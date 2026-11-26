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पूर्व सैनिक कोटे से TGT भर्ती की तैयारी, अभ्यर्थियों को 30 नवंबर को बुलाया शिमला, ऐसे मिलेगी नियुक्ति

पूर्व सैनिक कोटे से सरकारी स्कूलों टीजीटी शिक्षक भर्ती ( FILE, ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत पूर्व सैनिक कोटे से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल के कुल 16 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है. इनमें नॉन मेडिकल के 12, मेडिकल के तीन और आर्ट्स का एक अभ्यर्थी शामिल है.

निदेशालय की ओर से 25 नवंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार इन अभ्यर्थियों के नाम सैनिक कल्याण निदेशालय के पूर्व सैनिक रोजगार प्रकोष्ठ हमीरपुर की ओर से प्रायोजित किए गए हैं. ये नाम पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध टीजीटी (आर्ट्स/नॉन मेडिकल/मेडिकल) के लिए भेजे गए हैं. नियुक्ति पूरी तरह ट्रेनिंग आधार पर की जानी है.