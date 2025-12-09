ETV Bharat / state

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कितने महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की, 31 दिसंबर 2024 तक 2 करोड़ से अधिक का भुगतान

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कितने महाधिवाक्ताओं को नियुक्ति प्रदान की है.

Himachal Assembly Winter Session
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र में सीएम सुक्खू (@SukhvinderSinghSukhu)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 1:20 PM IST

Updated : December 9, 2025 at 2:27 PM IST

शिमला: हिमाचल विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार ने ये बताया है कि आखिर उन्होंने वर्तमान कार्यकाल में कितने महाधिक्ताओं को नियुक्त किए. सुलह से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने गृह विभाग से सवाल पूछा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा क्या हाईकोर्ट के महाधिवक्ता के साथ अतिरिक्त, उप और सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं. अगर किए गए हैं तो कितने नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने कितने मामलों की पैरवी की है और इन मामलों का नतीजा क्या रहा?

सुक्खू सरकार ने नियुक्त किए इतने महाधिवक्ता

हिमाचल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने 2 दिसंबर को सदन में सवाल पूछा था. चूंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है लिहाजा प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका जवाब दिया है. सीएम सुक्खू ने बताया कि, "वर्तमान सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2024 तक महाधिवक्ता (संवैधानिक ) के साथ कुल 73 विधि अधिकारी, जिसमें 34 विधि अधिकारी यानी 21 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 13 उप-महाधिवक्ता टेन्योर आधार पर और 42 विधि अधिकारी यानी 2 वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता, 17 अतिरिक्त, 20 उप-महाधिवक्ता और 3 सहायक महाधिवक्ता नियम-12 के प्रावधान के तहत नियुक्त किए गए हैं."

दरअसल, हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया. धर्मशाला में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान 2 दिसंबर को भाजपा विधायक ने सवाल किया था. इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि, वर्तमान समय में इन्हें दिया जाने वाला मानदेय और जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक प्रदान की गई राशि का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है.

पदवार ब्यौरा वर्तमान में दिया जाने वाला मानदेय जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक प्रदान की गई राशि
महाधिवक्ता

1,50,000 रिटेनरशिप + 50 हजार HRA प्रतिमाह

इसके अलावा जिसेमें महाधिवक्त स्वयं हाजिर हों

प्रति मामले के निपटान के लिए शुल्क 2500 रुपए

जुड़े हुए मामलों में 2400 रुपए

सर्वोच्च न्यायालय में हाजिरी के लिए 1,10,00 रुपए

सम्मेलन शुल्क 50,000 रुपए

मामलों में संबंधित मसौदे तैयार करने के लिए 25,000 रुपए

2,50,47,806 रुपए
अतिरिक्त महाधिवक्ता (टेन्योर आधार पर) 1,35,000 रुपए प्रतिमाह 3,54,78,875 रुपए
उप-महाधिवक्ता (टेन्योर आधार पर)95,000 प्रतिमाह2,82,70,164 रुपए
Under Provision of Rule-12
वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता 1,35,000 रुपए प्रतिमाह64,49,516 रुपए
अतिरिक्त महाधिवक्ता 1,35,000 रुपए प्रतिमाह5,05,97,794 रुपए
उप-महाधिवक्ता 95,000 रुपए प्रतिमाह1,76,88,362 रुपए
सहायक महाधिक्ता67,000 रुपए प्रतिमाह 1,61,4484 रुपए

31 दिसंबर 2024 तक 26 करोड़ से अधिक का भुगतान

सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि, लगभग 137 विभागों/बोर्ड/निगमों ज्वारा 31 दिसंबर 2024 तक विभिन्न मामलों में अलग-अलग न्यायालयों सिविल न्यायालय, जिला अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदि में कुल 277 अधिवक्ता हायर किए गए. इस दौरान सरकार ने इन अधिवक्ताओं को 2,60,67,486 रुपए का भुगतान किया है.

December 9, 2025

संपादक की पसंद

