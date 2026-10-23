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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की वेतनमान में बंपर बढ़ोतरी, नवंबर से खाते में आएंगे इतने रुपये?

आंगनबाड़ी केंद्र ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक देखभाल से लेकर महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए राहत भरी खबर है. लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठी इन कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है.

हिमाचल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में प्रतिमाह 1,000-1,000 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आदेश जारी किए हैं. इसके मुताबिक बढ़ा हुआ मानदेय 1 नवंबर से लागू होगा. ऐसे में नवंबर महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बढ़ी हुई दरों के हिसाब से मानदेय मिलने का रास्ता साफ हो गया है.