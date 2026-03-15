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सुक्खू सरकार देगी 30 हजार नए जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा, e-KYC न करने पर इतने हजार लोगों की रुकी पेंशन

प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे का विस्तार करते हुए हजारों नए जरूरतमंद लोगों को भी पेंशन का लाभ देने जा रही है.

Himachal Sukhu govt provide social security pension
हिमाचल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Getty Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर, बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भरी खबर है. महंगाई और बढ़ती जरूरतों के बीच जिन लोगों के पास नियमित कमाई का कोई साधन नहीं है. उनके लिए अब बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे का विस्तार करते हुए अब हजारों नए जरूरतमंद लोगों को भी पेंशन का लाभ देने जा रही है. राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में करीब 30 हजार नए जरूरतमंद लोगों को शामिल किया है.

पहली बार पेंशन पाने वाले इन लाभार्थियों के खातों में एक मुश्त छह महीने की पेंशन एक साथ डाली जाएगी. इसके इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक की पिछली त्रैमासिक पेंशन की किश्त भी शामिल है. इन लाभार्थियों को भी 31 मार्च से पहले खातों में पैसा ट्रांसफर करने की तैयारी है. हालांकि इस बीच e-KYC न कराने वाले 47 हजार से अधिक लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर नहीं है. कई बार चेतावनी और मौका देने के बावजूद जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई, उनकी जनवरी से मार्च महीने की पेंशन रोकने के भीआदेश जारी किए गए हैं. ऐसे में अब ई-केवाईसी न कराने की लापरवाही इन लाभार्थियों की आर्थिक सेहत पर भारी पड़ सकती है.

47,973 ने नहीं कराई e-KYC

हिमाचल में पात्र व्यक्तियों को ही सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिले. इसके लिए प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों की e-KYC कराई जा रही थी, जिसके लिए 15 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक e-KYC कराने के कई अवसर दिए गए. लेकिन, इसके बाद भी प्रदेश भर में 47,973 लाभार्थियों ने ekyc नहीं कराई है. अब इनकी जनवरी से मार्च तक की त्रैमासिक पेंशन रोकने के आदेश जारी किए गये हैं. प्रदेश में कई महीनों तक चली e-KYC प्रक्रिया के दौरान ये भी खुलासा हुआ कि 44,364 सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों की मौत हो चुकी है.

वहीं 5,931 लाभार्थी ऐसे थे, जो पेंशन के लिए पात्र ही नहीं पाये गए. इसी तरह से प्रदेश में 670 लाभार्थी नॉट फाउंड थे. इन सभी को मिलाकर कुल 98,938 लोगों के खाते में पेंशन नहीं पड़ेगी. प्रदेश में अबकी बार 7,14,062 e-KYC कराने वालों सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में आए करीब 30 हजार नए लाभार्थियों के खाते में ही पैसा ट्रांसफर होगा. वहीं, प्रदेश में जुलाई से सितंबर तक 8,03,523 लाभार्थियों के खाते में पेंशन डाली गई थी.

अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के निदेशक सुमित खिमटा का कहना है कि जिन लाभार्थियों ने e-KYC करा ली है, उनके खाते में 31 मार्च से पहले पेंशन डाली जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में शामिल हुए नए लाभार्थियों को भी पेंशन मिलेगी.

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