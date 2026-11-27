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पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों को एक जैसी दरों पर सरप्लस कच्चा पानी देगा हिमाचल

एक जैसी दरों पर सरप्लस कच्चा पानी देगा हिमाचल ( FILE, ETV Bharat )

By PTI 3 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मौजूदा और भविष्य के पानी के संसाधनों और प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंटर-स्टेट पानी के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, से सरप्लस कच्चे पानी की बिक्री और सप्लाई के लिए रेट्स के वैल्यूएशन, तय करने और समय-समय पर बदलाव के लिए एक यूनिफॉर्म स्टेट पॉलिसी को मंज़ूरी दी है. गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया कि इस पॉलिसी का मकसद राज्य के पानी के संसाधनों का ट्रांसपेरेंट और आर्थिक रूप से सही वैल्यूएशन पक्का करना है, साथ ही इसके फाइनेंशियल हितों की भी रक्षा करना है.

यह राज्य की मौजूदा और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, जहां भी इजाज़त हो, पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किए जाने वाले सरप्लस कच्चे पानी के रेट्स तय करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी देता है. हालांकि, यह फ्रेमवर्क राज्य के अंदर घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी पर लागू नहीं होगा.