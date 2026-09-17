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हिमाचल में गांव के मुकाबले शहरी लोग गुटखा-खैनी पर ज्यादा पैसे करते हैं खर्च, मुंह-गले का नहीं ये कैंसर देवभूमि के लिए बना खतरा

हिमाचल में गांव के मुकाबले शहरी लोग गुटखा-खैनी पर ज्यादा पैसे करते हैं खर्च ( ETV Bharat )

शिमला: तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और नशीले पदार्थों का सेवन आज गंभीर समस्या बन चुका है. तंबाकू के सेवन के कारण लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. तंबाकू का सेवन आने वाले सालों में आपदा या भयानक त्रासदी बन सकती है. केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य रिपोर्ट्स और कई सर्वे भयानक तस्वीर पेश कर रहे हैं.

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6, 2023–24) से लेकर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES 2023-24) तक के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि तंबाकू का प्रसार न केवल जनस्वास्थ्य के लिए चुनौती बन चुका है, बल्कि ये कई परिवारों को भी बर्बाद कर चुका है. हिमाचल की आब ओ हवा तो ठीक है, लेकिन तंबाकू यहां के लोगों को बीमार कर रहा है.

जब इन राष्ट्रीय आंकड़ों और राज्यों के आंकड़ों की तुलना हिमाचल प्रदेश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) शिमला की स्थिति से की जाती है, तो पहाड़ी राज्य के लिए एक अत्यंत भयावह तस्वीर उभरकर सामने आती है.

स्मोकिंग के कारण बढ़ रहा कैंसर (ETV Bharat)

NFHS-6 (2023-24) रिपोर्ट

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी NFHS-6 (2023-24) की नई रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 28.9% पुरुष किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं. शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 24.6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 29.5% दर्ज किया गया है. NFHS-5 (2019-21) के 32.2% की तुलना में इसमें थोड़ी गिरावट आई है. राज्य में 1.9% महिलाएं (शहरी: 1.0%, ग्रामीण: 2.0%) तंबाकू का सेवन करती हैं, जो NFHS-5 के 1.7% से थोड़ा अधिक है. राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 30.2% पुरुष (शहरी: 27.6%, ग्रामीण: 30.6%) और 0.6% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं.

आईजीएमसी शिमला के आंकड़े

हिमाचल प्रदेश के शीर्ष चिकित्सा संस्थान आईजीएमसी शिमला के कैंसर वॉर्ड में मरीजों की संख्या तंबाकू के कारण बढ़ रही है. आईजीएमसी शिमला में हर साल 2200 से 2500 नए कैंसर मरीज पंजीकृत होते हैं, जिनमें फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर) सबसे शीर्ष पर है.

आईजीएमसी में कैंसर विशेषज्ञ डॉ. मुनीश ने 'कैंसर ओपीडी में आने वाले कुल मरीजों में से लगभग 60% (हर 10 में से 6 मरीज) की तंबाकू या धूम्रपान की हिस्ट्री पाई जाती है. फेफड़ों के कैंसर के कुल 350 से 400 मामले सीधे तौर पर धूम्रपान से जुड़े हैं. इनमें लगभग 90% पुरुष और 10% महिलाएं हैं. देश के कई राज्यों में तंबाकू, गुटखा और पान चबाने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण हेड एंड नेक कैंसर के मामले ज्यादा हैं. इसके विपरीत हिमाचल में स्मोकिंग करने वालों की संख्या अधिक होने से लंग कैंसर प्रमुख चिंता बना हुआ है.'

आईजीएमसी में कैसर मरीजों की संख्या (ETV Bharat)

गुटखा व खैनी का प्रभाव

डॉ. मुनीश ने कहा कि ओपीडी के 20% से 30% मरीज खैनी, गुटखा व चबाने वाले तंबाकू के सेवन की बात स्वीकारते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, धूम्रपान के साथ गुटखा या तंबाकू और शराब का कॉम्बिनेशन कैंसर का खतरा 40% से 50% तक बढ़ा देता है. विशेषकर प्रवासी श्रमिकों, वाहन चालकों और युवाओं में चबाने वाले तंबाकू की लत अधिक देखी जा रही है.

आईजीएमसी के ताजा आंकड़ों के अनुसार महिलाओं में अब ब्रेस्ट कैंसर के मामले सर्वाइकल कैंसर से अधिक हो गए हैं. हर साल 170 से 200 नए ब्रेस्ट कैंसर मरीज पंजीकृत हो रहे हैं, जबकि सर्वाइकल कैंसर के 150 से 175 नए मामले सामने आ रहे हैं. डॉ. मुनीश ने बताया कि करीब दो साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में आगे था, लेकिन अब ब्रेस्ट कैंसर ने उसे पीछे छोड़ दिया है. राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक पाए जाने वाले कैंसर में पहले स्थान पर है.