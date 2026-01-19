हिमाचल में टीबी के मामले बढ़ने पर राज्यपाल ने जताई चिंता, घातक साबित हो सकती है ये लापरवाही
टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, बशर्ते मरीज 6 महीने तक नियमित उपचार ले.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 8:05 PM IST
रामपुर: हिमाचल प्रदेश में क्षय रोग यानी टीबी के बढ़ते मामलों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है. वर्ष 2024 तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन आंकड़े घटने के बजाय बढ़ गए. इसी को लेकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में आयोजित टीबी उन्मूलन समीक्षा बैठक में गंभीर चिंता जताई और स्पष्ट कहा कि यह स्थिति आत्ममंथन की मांग करती है. रामपुर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि टीबी उन्मूलन को लेकर सभी स्तरों पर ईमानदार प्रयासों की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है, तो इसके लिए हम सभी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं. टीबी जैसे गंभीर रोग को हल्के में नहीं लिया जा सकता.
घातक साबित हो सकती है लापरवाही
राज्यपाल ने बताया कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, बशर्ते मरीज 6 महीने तक नियमित उपचार लें. उन्होंने कहा कि जो मरीज तय अवधि तक दवाइयों का सही तरीके से सेवन करता है और जांच में स्वस्थ पाया जाता है, उसे 'टीबी चैंपियन' कहा जाता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही घातक साबित हो सकती है. राज्यपाल ने कहा कि जिन समाजसेवियों और संस्थाओं ने टीबी मरीजों को 'निक्षय मित्र' के रूप में अपनाया है, उन्हें यह सहयोग बीच में नहीं छोड़ना चाहिए. 6 महीने तक लगातार पोषण और उपचार की व्यवस्था बेहद जरूरी है. उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से निक्षय मित्र बनने का आह्वान भी किया.
2026 तक टीबी मुक्त हिमाचल का नया संकल्प
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि अब वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त राज्य बनाने का नया लक्ष्य तय किया गया है. उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने स्वयं निरमंड ब्लॉक के 59 टीबी मरीजों को गोद लिया है, जबकि लोक भवन में उनके सचिव द्वारा आनी के 6 मरीजों को अडॉप्ट किया गया है. कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने आनी और निरमंड ब्लॉक के टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित कीं. उन्होंने कहा कि इलाज के साथ-साथ पौष्टिक आहार भी मरीजों के स्वस्थ होने में अहम भूमिका निभाता है. राज्यपाल ने कहा कि टीबी और नशे जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार, समाज और आम जनता को मिलकर काम करना होगा. सामूहिक प्रयास, जागरूकता और ईमानदार क्रियान्वयन से ही हिमाचल को स्वस्थ और टीबी मुक्त बनाया जा सकता है.
टीबी चैंपियंस ने साझा किए अनुभव
इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के टेक्निकल कंसल्टेंट डॉ. निशांत सोनी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में टीबी की मौजूदा स्थिति, चुनौतियों और आगे की रणनीति की जानकारी दी. बैठक में टीबी चैंपियंस ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि समय पर जांच, नियमित दवा और परिवार व प्रशासन के सहयोग से टीबी को पूरी तरह हराया जा सकता है.
रामपुर-ननखड़ी में 290 टीबी मरीज चिन्हित
एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि रामपुर और ननखड़ी मेडिकल ब्लॉकों में वर्ष 2025 के दौरान कुल 290 टीबी मरीजों की पहचान की गई है. इनमें से 134 मरीजों का इलाज वर्तमान में जारी है, जबकि बाकी मरीज उपचार पूरा कर चुके हैं.
लक्षण दिखें तो तुरंत कराएं जांच
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी टीबी मरीजों को मुफ्त दवाइयों के साथ-साथ पोषण सहायता भी प्रदान की जा रही है. स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मरीजों की नियमित निगरानी की जा रही है ताकि दवा सेवन में कोई चूक न हो. स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि लगातार खांसी, बुखार, वजन कम होना या कमजोरी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में जांच कराएं. समय पर पहचान और इलाज से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है.
शिक्षा पर भी राज्यपाल का जोर
कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने नोगली स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि केवल भवन नहीं, बल्कि कैसी शिक्षा दी जा रही है, यह अधिक महत्वपूर्ण है. शिक्षक ही समाज के भविष्य का निर्माण करते हैं.
ये भी पढ़ें: पटवारी मारपीट मामला: मुख्य आरोपी बीडीसी अध्यक्ष गिरफ्तार, कांग्रेस MLA बोले- कानून से ऊपर कोई नहीं