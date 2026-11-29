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हिमाचल में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराना होगा आसान, पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसी मिलेंगी सुविधाएं

हिमाचल में रजिस्ट्री प्रक्रिया होगी डिजिटल और आसान ( ETV BHARAT )

शिमला: जमीन या मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए अब लोगों को उप-पंजीयक कार्यालयों में अव्यवस्थित व्यवस्थाओं, लंबी कतारों और औपचारिकताओं के बीच परेशान नहीं होना पड़ेगा. प्रदेश सरकार संपत्ति पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया को आसान, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए उप-पंजीयक कार्यालयों की सूरत बदलने जा रही है. इन कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस ‘पंजीकरण सेवा केंद्रों’ के रूप में विकसित किया जाएगा. सरकार की इस पहल से आम लोगों को एक ही छत के नीचे रजिस्ट्री से जुड़ी जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी और पंजीकरण प्रक्रिया में लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा.

राज्य सरकार की स्वीकृत आधुनिकीकरण योजना के तहत डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के अंतर्गत शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के उप-पंजीयक कार्यालयों को आधुनिक पंजीकरण सेवा केंद्रों में बदला जाएगा. डीआईएलआरएमपी 3.0 के तहत अधिक कार्यभार वाले चयनित पंजीकरण कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए प्रति उप-पंजीयक कार्यालय 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है.