्यों में तंबाकू, गुटखा और पान चबाने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण हेड एंड नेक कैंसर के मामले ज्यादा हैं. इसके विपरीत हिमाचल में स्मोकिंग करने वालों की संख्या अधिक होने से लंग कैंसर प्रमुख चिंता बना हुआ है.'
गुटखा व खैनी का प्रभाव
डॉ. मुनीश ने कहा कि ओपीडी के 20% से 30% मरीज खैनी, गुटखा व चबाने वाले तंबाकू के सेवन की बात स्वीकारते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, धूम्रपान के साथ गुटखा या तंबाकू और शराब का कॉम्बिनेशन कैंसर का खतरा 40% से 50% तक बढ़ा देता है. विशेषकर प्रवासी श्रमिकों, वाहन चालकों और युवाओं में चबाने वाले तंबाकू की लत अधिक देखी जा रही है.
आईजीएमसी के ताजा आंकड़ों के अनुसार महिलाओं में अब ब्रेस्ट कैंसर के मामले सर्वाइकल कैंसर से अधिक हो गए हैं. हर साल 170 से 200 नए ब्रेस्ट कैंसर मरीज पंजीकृत हो रहे हैं, जबकि सर्वाइकल कैंसर के 150 से 175 नए मामले सामने आ रहे हैं. डॉ. मुनीश ने बताया कि करीब दो साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में आगे था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर ने उसे पीछे छोड़ दिया है. राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर में पहले स्थान पर है.
आईजीएमसी में सालाना कैंसर मरीज 2200 से 2500
लंग कैंसर के मरीज 350 से 400
पुरुषों में लंग कैंसर करीब 90 प्रतिशत
महिलाओं में लंग कैंसर 10 प्रतिशत
ब्रेस्ट कैंसर के नए मामले 170 से 200 सालाना
सर्वाइकल कैंसर के नए मामले 150 से 175 सालाना
महिलाओं में बढ़ती स्मोकिंग हिस्ट्री
कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता के अनुसार, 'पुरुषों की तुलना में महिलाओं में धूम्रपान करने वालों की संख्या भले ही कम है, लेकिन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से ऐसी महिलाएं भी उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रही हैं, जिनमें स्मोकिंग और तंबाकू सेवन की हिस्ट्री मिल रही है. फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित धूम्रपान करने वाली महिलाओं के ये मामले डॉक्टरों की चिंता बढ़ा रहे हैं.'
शहरी इलाकों में तंबाकू पर राष्ट्रीय औसत से दोगुना खर्च
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के हालिया उपभोग व्यय सर्वे (HCES 2023-24) के आंकड़े हिमाचल प्रदेश के लिए और भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं. सर्वे के अनुसार, हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति मासिक तंबाकू खर्च ₹156.31 (राष्ट्रीय ग्रामीण औसत ₹158 के करीब) है, लेकिन हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में यह खर्च ₹313.94 प्रति व्यक्ति प्रति माह तक पहुंच गया है. ये आंकड़ा राष्ट्रीय शहरी औसत (₹166) से लगभग दोगुना है. यह स्पष्ट करता है कि राज्य के शहरों और युवाओं के बीच बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू पर आर्थिक निर्भरता व खपत बेहद तेजी से बढ़ी है.
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6, 2023–24) के अनुसार, तंबाकू और इसके सह-उत्पाद खपत के मामले में पूर्वोत्तर भारत देश में शीर्ष स्थान पर है. मिजोरम में 73.6% पुरुष और 61% महिलाएं तंबाकू का सेवन करती हैं। मध्य व पूर्वी राज्य में ओडिशा में 48.3% पुरुष (और 22.8% महिलाएं), बिहार में 45.8% पुरुष, उत्तर प्रदेश में 45.2% पुरुष तंबाकू या धुएं रहित उत्पादों का नियमित सेवन करते हैं.
हर साल दुनिया में 70 लाख से अधिक मौतें
डब्ल्यूएचओ (WHO) के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, तंबाकू हर साल दुनिया में 70 लाख से अधिक और भारत में 13 लाख से अधिक लोगों की जान लेता है। फेफड़ों के 90 प्रतिशत कैंसर और 80 प्रतिशत सीओपीडी की वजह तंबाकू ही है, जबकि पैसिव स्मोकिंग से हर साल दुनिया में 12 लाख निर्दोष लोग मारे जाते हैं। आईजीएमसी स्थित कैंसर केयर सेंटर में प्रदेशभर के कैंसर मरीजों का पंजीकरण किया जाता है. कैंसर की पुष्टि के बाद मरीजों को सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिया जाता है. उपचार के दौरान अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती हैं. मरीज के साथ एक तीमारदार को एचआरटीसी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा का भी प्रावधान है. लोकसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के तहत पिछले पांच वर्षों में ₹7.95 करोड़, ₹7.53 करोड़, ₹19.76 करोड़, ₹9.36 करोड़ और ₹9.96 करोड़ का बजट खर्च किया है.
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