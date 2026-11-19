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टीचर्स की 36 मांगों पर सरकार से फैसले की दरकार, एरियर से प्रोमशन तक शिक्षकों के कई मुद्दे लंबित

सरकार के सामने रखी शिक्षकों की मांगें ( Concept Image )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की लंबित समस्याओं और सेवा संबंधी मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार के सामने एक बार फिर ठोस कार्रवाई की मांग उठाई है. महासंघ लंबे समय से शिक्षकों के वित्तीय, प्रशासनिक और सेवा संबंधी मुद्दों को सरकार और शिक्षा विभाग के समक्ष उठा रहा है. महासंघ का कहना है कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक मांग पर समयबद्ध फैसला लिया जाना चाहिए. महासंघ ने शिक्षकों की लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान, महंगाई भत्ते और छठे वेतन आयोग के एरियर, वरिष्ठ-कनिष्ठ वेतन विसंगतियों को दूर करने, पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने और रिक्त पदों को भरने की मांग प्रमुखता से उठाई है.

36 सूत्रीय मांग पत्र के जरिए उठाई आवाज