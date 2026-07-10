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हिमाचल में समर टूरिस्ट सीजन ओवर, 22 लाख गाड़ियां पहुंची राजधानी

समर सीजन के पीक टाइम पर भी शिमला पुलिस ने ऐसे बनाए रखी शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु एवं व्यवस्थित.

Shimla Police Maintained smooth traffic system
पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान भी नहीं बिगड़ी शिमला में यातायात व्यवस्था (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 4:12 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 4:47 PM IST

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शिमला: हिमाचल में मानसून के शुरू होते ही टूरिस्ट सीजन भी खत्म हो गया है. समर सीजन के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया. एसपी शिमला गौरव सिंह ने टूरिस्ट सीजन के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर बताया कि ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन के सफल समापन के लिए शिमला पुलिस ने इस बार और मजबूती से यह सुनिश्चित किया कि पर्यटकों की अभूतपूर्व आमद के बावजूद शहर की यातायात व्यवस्था सुचारु एवं व्यवस्थित बनी रहे.

265 पुलिस और होमगार्ड कर्मियों की तैनाती

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि सीमित सड़क क्षमता वाले पहाड़ी शहर में मई महीने से अभी तक विभिन्न प्रवेश मार्गों से करीब 22 लाख गाड़ियों का आवागमन दर्ज किया गया. इनमें मई माह में करीब 8.5 लाख, जून माह में करीब 10.5 लाख और जुलाई माह में अब तक करीब 3 लाख गाड़ियां शामिल हैं. बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों की संख्या 136 से बढ़ाकर 265 की गई. इसके अलावा करीब 50 स्वयंसेवकों और 32 ट्रैफिक बाइक राइडर्स की तैनाती की गई, जिससे यातायात बाधाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया एवं निर्बाध संचालन सुनिश्चित हो सका.

Shimla Police Maintained smooth traffic system
265 पुलिस-होमगार्ड कर्मियों, 50 स्वयंसेवकों और 32 ट्रैफिक बाइक राइडर्स की तैनाती (ETV Bharat)

टूरिस्ट पिक सीजन में ऐसे बनाई यातायात व्यवस्था

एसपी शिमला ने बताया कि इस साल यातायात प्रबंधन की रणनीति का प्रमुख आधार 5 प्रमुख स्ट्रेटेजीज रही, जिनको विकेन्द्रीकृत फील्ड कमांड द्वारा लागू किया गया. पूरे शहर को 5 सेक्टरों में बांट कर प्रत्येक सेक्टर का दायित्व डीएसपी ट्रैफिक के सुपरविजन में एक एनजीओ ग्रेड-वन अधिकारी को सौंपा गया. इन अधिकारियों ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही नहीं किया, बल्कि स्वयं सड़क पर उपस्थित रहकर यातायात संचालन का नेतृत्व किया. सभी सुपरवाइजर अधिकारियों और थाना प्रभारियों द्वारा शहर में पीक हार्स में स्वयं ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाया गया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा भी लगातार फील्ड का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की जाती रही और जरूरत पड़ने पर तत्काल फैसला लेकर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया.

Shimla Police Maintained smooth traffic system
मई से अब तक शिमला पहुंची 22 लाख गाड़ियां (ETV Bharat)

यातायात दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग

शहर में यातायात बाधित होने की किसी भी स्थिति में सेक्टर अधिकारियों, ट्रैफिक बाइक राइडर्स एवं क्रेनों की संयुक्त कार्रवाई से रास्तों को जल्द सामान्य करवाया गया. शहर के भीतरी हिस्सों में यातायात दबाव कम करने के लिए कुफरी, मशोबरा, नालदेहरा और अपर शिमला एवं किन्नौर की ओर जाने वाली गाड़ियों को शोगी-मेहली बाईपास इस्तेमाल करने के लिए कहा गया. जिसके लिए ऐसे वाहन चालकों को शोघी से पहले ही स्टिकर से चिन्हित कर लिया गया. इसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन औसतन 600–800 गाड़ियों ने इस वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल किया, जिससे शिमला शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात का दबाव कम रहा.

Shimla Police Maintained smooth traffic system
ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग (ETV Bharat)

"ट्रैफिक फ्लो को किसी भी तरह से कहीं भी रोका नहीं गया, बल्कि इसे हर वक्त सुचारू रखा गया. इसके अलावा जिले के कंजेशन पॉइंट्स पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा आवश्यकता अनुसार गाड़ियों का चरणबद्ध नियमन (Traffic Regulation) किया गया. इसके साथ ही हैवी पैसेंजर गाड़ियों जैसे ट्रैवलर, अर्बेनिया, स्कैनिया आदि को सभी प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स तक जाने दिया गया, जिससे पर्यटकों की इन स्थलों पर आमद में बढ़ोतरी हुई." - गौरव सिंह, एसपी शिमला

Shimla Police Maintained smooth traffic system
शिमला में समर टूरिस्ट सीजन ओवर (ETV Bharat)

शिमला पुलिस की ट्रैफिक विंग में शामिल रहे ये

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि शिमला शहर में पार्किंग स्थलों का प्रभावी प्रबंधन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहन और इंटरसेप्टर वाहनों के जरिए यातायात नियमों का प्रभावी प्रवर्तन भी समग्र यातायात प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण अंग रहे. शिमला पुलिस के ट्रैफिक विंग, जिला पुलिस, होमगार्ड, NCC , NSS,अन्य स्कूली छात्रों और अन्य सिविल स्वयंसेवकों, जिनमें स्थानीय युवा भी शामिल है. वहीं, अन्य संबंधित विभागों के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयासों के परिणामस्वरूप समर टूरिस्ट सीजन के दौरान भारी यातायात दबाव के बावजूद शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रही. यह सफल प्रबंधन नागरिकों एवं पर्यटकों के सहयोग, प्रभावी योजना, सतत निगरानी और त्वरित फील्ड रिस्पॉन्स का परिणाम रहा.

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Last Updated : July 10, 2026 at 4:47 PM IST

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