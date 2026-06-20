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हिमाचल के टैक्सी ड्राइवर ने पंजाब में जीती ₹3 करोड़ की लॉटरी, सवारी छोड़ने गए थे बठिंडा

पंजाब स्टेट समर स्पेशल लॉटरी में टैक्सी ड्राइवर ने जीता 3 करोड़ रुपए का इनाम, ₹500-₹500 की खरीदी थी 2 टिकट.

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हिमाचल के टैक्सी ड्राइवर ने पंजाब में जीती लॉटरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
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कांगड़ा/फतेहपुर: हिमाचल प्रदेश के एक टैक्सी ड्राइवर ने पंजाब में 3 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है. टैक्सी ड्राइवर कल्याण चंद जब बठिंडा में सवारी छोड़ने आए थे, तो उन्होंने 500-500 रुपए की दो टिकट खरीदी थीं. अब कल्याण चंद पंजाब सरकार की ओर से घोषित पंजाब स्टेट समर स्पेशल लॉटरी के नतीजों में 3 करोड़ की लॉटरी जीत गए हैं. शुक्रवार को जब कल्याण चंद अपनी लॉटरी क्लेम करने बठिंडा के 'रतन लॉटरी' स्टॉल पर पहुंचे, तो ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे भी लॉटरी जीतेंगे. अब वे इस लॉटरी से मिली रकम से अपने परिवार के सपने पूरे करेंगे.

20 साल से ज्यादा समय से कर रहे ड्राइविंग

टैक्सी ड्राइवर कल्याण चंद ने बताया कि वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की फतेहपुर तहसील के रहने वाले हैं. वह करीब 20 साल से ज्यादा समय से ड्राइविंग का काम कर रहे हैं. कल्याण चंद के परिवार में पिता, भाई-बहन, पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है. उन्होंने बताया कि वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं. उनके अनुसार, एक सराय भवन पहले से था, जो अब जर्जर होकर गिर चुका है. अब वहां नई इमारत बनानी है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे महीने में मुश्किल से 15 से 16 हजार रुपए ही कमा पाते हैं. हालात ऐसे थे कि कई बार उन्हें दिहाड़ी भी लगानी पड़ती थी.

टैक्सी ड्राइवर कल्याण चंद ने हंसते हुए बताया, "जिस दिन मैंने टिकट खरीदी, उस दिन मैं बठिंडा गया था. 13 जून को लॉटरी का रिजल्ट आया. यूट्यूब पर लाइव रिजल्ट चलता है. जब रिजल्ट वाला दिन था तो मैं वह रिजल्ट लाइव देख रहा था. छोटे नंबर निकल रहे थे, उसमें मेरा नंबर नहीं आया. उसके बाद 8 और 9 नंबर की डिजीट चल रही थी. मैंने देखा कि ये नंबर तो मेरे पास है. जैसे ही पूरे चार नंबर दिखाए तो मैं सन्न सा रह गया, क्योंकि ये नंबर मेरे पास था. मुझे इस दौरान बड़ी खुशी हुई. जब लॉटरी निकली तो मैंने सबसे पहले इसके बारे में अपनी पत्नी को बताया."

6 सालों से खरीद रहे लॉटरी

कल्याण चंद ने बताया कि उन्होंने साल 2021 में लॉटरी की टिकट खरीदना शुरू किया था. पिछले साल 11 करोड़ की लॉटरी के बारे में सुना था कि बठिंडा रतन लॉटरी वालों की टिकट पर निकली थी. इसके बाद जब वे बठिंडा गए, तो उन्होंने दुकान जाकर वहां से टिकट खरीदी. कल्याण चंद ने कहा कि वह उस समय लाइन में लगे थे और यह परमात्मा की कृपा है. उन्होंने भगवान का धन्यवाद भी किया. उन्होंने बताया कि जिस दिन उन्होंने यह टिकट खरीदी थी, उस दिन वे दिहाड़ी पर थे और किसी सवारी को छोड़ने गए थे.

"मैंने पहले भी कई लोगों को करोड़पति बनाया है और मेरे स्टॉल से बेची गई कई लॉटरियों में लोगों ने करोड़ों रुपये के इनाम जीते हैं. आज मुझे खुशी है कि हिमाचल के रहने वाले कल्याण चंद मेरे स्टॉल से खरीदी गई लॉटरी से करोड़पति बन गए हैं. अभी लॉटरी की रकम से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्द ही लॉटरी के पैसे उनके खाते में आ जाएंगे." - उमेश कुमार, मालिक, रतन लॉटरी

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