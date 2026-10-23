आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की वेतनमान में बंपर बढ़ोतरी, नवंबर से खाते में आएंगे इतने रुपये?
हिमाचल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी को दी मंजूरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:55 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक देखभाल से लेकर महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए राहत भरी खबर है. लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठी इन कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है.
हिमाचल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में प्रतिमाह 1,000-1,000 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आदेश जारी किए हैं. इसके मुताबिक बढ़ा हुआ मानदेय 1 नवंबर से लागू होगा. ऐसे में नवंबर महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बढ़ी हुई दरों के हिसाब से मानदेय मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
अब हर महीने कितना मिलेगा मानदेय?
सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, मानदेय में बढ़ोतरी के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10,500 रुपये के बजाय 11,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 5,800 रुपये से बढ़कर 6,800 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा. दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के मानदेय में राज्य बजट से अतिरिक्त 1,000 रुपये प्रतिमाह जोड़े जाएंगे.
बजट घोषणा के तहत लिया फैसला
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव की ओर से महिला एवं बाल विकास निदेशक को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह बढ़ोतरी बजट घोषणा 2026-27 के अनुरूप की गई है. विभाग ने निदेशक को इस संबंध में आगामी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलेगी राहत
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं प्रदेश में पोषण अभियान, बच्चों की देखभाल और महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. मानदेय में हुई यह बढ़ोतरी उनके मासिक भुगतान में सीधा इजाफा करेगी. नवंबर 2026 से लागू होने वाले इस फैसले के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 11,500 रुपये और सहायिकाओं को 6,800 रुपये मानदेय मिलेगा.
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