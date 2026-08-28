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टैक्सी ऑपरेटरों का आंदोलन खत्म, जयराम ठाकुर ने जूस पिलाकर समाप्त कराया अनशन

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले पांच दिनों से चल रहा टैक्सी ऑपरेटरों का आंदोलन आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया. शिमला के चौड़ा मैदान में आमरण अनशन पर बैठे टैक्सी ऑपरेटरों का अनशन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जूस पिलाकर खत्म करवाया. आंदोलन समाप्त होने के साथ ही टैक्सी यूनियन ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान भी किया. उन्होंने वर्ष 2027 के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की.

दरअसल, ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन से जुड़े राम रतन शर्मा, अभि ठाकुर और पूनम नेगी सहित अन्य ऑपरेटर पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे. ऑपरेटरों का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया. आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को मेडिकल फिटनेस का हवाला देकर धरना स्थल से हटाने का प्रयास भी किया गया था. इसके बाद शुक्रवार को जयराम ठाकुर चौड़ा मैदान पहुंचे और टैक्सी ऑपरेटरों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सरकार के सामने उठाया जाएगा. जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार के स्तर पर भी मामला उठाने का आश्वासन दिया. बातचीत के बाद टैक्सी ऑपरेटरों ने आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई. इसके बाद जयराम ठाकुर ने अनशन पर बैठे ऑपरेटरों को जूस पिलाकर उनका आमरण अनशन खत्म करवाया.

2027 में BJP को समर्थन देने का ऐलान

अनशन खत्म होने के बाद ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया. यूनियन के नेताओं ने कहा कि कोरोना काल में तत्कालीन भाजपा सरकार ने टैक्सी, ट्रक और बस ऑपरेटरों का साथ दिया था. राम रतन शर्मा, अभि ठाकुर, पूनम नेगी और अन्य प्रतिनिधियों ने जयराम ठाकुर का आभार जताया. इस दौरान धरना स्थल पर "हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, जयराम ठाकुर जैसा हो" के नारे भी लगाए गए.