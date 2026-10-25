हिमाचल में बादल फटने और बाढ़ की मिलेगी समय पर चेतावनी, इन 116 जगहों पर लगेंगे मौसम स्टेशन
ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन से मौसम के लाइव आंकड़े मिलेंगे, जिससे समय पर सटीक चेतावनी और अलर्ट जारी हो सकेंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:41 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सरकार स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रही है. प्रदेश में कुल 116 स्थानों पर स्वचालित मौसम स्टेशन और स्वचालित वर्षामापी यंत्र लगाए जाने का प्रावधान है. इस परियोजना पर शुरुआती अनुमान के अनुसार 53 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च होंगे. सरकार के अनुसार, इन उपकरणों से मिलने वाले मौसम और बारिश के आंकड़ों के आधार पर संबंधित तकनीकी एजेंसियों और जिला प्रशासन को समय पर चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी.
दरअसल यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2026 के दौरान सामने आई. सुलह से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने सरकार से पूछा था कि क्या प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करने की योजना है. उन्होंने यह भी जानना चाहा कि कितने स्टेशन लगाए जाएंगे, किन स्थानों पर इनकी स्थापना होगी, परियोजना पर कितनी राशि खर्च होगी और इनके माध्यम से भारी बारिश की पूर्व चेतावनी जारी करने की क्या व्यवस्था होगी.
HPDRRP कार्यक्रम के तहत मजबूत होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम
सरकार ने विधानसभा में बताया कि Himachal Pradesh Disaster Risk Reduction and Preparedness (HPDRRP) Program के तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा. इसका उद्देश्य अत्यधिक बारिश, बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और अन्य जल-मौसम संबंधी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है. इसके लिए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में स्वचालित मौसम स्टेशन और स्वचालित वर्षामापी यंत्र स्थापित किए जाएंगे.
परियोजना पर खर्च होंगे 53.15 करोड़ रुपये
सरकार के अनुसार, चयनित 116 स्थानों पर स्वचालित मौसम स्टेशन, वर्षामापी यंत्र और उनसे जुड़ी प्रणाली स्थापित करने के लिए करीब 53 करोड़ 15 लाख रुपये की शुरुआती अनुमानित लागत तय की गई है. हालांकि, परियोजना की वास्तविक लागत निविदा और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित होगी. यानी फिलहाल बताई गई राशि अनुमानित है.
दो से तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य
सरकार ने बताया कि इस परियोजना की स्थापना, संबंधित प्रणालियों के एकीकरण और संचालन की प्रक्रिया पूरी करने में करीब दो से तीन साल का समय लगने की संभावना है. इन उपकरणों को स्थापित करने के बाद उनसे मिलने वाले आंकड़ों को संबंधित प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा सके और जरूरत के अनुसार चेतावनी जारी की जा सके.
स्थानीय स्तर पर जारी होंगे अलर्ट
स्वचालित मौसम स्टेशन और वर्षामापी यंत्रों से बारिश और मौसम से जुड़े वास्तविक समय के आंकड़े मिलेंगे. सरकार के मुताबिक, इन आंकड़ों को तकनीकी एजेंसियों और जिला प्रशासन के साथ एकीकृत किया जाएगा. इसके आधार पर समयबद्ध पूर्व चेतावनी और अलर्ट जारी किए जाएंगे. इससे स्थानीय स्तर पर बचाव और आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जरूरी कदम समय रहते उठाने में मदद मिल सकेगी.
किन जिलों में कितने स्थानों पर लगेंगे मौसम स्टेशन?
सरकार की ओर से दिए गए विवरण के अनुसार, प्रदेश के 12 जिलों में कुल 116 स्थानों पर स्वचालित मौसम स्टेशन या स्वचालित वर्षामापी यंत्र स्थापित करने का प्रावधान है. जिलेवार चयनित स्थलों का विवरण इस प्रकार है.
- बिलासपुर: बरहोहा, निहारी, गुरु का लाहौर, कोट कहलूर, निहाल और सलोहा.
- चंबा: भांजराड़ू, खज्जीओटा, गरीमा, चंबा, छत्राड़ी, गरनोटा, पांगी के किलाड़, लांजी, सरोल, राजपुरा, थुलेल, उलांसा, किलाड़ और चुवाड़ी.
- हमीरपुर: टपरे, दुहक और सासन.
- कांगड़ा: सुरवां, सिहोल, परौर, बैजनाथ, डंडेल, डंगरा, बीड़ बिलिंग, शाहपुर और बरोह.
- किन्नौर: कटगांव, पूह, भाबा कटगांव, बोक्टू, रिब्बा, गियाबुंग और स्पिलो.
- कुल्लू: कटरेन (नग्गर), चौवाई, कुशवा और बंजार.
- लाहौल-स्पीति: तिरोट और हुरलिंग.
- मंडी: सरकासन-बरोटी, टिकरी मुसैहरा, बालू, संधोल, करसोग, शेटाधार, नलहास, भंगरोटू, हराबाग, जरोल, माधन, समराहन, किगस और झमार.
- शिमला: नारकंडा, मंदरी, दांसा, जांगलिख, चौपाल, जुब्बल, टिक्कर, मशोबरा, ननखड़ी, कुपवी, दत्तनगर, बमटा, राजहाना, सुन्नी, बहली, सराहन, गोपालपुर, खदराला, ढल्ली, बरागांव, डोडरा-क्वार, शिलारू और अन्नू.
- सिरमौर: भैका स्याणा, नारग, नाहन, शिलाई, जुब्बल चंदेश, बागथन और सनारी, क्वागधार, नौहराधार, राजगढ़, रिताबपाल, अनादहेरी, भरौली, चरना, नोहरा, जरवा, धौलाकुआं, टिंबी और शिउमिल्ला.
- सोलन: नंगल उपरला (ग्राम पंचायत जमाला), कंडाघाट, पट्टामेहलोंग धंग, दाड़लाघाट, खटनाली, गौरा, अश्वनीखड्ड, चायल और चायल-2.
- ऊना: सकौंन, बडोह, बिधरवाल, सलोह और रोहड़ा बैलवाल.
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