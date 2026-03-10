मार्च में ही जून जैसे हालात, सूखने लगी नदियां, गर्मियों में गहरा सकता है पेयजल संकट
इस साल गर्मी के मौसम में पानी की परेशानी न हो इसको लेकर नगर निगम सोलन ने कसी कमर.
सोलन: मार्च का पहले सप्ताह में ही हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में गर्मी के तेवर देखने को मिले. मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ पहाड़ों में भी लोगों के पसीने छूटते नजर आए. आमतौर पर इस समय पहाड़ों में हल्की ठंडक और सुहावना मौसम रहता है, लेकिन इस बार तापमान मई जून जैसा महसूस हो रहा है. मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी शहरों में भी पारा सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है. प्रदेश में बीते एक सप्ताह से लगातार भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है. मार्च माह में ही जून जैसे हालात होने की वजह से पेयजल संकट भी गहराने लगा है. नदी नालों में अभी से ही सूखते हुए नजर आ रहे है. सोलन में भी लोगों को 3/4 दिन बाद पानी की सप्लाई मिल रही है.
गर्मियों में गहरा सकता है पेयजल संकट
नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा ने बताया कि, "बारिश बर्फबारी न होने के चलते इस बार पानी की किल्लत शहर में फिर से देखी जा सकती है. शहर में नगर निगम को जल शक्ति विभाग पानी की सप्लाई करता है. लगातार गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल संकट की आशंका भी अब बढ़ने लगी है. लोग अभी से ही पानी को लेकर सजग रहें और इसका दुरुपयोग न करें. इस बार स्थिति और भी चुनौती पूर्ण हो सकती है क्योंकि न तो सर्दियों में पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई और न ही बर्फबारी ऐसे में प्राकृतिक जल स्रोतों में भी पानी कम होने की संभावना है."
मार्च में ही सूखने लगी नदियां
मेयर उषा शर्मा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि लोग पानी का दुरुपयोग न करें. घरों में टंकियों का ओवरफ्लो होने पर भी विशेष ध्यान रखें, ताकि अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद न हो. उन्होंने कहा कि संभावित जल संकट को देखते हुए नगर निगम सोलन ने जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि निगम का प्रयास रहेगा कि सोलन में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहे और लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े.
गर्मी में सोलन शहर में पानी को लेकर हाहाकार
दरअसल, हर साल गर्मियों के मौसम में सोलन शहर में पानी को लेकर हाहाकार मच जाता है. पिछले साल भी लोगों को पानी के टैंकर मंगा कर गुजारा करना पड़ा था. वहीं, पानी के मुद्दे को लेकर शहर के कई वार्डों में धरने प्रदर्शन भी किए गए थे. मार्च माह में भीषण गर्मी होने की वजह से पेयजल संकट को लेकर अब स्थिति गंभीर होती जा रही है. बहरहाल जलशक्ति विभाग और नगर निगम सोलन दावा कर रहा है कि गर्मियों के दिनों में लोगों को पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी लेकिन किस तरह के हालात गर्मियों में रहेंगे यह देखने लायक होगा.
बढ़ रहा हीट स्ट्रोक का रेट
डॉ. पंकज गुप्ता (सीनियर रिसर्च ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कहा है कि, "इस साल फरवरी में कम बारिश होना और पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय न होना सबसे बड़ा कारण है. जब आसमान साफ रहता है और हवा में नमी नहीं होती, तो सौर विकिरण (Solar Radiation) सीधे जमीन को गर्म करता है. यह अचानक तापमान वृद्धि केवल गर्मी नहीं है, बल्कि यह 'एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी' के संतुलन को बिगाड़ रही है. इससे ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और जल स्रोतों पर दबाव बढ़ेगा."
