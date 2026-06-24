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सुक्खू सरकार ने पहले जीती वाइल्डफ्लावर हॉल होटल की जंग, अब बेशकीमती सम्पत्ति को 30 साल लीज पर देने की तैयारी, 24 करोड़ की लगाई बोली

सुक्खू सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए 24 करोड़ रुपये की बिड सिक्योरिटी तय की है. वहीं, निविदा दस्तावेज की कीमत 5 लाख रुपये रखी गई है. चयनित कंपनी को होटल संचालन के साथ-साथ अगले दो साल में 50 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश भी करना होगा.

शिमला: हिमाचल में शिमला के समीप छराबड़ा में स्थित चर्चित और प्रतिष्ठित वाइल्डफ्लावर हॉल होटल को लेकर राज्य की सुखविंदर सरकार ने नया फैसला लिया है. इस सम्पत्ति की कानूनी जंग जितमे के बाद अब सुक्खू सरकार इसे लीज पर देने की तैयारी कर चुकी है, राज्य सरकार के स्वामित्व वाली इस संपत्ति को अब नए संचालक के हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हिमाचल सरकार के पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने इस बेशकीमती होटल के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए 30 वर्ष की लाइसेंस अवधि के साथ ही पांच वर्ष के अतिरिक्त विस्तार के विकल्प के साथ ई-ऑक्शन के लिए निविदा आमंत्रित की है.

निविदा शर्तों के अनुसार, सफल बोलीदाता को सरकार को होटल के सकल राजस्व का न्यूनतम 30 प्रतिशत हिस्सा देना होगा. इसके अलावा न्यूनतम गारंटी फीस 2 करोड़ रुपये प्रति महीना तय की गई है. इसमें आने वाले समय में वृद्धि या संशोधन का प्रावधान भी रखा गया है. उल्लेखनीय है कि शिमला के समीप छराबड़ा में करीब 8,250 फीट की ऊंचाई पर स्थित वाइल्डफ्लावर हॉल हिमाचल की अहम लग्जरी पर्यटन संपत्तियों में शामिल है. ब्रिटिश काल की ये संपत्ति जो अब होटल परिसर है, करीब 77,471 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है. इस शानदार होटल में 85 कमरे, स्विमिंग पूल, स्पा, जिम और बैंक्वेट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.

राज्य सरकार के नए फैसले के तहत अब इस सम्पत्ति को लेकर ई-ऑक्शन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी. पहले चरण में तकनीकी योग्यता और आईपीओ प्रक्रिया होगी. दूसरे चरण में योग्य बोलीदाताओं के बीच ऑनलाइन नीलामी होगी. तकनीकी बोलियां 24 जुलाई 2026 को खोली जाएंगी और ई-ऑक्शन 7 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा. सरकार 22 अगस्त 2026 को पसंदीदा बोलीदाता यानी प्रेफरेड बिडर की घोषणा करेगी. कांग्रेस सरकार का मानना है कि इस का लक्ष्य होटल के बेहतर संचालन के साथ पर्यटन क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाना है. यहां बता दें कि, इसी होटल में सोनिया गांधी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे नामी लोग ठहरते रहे हैं. ये होटल प्रकृति के बीच में एक आलीशान स्थल है. अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके संचालन के लिए कई बड़े घराने सामने आए हैं.

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