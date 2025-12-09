ETV Bharat / state

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कितने महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की, 31 दिसंबर 2024 तक 2 करोड़ से अधिक का भुगतान

शिमला: हिमाचल विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार ने ये बताया है कि आखिर उन्होंने वर्तमान कार्यकाल में कितने महाधिक्ताओं को नियुक्त किए. सुलह से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने गृह विभाग से सवाल पूछा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा क्या हाईकोर्ट के महाधिवक्ता के साथ अतिरिक्त, उप और सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं. अगर किए गए हैं तो कितने नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने कितने मामलों की पैरवी की है और इन मामलों का नतीजा क्या रहा?

सुक्खू सरकार ने नियुक्त किए इतने महाधिवक्ता