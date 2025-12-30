ETV Bharat / state

नये साल से पहले शिक्षकों को मिला प्रमोशन का तोहफा, इतने हेडमास्टर और लेक्चर बने प्रिंसिपल

शिमला: हिमाचल में साल 2025 के समापन से ठीक दो दिन पहले सुक्खू सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है. प्रदेश ने सैकड़ों शिक्षकों को प्रमोशन देकर उनमें नए साल का उत्साह भर दिया है. प्रदेश में कार्यरत 779 हेड मास्टर और लेक्चरर को पदोन्नत कर प्रिंसिपल बनाया गया है, जिसमें 512 स्कूल कैडर के हेडमास्टर सहित 267 स्कूल कैडर के लेक्चरर को प्रिंसिपल बनाया गया है.

इस फैसले से शिक्षा विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई है. प्रदेश में वर्षों की सेवा, अनुभव और मेहनत का प्रतिफल पाकर पदोन्नत हुए शिक्षकों में खासा उत्साह उत्साह है. जिससे न सिर्फ शिक्षकों के करियर को नई दिशा मिलेगी, बल्कि प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत नेतृत्व मिलने की उम्मीद जगी है.

