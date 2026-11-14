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हिमाचल में अदरक उगाने वाले किसानों की चमकी किस्मत, सुक्खू सरकार ने बढ़ाया MSP, अब हर किलो पर मिलेंगे इतने रुपये

हिमाचल में अदरक का एमएसपी बढ़ा ( Getty Image )

शिमला: हिमाचल में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए सुक्खू सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. अब प्राकृतिक तरीके से अदरक उगाने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने पर पहले से ज्यादा कीमत मिलेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक रूप से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है. यानी अब किसानों को अदरक की हर किलो उपज पर 10 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. सरकार के इस फैसले को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ेगी.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "प्रदेश सरकार हिमाचल को प्राकृतिक एवं सतत कृषि के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश की आय का अधिक से अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं".

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जैव विविधता के संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है. सरकार प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को नीतिगत सहयोग और वित्तीय प्रोत्साहन जारी रखेगी. प्रदेश सरकार का मानना है कि प्राकृतिक खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाए बिना किसानों को इस पद्धति से जोड़ना आसान नहीं है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवा रही है. अदरक के समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी से किसानों को बेहतर दाम मिलने के साथ रासायनिक खाद और कीटनाशकों से दूरी बनाकर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा. तीन लाख से अधिक किसानों को दिया प्रशिक्षण