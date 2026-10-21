दो साल का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध शिक्षक रेगुलर, इतने हजार मिलेगा न्यूनतम वेतन
हिमाचल सरकार ने टीजीटी शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत कार्यालय आदेश किए जारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 3:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (TGT) के लिए बड़ी राहत की खबर है. प्रदेश के 920 टीजीटी शिक्षकों को नियमित करने का तोहफा मिला है. सरकार के इस फैसले के बाद पात्र शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं. इनमें टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं. आदेश के अनुसार, निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले उन अनुबंध शिक्षकों को नियमित किया गया है, जिन्होंने 30 सितंबर 2026 तक लगातार दो साल का सेवाकाल पूरा कर लिया है.
अनुबंध आधार पर भर्ती एवं पदोन्नति
शिक्षकों को नियमित करने का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा. जारी आदेश के मुताबिक, संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध अनुबंध आधार पर भर्ती एवं पदोन्नति (आरएंडपी) नियमों के अनुसार की गई थी. नियमितीकरण के लिए संबंधित स्कूलों के प्रधानाचार्यों की ओर से वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे प्रारंभिक शिक्षा के उपनिदेशक स्तर पर भी वेरीफाई किया गया. इसके बाद निदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर टीजीटी शिक्षकों के नियमितीकरण का फैसला लिया गया है.
लेवल-10 में इतना होगा न्यूनतम वेतन
नियमित किए गए टीजीटी शिक्षकों का वेतन हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित) वेतन नियम, 2022 के तहत पे मैट्रिक्स के लेवल-10 के सेल-1 में निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधार पर तय किया जाएगा. इसके तहत शुरुआती मूल वेतन 38,100 रुपए निर्धारित है. इसके अलावा नियमानुसार समय-समय पर अन्य भत्ते और देय भी मिलेंगे.
आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन
कार्यालय आदेश में नियमित किए गए शिक्षकों के लिए विभिन्न शर्तें भी निर्धारित की गई हैं. एससी, एसटी, ओबीसी और डब्ल्यूएफएफ, डब्ल्यूईएक्सएम, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल और पीएचएच जैसी श्रेणियों से संबंधित शिक्षकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे. विवाहित महिलाओं के मामले में पैतृक प्रमाणपत्र संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख किया गया है. संबंधित संस्थान के प्रमुख को इन प्रमाणपत्रों का रिकॉर्ड शिक्षक की व्यक्तिगत फाइल में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के प्रमाणपत्रों के साथ रखना होगा. प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से 3 माह के अंदर उनका वेरिफिकेशन भी करवाना होगा.
चरित्र और दस्तावेजों की जांच अनिवार्य
आदेश के अनुसार, शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने के लिए उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त का संतोषजनक सत्यापन जरूरी होगा. संबंधित उपनिदेशक या संस्थान प्रमुख को निर्धारित दो माह की अवधि के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अगर किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी की योग्यता या उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या दस्तावेज गलत या फर्जी पाए जाते हैं, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं. इसके अलावा शिक्षकों को अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता, हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की वेरिफाइड प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी. उन्हें भारतीय नागरिक होने का प्रमाणपत्र देने के साथ यह घोषणा भी करनी होगी कि उन्हें किसी सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग या संगठन से बर्खास्त नहीं किया गया है. अगर किसी सक्षम न्यायालय से दोषसिद्धि हुई है, तो उसके मामले में अपराध और सजा का पूरा विवरण लिखित रूप में देना होगा. वहीं, तथ्यों को छिपाने की स्थिति में सेवा से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है.