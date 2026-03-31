इन रिटायर पंचायत सचिवों को नहीं मिलेगा OPS का लाभ, जिला परिषद में कार्यरत इतने सौ सेक्रेटरी बिना पुरानी पेंशन के हुए सेवानिवृत
हिमाच के ग्रामीण विकास विभाग में कुल 1205 पंचायत सचिवों के पद स्वीकृत हैं, जिनमे से 1096 पद खाली हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 2:49 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद में वर्षों तक सेवाएं देने के बाद प्रदेशभर में 120 पंचायत सचिव ऐसे भी हैं, जिनको OPS सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है. विधायक सुधीर शर्मा, जनक राज व सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 31 जनवरी 2026 तक जिला परिषद् में कार्यरत 120 पंचायत सचिव बिना पुरानी पेंशन के सेवा निवृत्त हुए हैं.
उन्होंने बताया कि सरकार इन्हें पुरानी पेंशन का लाभ देने पर कोई विचार नहीं कर रही है. क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों के तहत सेवारत नहीं है. जिस कारण सरकार की ओर से जिला परिषदों के अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के अंतर्गत पेंशन का प्रावधान किया गया है.
विभाग में नहीं होगा इन पंचायत सचिवों का विलय
वहीं, विधायक सुधीर शर्मा के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया, 'सरकार इस तर्ज पर जिला परिषद् में कार्यरत पंचायत सचिवों का पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय करने का कोई विचार नहीं रखती है. क्योंकि जिला परिषदों के अधीन कार्यरत पंचायत सचिव संबंधित पंचायती राज संस्था के कर्मचारी हैं और सरकार 73वें संवैधानिक संशोधन के दृष्टिगत पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए वचनबद्ध है'. सुधीर शर्मा से सील पूछा था कि सरकार इस तर्ज पर जिला परिषद् में कार्यरत पंचायत सचिवों का भी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मे विलय करने का विचार रखती है.
इन पंचायत सचिवों का विभाग में हुआ विलय
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि पंचायत समितियों के अंतर्गत कार्यरत पंचायत सचिवों का विलय दिनांक 15 जून 1984 को पंचायती राज विभाग और 5 अक्टूबर 1989 को ग्रामीण विकास विभाग में किया गया था. जिस संबंध में पंचायती राज विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या PCH-HB (2)-1/84 15 जून 1984 और ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना संख्या RDD-II-B (15)6/86 5 अक्टूबर 1989 आदेश जारी किए थे.
राज्य चयन आयोग को भेजा मामला
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया, 'पंचायत सचिवों के पद भरने के लिए मामला राज्य चयन आयोग को भेजा गया है. इस श्रेणी के अन्य रिक्त पदों को चरणबद्ध रूप से भरने संबंधित मामला वर्तमान मे प्रक्रिया में है. उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों के कुल 1205 पद स्वीकृत हैं, जिनमे से 1096 पद रिक्त हैं. इन पदों को भरने के संबंध मे अवगत किया जाता है कि वर्ष 2007 के बाद ग्रामीण विकास विभाग में पंचायत सचिवों के रिक्त पदों को भरने के बजाए, पंचायत सचिवों की नियुक्ति जिला परिषद कैडर के अधीन की जा रही है'.
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