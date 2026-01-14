गंगा-यमुना ही नहीं, हिमाचल के तत्तापानी में भी मकर संक्रांति पर लगती है आस्था की डुबकी, पवित्र स्थल पर उमड़े लोग

गंगा-यमुना ही नहीं, हिमाचल के तत्तापानी में भी मकर संक्रांति पर लगती है आस्था की डुबकी, पवित्र स्थल पर उमड़े लोग
हिमाचल के तत्तापानी में 3 दिवसीय जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेला शुरू हो गया है.
Published : January 14, 2026 at 1:00 PM IST
मंडी/शिमला: हिमाचल प्रदेश में ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि तत्तापानी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई गई. मंगलवार को तत्तापानी में मनाया जाने वाला 3 दिवसीय जिला स्तरीय मकर संक्रांति मेला भी को शुरू हो गया है. इस दौरान हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष (कैबिनेट मिनिस्टर रैंक) केहर सिंह खाची मेले में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे. इस अवसर पर उन्होंने सतलुज आरती में भाग लिया और विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर, प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि की कामना की.
लकड़ी के बालन का डिपो खोलने की घोषणा
केहर सिंह खाची ने कहा कि तत्तापानी में मनाए जाने वाला यह मेला धार्मिक आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है. यहां पर लोहड़ी और मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करना शुभ माना जाता है. इस अवसर पर उन्होंने तत्तापानी में लकड़ी के बालन का डिपो खोलने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इससे संबंधित औपचारिकताओं को पूरा कर इस डिपो को शुरू किया जाएगा. जिसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तत्तापानी क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रयासरत है. तत्तापानी झील में वाॅटर स्पोर्ट्स गतिविधियां शुरू की गई है और आने वाले समय में इन्हें और बढ़ाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचकर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का आनंद उठा सके.
वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है. मुख्यमंत्री ने प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है. सरकार इसे लेकर प्रभावी कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट योजना के जरिए बेसहारा, अनाथ बच्चों को अपनाया है और अब उनके माता-पिता होने का फर्ज निभा रही है.