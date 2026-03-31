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इन रिटायर पंचायत सचिवों को नहीं मिलेगा OPS का लाभ, जिला परिषद में कार्यरत इतने सौ सेक्रेटरी बिना पुरानी पेंशन के हुए सेवानिवृत

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद में वर्षों तक सेवाएं देने के बाद प्रदेशभर में 120 पंचायत सचिव ऐसे भी हैं, जिनको OPS सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है. विधायक सुधीर शर्मा, जनक राज व सुखराम चौधरी के सवाल के लिखित जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 31 जनवरी 2026 तक जिला परिषद् में कार्यरत 120 पंचायत सचिव बिना पुरानी पेंशन के सेवा निवृत्त हुए हैं.

उन्होंने बताया कि सरकार इन्हें पुरानी पेंशन का लाभ देने पर कोई विचार नहीं कर रही है. क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों के तहत सेवारत नहीं है. जिस कारण सरकार की ओर से जिला परिषदों के अधीन कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) के अंतर्गत पेंशन का प्रावधान किया गया है.

विभाग में नहीं होगा इन पंचायत सचिवों का विलय

वहीं, विधायक सुधीर शर्मा के एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बताया, 'सरकार इस तर्ज पर जिला परिषद् में कार्यरत पंचायत सचिवों का पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में विलय करने का कोई विचार नहीं रखती है. क्योंकि जिला परिषदों के अधीन कार्यरत पंचायत सचिव संबंधित पंचायती राज संस्था के कर्मचारी हैं और सरकार 73वें संवैधानिक संशोधन के दृष्टिगत पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए वचनबद्ध है'. सुधीर शर्मा से सील पूछा था कि सरकार इस तर्ज पर जिला परिषद् में कार्यरत पंचायत सचिवों का भी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग मे विलय करने का विचार रखती है.

इन पंचायत सचिवों का विभाग में हुआ विलय