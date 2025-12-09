हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कितने महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की, 31 दिसंबर 2024 तक 2 करोड़ से अधिक का भुगतान
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कितने महाधिवाक्ताओं को नियुक्ति प्रदान की है.
Published : December 9, 2025 at 1:20 PM IST|
Updated : December 9, 2025 at 2:27 PM IST
शिमला: हिमाचल विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में प्रदेश की वर्तमान सुक्खू सरकार ने ये बताया है कि आखिर उन्होंने वर्तमान कार्यकाल में कितने महाधिक्ताओं को नियुक्त किए. सुलह से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने गृह विभाग से सवाल पूछा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा क्या हाईकोर्ट के महाधिवक्ता के साथ अतिरिक्त, उप और सहायक महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं. अगर किए गए हैं तो कितने नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने कितने मामलों की पैरवी की है और इन मामलों का नतीजा क्या रहा?
सुक्खू सरकार ने नियुक्त किए इतने महाधिवक्ता
हिमाचल के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने 2 दिसंबर को सदन में सवाल पूछा था. चूंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है लिहाजा प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका जवाब दिया है. सीएम सुक्खू ने बताया कि, "वर्तमान सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2024 तक महाधिवक्ता (संवैधानिक ) के साथ कुल 73 विधि अधिकारी, जिसमें 34 विधि अधिकारी यानी 21 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 13 उप-महाधिवक्ता टेन्योर आधार पर और 42 विधि अधिकारी यानी 2 वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता, 17 अतिरिक्त, 20 उप-महाधिवक्ता और 3 सहायक महाधिवक्ता नियम-12 के प्रावधान के तहत नियुक्त किए गए हैं."
दरअसल, हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया. धर्मशाला में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान 2 दिसंबर को भाजपा विधायक ने सवाल किया था. इस पर मुख्यमंत्री ने बताया कि, वर्तमान समय में इन्हें दिया जाने वाला मानदेय और जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक प्रदान की गई राशि का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है.
|पदवार ब्यौरा
|वर्तमान में दिया जाने वाला मानदेय
|जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक प्रदान की गई राशि
|महाधिवक्ता
1,50,000 रिटेनरशिप + 50 हजार HRA प्रतिमाह
इसके अलावा जिसेमें महाधिवक्त स्वयं हाजिर हों
प्रति मामले के निपटान के लिए शुल्क 2500 रुपए
जुड़े हुए मामलों में 2400 रुपए
सर्वोच्च न्यायालय में हाजिरी के लिए 1,10,00 रुपए
सम्मेलन शुल्क 50,000 रुपए
मामलों में संबंधित मसौदे तैयार करने के लिए 25,000 रुपए
|2,50,47,806 रुपए
|अतिरिक्त महाधिवक्ता (टेन्योर आधार पर)
|1,35,000 रुपए प्रतिमाह
|3,54,78,875 रुपए
|उप-महाधिवक्ता (टेन्योर आधार पर)
|95,000 प्रतिमाह
|2,82,70,164 रुपए
|Under Provision of Rule-12
|वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता
|1,35,000 रुपए प्रतिमाह
|64,49,516 रुपए
|अतिरिक्त महाधिवक्ता
|1,35,000 रुपए प्रतिमाह
|5,05,97,794 रुपए
|उप-महाधिवक्ता
|95,000 रुपए प्रतिमाह
|1,76,88,362 रुपए
|सहायक महाधिक्ता
|67,000 रुपए प्रतिमाह
|1,61,4484 रुपए
31 दिसंबर 2024 तक 26 करोड़ से अधिक का भुगतान
सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि, लगभग 137 विभागों/बोर्ड/निगमों ज्वारा 31 दिसंबर 2024 तक विभिन्न मामलों में अलग-अलग न्यायालयों सिविल न्यायालय, जिला अदालत, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदि में कुल 277 अधिवक्ता हायर किए गए. इस दौरान सरकार ने इन अधिवक्ताओं को 2,60,67,486 रुपए का भुगतान किया है.
