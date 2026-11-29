हिमाचल में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराना होगा आसान, पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसी मिलेंगी सुविधाएं
प्रदेश सरकार पहले ही दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली अपना चुकी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 6:14 PM IST
शिमला: जमीन या मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए अब लोगों को उप-पंजीयक कार्यालयों में अव्यवस्थित व्यवस्थाओं, लंबी कतारों और औपचारिकताओं के बीच परेशान नहीं होना पड़ेगा. प्रदेश सरकार संपत्ति पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए उप-पंजीयक कार्यालयों की सूरत बदलने जा रही है. इन कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस ‘पंजीकरण सेवा केंद्रों’ के रूप में विकसित किया जाएगा. सरकार की इस पहल से आम लोगों को एक ही छत के नीचे रजिस्ट्री से जुड़ी जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी और पंजीकरण प्रक्रिया में लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा.
राज्य सरकार की स्वीकृत आधुनिकीकरण योजना के तहत डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक पंजीकरण सेवा केंद्रों में बदला जाएगा. डीआईएलआरएमपी 3.0 के तहत अधिक कार्यभार वाले चयनित पंजीकरण कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए प्रति उप-पंजीयक कार्यालय 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है.
मिलेगी ये सभी तरह की सुविधाएं
इन केंद्रों में लोगों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, समर्पित सहायता डेस्क, व्यवस्थित कतार व्यवस्था, डिजिटल आधारभूत ढांचा और आरामदायक कार्य वातावरण उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके अलावा नागरिक सुविधा काउंटर, बेहतर कार्यस्थल, बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, दस्तावेज स्कैनर, डिजिटल कतार प्रबंधन प्रणाली, टोकन जनरेशन सुविधा, सीसीटीवी निगरानी और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भी स्थापित की जाएगी. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी जोर रहेगा.
प्रदेश सरकार पहले ही दस्तावेजों के कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआर) अपना चुकी है. इसके साथ ही नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से पंजीकरण विलेख तैयार करने के लिए माई डीड सुविधा भी शुरू की गई है. अब आधुनिक आधारभूत ढांचे के साथ इन डिजिटल व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा, जिससे पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से अधिक सुगम और व्यवस्थित हो सकेगी.
जिला स्तर पर होगा समितियों का गठन
हर कार्यालय की जरूरत के अनुसार आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए राजस्व विभाग विस्तृत आकलन करेगा. इसके लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा. इन समितियों में एसडीएम, अधिशासी अभियंता, तहसीलदार और उपायुक्त द्वारा नामित एक आईटी विशेषज्ञ शामिल होंगे. समितियां मौजूदा आधारभूत ढांचे का मूल्यांकन करने के साथ निर्माण कार्यों और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़ी जरूरतों की पहचान करेंगी. इसके अलावा सभी कार्यालय के लिए अलग-अलग लागत अनुमान तैयार कर उपयुक्त भवन प्रारूप और कार्यप्रणाली की अनुशंसा भी की जाएगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संपत्ति पंजीकरण एक महत्वपूर्ण जनसेवा है, जिसका संबंध नागरिकों के जीवन के अहम पड़ावों से होता है. इसलिए सरकार का विशेष ध्यान इस प्रक्रिया को सरल, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने पर है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकरण सेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर जनसुविधाओं और प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का लाभ मिलेगा.
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