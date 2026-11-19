टीचर्स की 36 मांगों पर सरकार से फैसले की दरकार, एरियर से प्रोमशन तक शिक्षकों के कई मुद्दे लंबित
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार और शिक्षा विभाग से मांगा समाधान, 36 सूत्रीय मांग पत्र के जरिए उठाई शिक्षकों की आवाज.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:17 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की लंबित समस्याओं और सेवा संबंधी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार के सामने एक बार फिर ठोस कार्रवाई की मांग उठाई है. महासंघ लंबे समय से शिक्षकों के वित्तीय, प्रशासनिक और सेवा संबंधी मुद्दों को सरकार और शिक्षा विभाग के समक्ष उठा रहा है. महासंघ का कहना है कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक मांग पर समयबद्ध फैसला लिया जाना चाहिए. महासंघ ने शिक्षकों की लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान, महंगाई भत्ते और छठे वेतन आयोग के एरियर, वरिष्ठ-कनिष्ठ वेतन विसंगतियों को दूर करने, पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने और रिक्त पदों को भरने की मांग प्रमुखता से उठाई है.
36 सूत्रीय मांग पत्र के जरिए उठाई आवाज
इसके अलावा टीईटी की अनिवार्यता, अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता, स्थानांतरण नीति में सुधार और शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से राहत देने जैसे मुद्दे भी सरकार के सामने रखे गए हैं. हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर 36 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है. महासंघ इस मांगपत्र के जरिए शिक्षकों के सेवा हितों, वित्तीय लाभों, पदोन्नति, स्थानांतरण और शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े मुद्दों को लगातार उठा रहा है. महासंघ की मांग है कि सरकार मांगपत्र के प्रत्येक बिंदु की समीक्षा कर उसके समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारी और निश्चित समय सीमा तय करे.
"शिक्षक महासंघ का उद्देश्य केवल वेतन वृद्धि या व्यक्तिगत सुविधाओं की मांग करना नहीं, बल्कि शिक्षकों के सम्मान, सेवा सुरक्षा और न्यायसंगत अधिकारों का संरक्षण करना है. महासंघ लंबे समय से शिक्षकों की समस्याओं को सरकार और शिक्षा विभाग के समक्ष उठा रहा है. अब जरूरत है कि 36 सूत्रीय मांगपत्र पर बिंदुवार चर्चा हो और प्रत्येक लंबित मामले के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए." - शशि शर्मा, प्रांत मीडिया प्रमुख, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ
शिक्षकों के लिए स्पष्ट नीति की मांग
अनुबंध आधार पर नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों की अनुबंध अवधि को वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभों में शामिल करने का मामला भी महासंघ ने उठाया है. महासंघ का कहना है कि न्यायालयों के फैसलों की भावना के अनुरूप पात्र कर्मचारियों को वरिष्ठता, वेतन निर्धारण और पदोन्नति सहित परिणामी लाभ दिए जाने चाहिए. वहीं, साल 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर भी शिक्षकों में असमंजस है. महासंघ चाहता है कि सरकार कानूनी प्रावधानों और कोर्ट के फैसले के अनुरूप स्पष्ट नीति बनाए, ताकि लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षक अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में न रहें.
एरियर जल्द जारी करने की मांग
शिक्षकों की आर्थिक देनदारियों का भुगतान महासंघ के प्रमुख मुद्दों में शामिल है. महासंघ ने 1 जुलाई 2022 से देय महंगाई भत्ते की लंबित राशि और छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान करने की मांग की है. साथ ही वित्तीय लाभों के भुगतान के लिए निश्चित समय सीमा तय करने और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे कर्मचारियों के लंबित मामलों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा जताई है.
"शिक्षक के सम्मान, सेवा सुरक्षा और मनोबल का सीधा संबंध प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से है, इसलिए शिक्षकों की लंबित मांगों का समाधान केवल कर्मचारी हित का विषय नहीं, बल्कि प्रदेश के विद्यार्थियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है." - शशि शर्मा, प्रांत मीडिया प्रमुख, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ
वेतन विसंगतियां दूर करने पर जोर
शिक्षा विभाग में कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां समान पद और जिम्मेदारियों के बावजूद वरिष्ठ शिक्षक का वेतन कनिष्ठ शिक्षक से कम हो जाता है. महासंघ ने हिमाचल प्रदेश संशोधित वेतन नियम, 2022 के नियम 9 के तहत पात्र शिक्षकों को कनिष्ठ के बराबर वेतन निर्धारण का लाभ देने की मांग की है. इसके लिए वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षकों के वेतन का तुलनात्मक परीक्षण कर लंबित मामलों का निपटारा करने की अपेक्षा जताई गई है.
शिक्षकों की पदोन्नति में तेजी की मांग
शिक्षकों की पदोन्नति में हो रही देरी भी महासंघ के एजेंडे में शामिल है. महासंघ का कहना है कि पात्र शिक्षक कई सालों तक पदोन्नति की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जबकि विभाग में पद रिक्त पड़े रहते हैं. महासंघ ने सभी श्रेणियों की पदोन्नति के लिए नियमित विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की बैठकें आयोजित करने और प्रत्येक छह महीने में रिक्त पदों का आधिकारिक बुलेटिन जारी करने की मांग की है.
"महासंघ की अपेक्षा है कि सरकार शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें करे और नीतिगत फैसला लेने से पहले उनके सुझावों को भी शामिल करे. हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार के साथ सकारात्मक सहयोग को तैयार है, लेकिन शिक्षकों के जायज अधिकारों और हितों के संरक्षण के लिए अपनी आवाज उठाता रहेगा." - शशि शर्मा, प्रांत मीडिया प्रमुख, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ
हजारों रिक्त पद भरने की मांग
हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है. महासंघ ने विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया तेज करने की मांग की है. साथ ही ऐसी स्थानांतरण नीति बनाने पर जोर दिया है, जिसमें दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले शिक्षकों, गंभीर पारिवारिक और चिकित्सकीय परिस्थितियों तथा विद्यालयों की विषयवार जरूरतों को प्राथमिकता मिले.
गैर-शैक्षणिक कार्यों से दी जाए राहत
महासंघ ने शिक्षकों पर बढ़ते गैर-शैक्षणिक कार्यों के बोझ को भी गंभीर मुद्दा बताया है. सर्वेक्षण, आंकड़ों का संकलन, ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी भरने और विभिन्न प्रशासनिक रिपोर्टों के कारण शिक्षकों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है. महासंघ की मांग है कि ऐसे कार्यों के लिए अलग व्यवस्था की जाए, ताकि शिक्षक अपना अधिकतम समय विद्यार्थियों को पढ़ाने में लगा सकें. इसके अलावा सीबीएसई और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थियों को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाने, सरकारी स्कूलों में आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल सुविधाएं और नियमित शिक्षक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की जरूरत भी उठाई गई है.