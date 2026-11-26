पूर्व सैनिक कोटे से TGT भर्ती की तैयारी, अभ्यर्थियों को 30 नवंबर को बुलाया शिमला, ऐसे मिलेगी नियुक्ति
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:30 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत पूर्व सैनिक कोटे से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल के कुल 16 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है. इनमें नॉन मेडिकल के 12, मेडिकल के तीन और आर्ट्स का एक अभ्यर्थी शामिल है.
निदेशालय की ओर से 25 नवंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार इन अभ्यर्थियों के नाम सैनिक कल्याण निदेशालय के पूर्व सैनिक रोजगार प्रकोष्ठ हमीरपुर की ओर से प्रायोजित किए गए हैं. ये नाम पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध टीजीटी (आर्ट्स/नॉन मेडिकल/मेडिकल) के लिए भेजे गए हैं. नियुक्ति पूरी तरह ट्रेनिंग आधार पर की जानी है.
30 नवंबर सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक वेरिफिकेशन
सभी 16 अभ्यर्थियों को 30 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच स्कूल शिक्षा निदेशालय, लालपानी शिमला स्थित अपॉइंटमेंट सेक्शन (TGTs) में उपस्थित होना होगा. अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाणपत्रों के साथ उनकी स्वप्रमाणित फोटोकॉपी का एक सेट भी लाना अनिवार्य होगा.
ये दस्तावेज लाना जरूरी
दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को मैट्रिक और जमा दो के प्रमाणपत्र, बीए/बीकॉम/बीएससी की फाइनल डिटेल मार्कशीट एवं डिग्री, बीएड प्रमाणपत्र, रोजगार कार्यालय का एक्सचेंज कार्ड और टीईटी पास प्रमाणपत्र साथ लाना होगा. इसके अलावा चरित्र प्रमाणपत्र, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाणपत्र, आरक्षित श्रेणी का प्रमाणपत्र (एससी/एसटी/ओबीसी), डिस्चार्ज बुक की प्रति और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अनिवार्य है.
16 अभ्यर्थियों का संकायवार ब्योरा
|स्ट्रीम
|संख्या
|टीजीटी नॉन मेडिकल
|12
|टीजीटी मेडिकल
|3
|टीजीटी आर्ट्स
|1
|कुल
|16
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा. दस्तावेजों की जांच के बाद ही अभ्यर्थियों की पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और प्रमाणपत्रों की वास्तविकता का भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार सत्यापन किया जाएगा.
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