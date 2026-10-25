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हिमाचल में बादल फटने और बाढ़ की मिलेगी समय पर चेतावनी, इन 116 जगहों पर लगेंगे मौसम स्टेशन

हिमाचल में 116 जगह लगेंगे स्वचालित मौसम स्टेशन ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रही है. प्रदेश में कुल 116 स्थानों पर स्वचालित मौसम स्टेशन और स्वचालित वर्षामापी यंत्र लगाए जाने का प्रावधान है. इस परियोजना पर शुरुआती अनुमान के अनुसार 53 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च होंगे. सरकार के अनुसार, इन उपकरणों से मिलने वाले मौसम और बारिश के आंकड़ों के आधार पर संबंधित तकनीकी एजेंसियों और जिला प्रशासन को समय पर चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी.

दरअसल यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2026 के दौरान सामने आई. सुलह से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने सरकार से पूछा था कि क्या प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने की योजना है. उन्होंने यह भी जानना चाहा कि कितने स्टेशन लगाए जाएंगे, किन स्थानों पर इनकी स्थापना होगी, परियोजना पर कितनी राशि खर्च होगी और इनके माध्यम से भारी बारिश की पूर्व चेतावनी जारी करने की क्या व्यवस्था होगी.