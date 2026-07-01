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हिमाचल में 166 टीजीटी मेडिकल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी और क्या हैं नई शर्तें

हिमाचल में 166 टीजीटी मेडिकल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी ( हिमाचल में 166 टीजीटी मेडिकल अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी )

शिमला: हिमाचल में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे सैकड़ों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शिक्षा विभाग ने टीजीटी मेडिकल के चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. इसमें कुल 166 चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनी आधार पर नियुक्ति दी गई है.

नियुक्ति के साथ कई अहम शर्तें भी लागू की गई हैं, जिनका पालन करना सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा. तय समय में स्कूल में जॉइनिंग से लेकर बॉन्ड भरने, दस्तावेजों के सत्यापन, ट्रेनी अवधि और दुर्गम क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा तक विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इतना ही नहीं, ट्रेनी अवधि के दौरान मिलने वाले वेतन और सेवा लाभों को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति रद्द भी हो सकती है. ऐसे में नियुक्ति पाने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए इन निर्देशों को जानना बेहद जरूरी है.

166 टीजीटी मेडिकल अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति आदेश

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने टीजीटी मेडिकल के 166 चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार सभी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति ट्रेनी आधार पर की गई है. ट्रेनी टीजीटी मेडिकल को 22,860 रुपये प्रतिमाह का निश्चित मानदेय दिया जाएगा. ट्रेनी अवधि के दौरान उन्हें इसी निर्धारित राशि का भुगतान होगा. वहीं विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपने आवंटित स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा. निर्धारित समय में जॉइन न करने पर नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः निरस्त माना जाएगा.

जॉइनिंग से पहले भरना होगा बॉन्ड

कार्यभार संभालने से पहले सभी अभ्यर्थियों को ट्रेनी नियुक्ति की सभी शर्तें स्वीकार करते हुए संबंधित प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक के साथ निर्धारित प्रारूप में बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा. वहीं शिक्षा विभाग के अनुसार शुरुआती ट्रेनी अवधि एक वर्ष की होगी. यदि कार्य प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है तो इसे हर वर्ष बढ़ाया जाएगा. बाद में राज्य सरकार की नीति के अनुसार नियमितीकरण किया जाएगा. सभी चयनित अभ्यर्थियों को नवीनतम भर्ती एवं पदोन्नति (आरएंडपी) नियमों के तहत अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र जमा करने होंगे.