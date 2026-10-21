ETV Bharat / state

दो साल का सेवाकाल पूरा करने वाले अनुबंध शिक्षक रेगुलर, इतने हजार मिलेगा न्यूनतम वेतन

हिमाचल में टीजीटी शिक्षक हुए रेगुलर ( Concept Pic )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (TGT) के लिए बड़ी राहत की खबर है. प्रदेश के 920 टीजीटी शिक्षकों को नियमित करने का तोहफा मिला है. सरकार के इस फैसले के बाद पात्र शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत कार्यालय आदेश जारी कर दिए गए हैं. इनमें टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल श्रेणियों के शिक्षक शामिल हैं. आदेश के अनुसार, निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले उन अनुबंध शिक्षकों को नियमित किया गया है, जिन्होंने 30 सितंबर 2026 तक लगातार दो साल का सेवाकाल पूरा कर लिया है.

अनुबंध आधार पर भर्ती एवं पदोन्नति