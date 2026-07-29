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हिमाचल के अवॉर्डी शिक्षकों के लिए बड़ा बदलाव, अब एक्सटेंशन नहीं, नेशनल और स्टेट अवॉर्ड पर मिलेंगे इतने लाख

सुखविंदर सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले टीचरों के सेवा विस्तार की व्यवस्था समाप्त कर दी है.

हिमाचल के अवॉर्डी शिक्षकों के लिए बड़ा बदलाव
हिमाचल के अवॉर्डी शिक्षकों के लिए बड़ा बदलाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 10:49 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के लिए बड़ा नीतिगत बदलाव करते हुए सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) की व्यवस्था समाप्त कर दी है. अब उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित होने वाले शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवा देने के बजाय एकमुश्त नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर नई नीति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है. नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को 2 लाख, जबकि राज्य शिक्षक पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को 1 लाख की एकमुश्त सम्मान राशि दी जाएगी.

शिक्षकों को दिया गया विकल्प

इस नई नीति के साथ सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में किसी भी राष्ट्रीय या राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता को सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, जिन शिक्षकों को पहले की नीति के तहत सेवा विस्तार स्वीकृत हो चुका है, वे निर्धारित अवधि तक अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे. वहीं, वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय या राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त कर चुके शिक्षकों को एक विकल्प दिया गया है. ऐसे शिक्षक चाहें तो पुराने नियमों के अनुसार सेवा विस्तार ले सकते हैं या फिर नई नीति के तहत बढ़ी हुई नकद सम्मान राशि प्राप्त कर सकते हैं.

नकद प्रोत्साहन की नई प्रणाली लागू

शिक्षा विभाग की ओर से 28 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार, 6 फरवरी 2025 की अधिसूचना में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को दो वर्ष और राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेताओं को एक वर्ष का सेवा विस्तार देने का प्रावधान किया गया था. अब इस व्यवस्था को समाप्त कर नकद प्रोत्साहन की नई प्रणाली लागू कर दी गई है. शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा जारी अधिसूचना के बाद यह बदलाव पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गया है.

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