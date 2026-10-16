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कांगड़ा-मंडी-शिमला का विभाजन, कतार में पालमपुर, देहरा, नूरपुर, सरकाघाट, करसोग व रोहड़ू, 54 साल बाद हिमाचल में नए जिलों का बीज

54 साल बाद हिमाचल में नए जिलों का बीज ( ETV Bharat )

शिमला: नूरपुर, पालमपुर, देहरा, सरगाघाट, करसोग, सुंदरनगर, रोहड़ू के साथ ही रामपुर...इस समय हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में रहने वाले लोग एक ही चर्चा में मशगूल हैं. चर्चा ये कि क्या हमारे इलाके को जिला का रूप मिलना चाहिए? इस चर्चा का जन्म हुआ है सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के एक आयोग के गठन के बाद. हिमाचल में सत्ता संभाल रही कांग्रेस सरकार ने एक आयोग का गठन किया है. हाईकोर्ट के रिटायर जज न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी की अगुवाई वाला चार सदस्यीय ये आयोग हिमाचल में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन, उनके मर्जर आदि की संभावनाओं को तलाश करेगा.

सामान्य शब्दों में समझें तो आयोग हिमाचल में नए जिलों, नए उपमंडलों, नई तहसीलों, नए ब्लॉक्स के गठन, मौजूदा इकाइयों के मर्जर से नई इकाइयां आदि गठित करने को लेकर सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. आयोग को ये कार्य छह महीने में करना है. इस दौरान आयोग संबंधित सरकारी महकमों से चर्चा करेगा. पूरे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या, जिला मुख्यालयों से दूरी आदि पहलुओं पर बारीकी से काम करके रिपोर्ट तैयार करेगा. इन्हीं के बीच हिमाचल के इलाका विशेष के लोग भी अपनी-अपनी राय खुलकर दे रहे हैं.

हिमाचल बने अभी एक ही साल हुआ था कि कांगड़ा जिला के दो और टुकड़े होकर नए जिले अस्तित्व में आए. इस बात को 54 साल बीत चुके हैं. अब फिर से हिमाचल में नए जिलों का बीज रोपने की शुरुआत हुई है. इस बार कतार में फिर से राज्य का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा और फिर दस विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला मंडी है. शिमला में भी कई लोग रामपुर व रोहड़ू को नया जिला बनाने की वकालत कर रहे हैं. यदि मंडी जिला की बात करें तो करसोग को जिला बनाने के लिए आवाजें उठ रही हैं. मंडी जिला के करसोग की स्थिति देखें तो राजधानी शिमला से इसकी दूरी 120 किलोमीटर के करीब है. वहीं, जिला मुख्यालय मंडी से करसोग 130 किलोमीटर के करीब है. यदि मंडी जिला के छतरी, थुनाग व चुराग से दूरी की बात करें तो ये 25 से पचास किलोमीटर की दूरी पर हैं. फिर रामपुर से करसोग की दूरी सौ किलोमीटर है. यदि करसोग को जिला बनाया जाए और कुछ इलाके यहां मर्ज किए जाएं तो इलाकावासियों को जिला मुख्यालय नजदीक ही मिल जाएगा. नया जिला बनने पर करसोग जिला मुख्यालय होगा. अकसर ये कहा जाता है कि छोटी प्रशासनिक इकाइयों से विकास कार्य आसानी से पूरे होते हैं और जनता को अधिक दूर नहीं जाना पड़ता. सुंदरनगर की बात करें तो जिला मुख्यालय मंडी से इसकी दूरी अधिक नहीं है. मंडी जिला की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार दस लाख के करीब है. पूरे जिला में 3338 गांव हैं. तहसील व सब-तहसील मिलाकर 17 हैं. जिला में 12 उपमंडल के रूप में सुंदरनगर, सरकाघाट, धर्मपुर, गोहर, बल्ह, जोगेंद्र नगर, पधर आदि हैं. कुल 14 विकास खंड हैं. यहां करसोग की दावेदारी मजबूत है. लोगों का कहना है कि सुंदरनगर व सरकाघाट मंडी जिला मुख्यालय से समीप ही हैं. वहीं, सुंदरनगर के पक्ष में ये तर्क जाता है कि उसकी आबादी छितरी हुई है. नाचन व सिराज को मिलाकर सुंदरनगर को जिला बनाया जा सकता है. करसोग को जिला बनाने के जो तर्क हैं, उन्हीं इलाकों के साथ सुंदरनगर को भी जिला बनाने की वकालत हो रही है. यही तर्क धर्मपुर व सरकाघाट को लेकर भी हैं. जिला शिमला में रोहड़ू की बात करें तो यहां के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा इसे जिला बनाने की वकालत कर रहे हैं. उनका कहना है कि रोहड़ू से रामपुर, कोटखाई, नावर, डोडरा-क्वार, जुब्बल आदि इलाके नजदीक हैं. शिमला उन्हें दूर पड़ता है. एक स्थानीय नागरिक प्रमोद चौहान का मानना है कि हिमाचल में नई प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत है. कांगड़ा, मंडी व शिमला बड़े जिले हैं. कुल 12 जिलों वाले राज्य में नए जिलों की जरूरत है. प्रशासनिक इकाई छोटी हो तो आम जनता को सहूलियत होती है. जिला शिमला एक बड़ा जिला है. शिमला वैसे भी राजधानी है और प्रशासन के ऊपर बड़ा काम का दबाव है. डोडरा-क्वार जैसे इलाके को शिमला से मैनेज करना कठिन है.