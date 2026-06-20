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हिमाचल के टैक्सी ड्राइवर ने पंजाब में जीती ₹3 करोड़ की लॉटरी, सवारी छोड़ने गए थे बठिंडा

कांगड़ा/फतेहपुर: हिमाचल प्रदेश के एक टैक्सी ड्राइवर ने पंजाब में 3 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है. टैक्सी ड्राइवर कल्याण चंद जब बठिंडा में सवारी छोड़ने आए थे, तो उन्होंने 500-500 रुपए की दो टिकट खरीदी थीं. अब कल्याण चंद पंजाब सरकार की ओर से घोषित पंजाब स्टेट समर स्पेशल लॉटरी के नतीजों में 3 करोड़ की लॉटरी जीत गए हैं. शुक्रवार को जब कल्याण चंद अपनी लॉटरी क्लेम करने बठिंडा के 'रतन लॉटरी' स्टॉल पर पहुंचे, तो ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे भी लॉटरी जीतेंगे. अब वे इस लॉटरी से मिली रकम से अपने परिवार के सपने पूरे करेंगे.

20 साल से ज्यादा समय से कर रहे ड्राइविंग

टैक्सी ड्राइवर कल्याण चंद ने बताया कि वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की फतेहपुर तहसील के रहने वाले हैं. वह करीब 20 साल से ज्यादा समय से ड्राइविंग का काम कर रहे हैं. कल्याण चंद के परिवार में पिता, भाई-बहन, पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है. उन्होंने बताया कि वह अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं. उनके अनुसार, एक सराय भवन पहले से था, जो अब जर्जर होकर गिर चुका है. अब वहां नई इमारत बनानी है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में वे महीने में मुश्किल से 15 से 16 हजार रुपए ही कमा पाते हैं. हालात ऐसे थे कि कई बार उन्हें दिहाड़ी भी लगानी पड़ती थी.