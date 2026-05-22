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अब होटल में खर्च नहीं करनी पड़ेगी बड़ी रकम, यहां ₹100-₹200 में मिलेगी ठहरने की सुविधा

हमीरपुर के होटलों में सस्ती कीमत पर आवास उपलब्ध (Concept Image) ( GETTY IMAGES )