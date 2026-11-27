पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों को एक जैसी दरों पर सरप्लस कच्चा पानी देगा हिमाचल
अपर यमुना बेसिन राज्यों के बीच साइन किए गए MoU के तहत राज्य को यमुना के पानी का भी हिस्सा दिया गया है.
By PTI
Published : November 27, 2026 at 7:22 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी मौजूदा और भविष्य के पानी के संसाधनों और प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंटर-स्टेट पानी के प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, से सरप्लस कच्चे पानी की बिक्री और सप्लाई के लिए रेट्स के वैल्यूएशन, तय करने और समय-समय पर बदलाव के लिए एक यूनिफॉर्म स्टेट पॉलिसी को मंज़ूरी दी है. गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया कि इस पॉलिसी का मकसद राज्य के पानी के संसाधनों का ट्रांसपेरेंट और आर्थिक रूप से सही वैल्यूएशन पक्का करना है, साथ ही इसके फाइनेंशियल हितों की भी रक्षा करना है.
यह राज्य की मौजूदा और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, जहां भी इजाज़त हो, पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किए जाने वाले सरप्लस कच्चे पानी के रेट्स तय करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी देता है. हालांकि, यह फ्रेमवर्क राज्य के अंदर घरेलू कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी पर लागू नहीं होगा.
यह मामला किशाऊ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के संदर्भ में अहम हो जाता है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को डैम के लाइव स्टोरेज का 3.154 परसेंट के बराबर हिस्सा दिया गया है, जो लगभग 42 मिलियन क्यूबिक मीटर है. अपर यमुना बेसिन राज्यों के बीच साइन किए गए मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग के तहत राज्य को यमुना के पानी का भी हिस्सा दिया गया है. MoU में बेसिन के पानी के संसाधनों के सबसे अच्छे इस्तेमाल के लिए लखवार, किशाऊ और रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट की बात कही गई है.
पॉलिसी के तहत, सरप्लस कच्चे पानी के वैल्यूएशन और सप्लाई के लिए 100 रुपये प्रति 1,000 क्यूबिक फीट का शुरुआती बेंचमार्क रेट मंज़ूर किया गया है. होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) के आधार पर रेट्स को समय-समय पर बदला जाएगा, ताकि पानी की इकोनॉमिक वैल्यू मौजूदा कीमतों के लेवल में बदलाव से सुरक्षित रहे.
यह पॉलिसी हिमाचल प्रदेश के सभी मौजूदा और भविष्य के प्रोजेक्ट्स को भी कवर करती है, जिनसे सरप्लस कच्चा पानी दूसरे राज्यों या एलिजिबल एजेंसियों को सप्लाई किया जाता है. इसमें इंटर-स्टेट मल्टीपर्पस और वॉटर-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग फ्रेमवर्क की बात कही गई है, जिसमें प्रपोज़्ड किशाऊ मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट और रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट शामिल हैं.
यह फ्रेमवर्क यह पक्का करेगा कि हिमाचल की पानी की ज़रूरतें सबसे पहली प्रायोरिटी बनी रहें. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "पानी राज्य की सबसे ज़रूरी एसेट्स में से एक है और दूसरे राज्यों या एजेंसियों को सरप्लस पानी सप्लाई करने का कोई भी अरेंजमेंट करते समय इसकी इकोनॉमिक वैल्यू को पहचानना चाहिए. यह पॉलिसी पानी के रेट तय करने और उनके समय-समय पर रिविज़न के लिए एक ट्रांसपेरेंट और यूनिफॉर्म सिस्टम बनाएगी, जिससे राज्य के लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल इंटरेस्ट की रक्षा होगी."
मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य की पीने का पानी, सिंचाई, खेती, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की ज़रूरतें सबसे ऊपर रहेंगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार राज्य के सही इंटरेस्ट को पक्के इरादे से आगे बढ़ाने और यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि इसके कीमती नेचुरल रिसोर्स इसकी इकोनॉमिक मजबूती और ओवरऑल डेवलपमेंट में अच्छा योगदान दें.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में कितनी महिलाओं को मिले 1500 रुपये? इस जिले में सबसे ज्यादा और यहां सबसे कम महिलाओं को मिली योजना की राशि
ये भी पढ़ें: मारूति वैगनार, 9 ग्राम सोने की दो अंगूठियां, जानिए कौन हैं न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, त्रिपुरा हाईकोर्ट में सीजे पद की हुई है सिफारिश