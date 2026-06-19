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सुक्खू सरकार फिर से लेगी ₹700 करोड़ लोन, दो किश्तों में कर्ज की नोटिफिकेशन जारी

हिमाचल प्रदेश खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है. प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है.

सुक्खू सरकार ने फिर लेगी 700 करोड़ लोन
सुक्खू सरकार ने फिर लेगी 700 करोड़ लोन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल सरकार ने फिर से कर्ज लिया है. सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 700 करोड़ का कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की है. ये कर्ज दो किस्तों में लिया जा रहा है. पहली किश्त के रूप में सरकार 400 करोड़ का ऋण ले रही है. ये ऋण 23 साल की अवधि के लिए होगा. इसके अलावा 300 करोड़ रुपये का लोन 18 साल की अवधि के लिए उठाया जा रहा है. इस संदर्भ में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने दो अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर दी है.

राज्य सरकार के वित्त विभाग के सचिव अभिषेक जैन की तरह से जारी को गयी अधिसूचना के अनुसार 400 करोड़ का लोन 24 जून को सरकारी खजाने में आ जाएगा. इसी तरह से 300 करोड़ रुपये का कर्ज 18 साल के लिए उठाया जा रहा है. ये पैसा भी 24 जून को ही सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा. लोन को लेकर केंद्र की जरूरी सहमतियां ले ली गयी हैं. ये रकम राज्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए खर्च की जाएगी.

सुक्खू सरकार फिर से लेगी ₹400 करोड़ का कर्ज
सुक्खू सरकार फिर से लेगी ₹400 करोड़ का कर्ज (Notification)
सुक्खू सरकार फिर से लेगी ₹300 करोड़ का कर्ज
सुक्खू सरकार फिर से लेगी ₹300 करोड़ का कर्ज (Notification)

उल्लेखनीय है कि हिमाचल पर कर्ज का बोझ एक लाख करोड़ का आंकड़ा पर कर चुका है. सरकार को हर महीने कर्मियों के वेतन व पेंशन पर दो हजार करोड़ रुपये खर्च करने होते हैं. इसके अलावा लीज गए कर्ज का ब्याज भी अदा करना पड़ता है. यदि इस साल की बात करें तो सुक्खू सरकार ने फरवरी में 1030 करोड़ का कर्ज लिया था. अप्रैल महीने में सरकार ने 900 करोड़ रुपये के लोन की अधिसूचना जारी की थी.

कैग की रिपोर्ट ने बताया था कि राज्य सरकार को 12 महीने में 13 बार लोन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. ये लोन मार्किट लोन के रूप में था. इसके अलावा दस बार सरकार ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है. आलम ये है कि लोन की रकम सामान्य कामकाज में खप जाती है. कर्मचारी वर्ग डीए की किश्तों का इंतजार करता रहा गया है. इधर राज्य सरकार के वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में साफ कहा गया है कि DA व एरियर तो भूल जाएं, आने वाले समय में OPS को लेकर भी सोचना पड़ेगा.

सीएम सुक्खू इस आर्थिक हालात के लिए RDG को खत्म करना बड़ा कारण बताते हैं और साथ ही पूर्व की जयराम सरकार को भी दोषी ठहराते हैं. वहीं, विपक्ष इस कर्ज के मर्ज का ठीकरा कांग्रेस सरकार पर फोड़ता है. फिलहाल इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच सुक्खू सरकार ने सामान्य कामकाज चलाने के लिए 700 करोड़ के कर्ज़ की अधिसूचना जारी कर दी है.

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